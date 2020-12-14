RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10706107071070810709>
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 18:39

  Прохожий написав:
  baraka написав:после войны англосаксы нам перестанут вливать в бюджет и НБУ снизит учётную ставку (чтобы ожила экономика). Есть риск что курс гривны взлетит, тогда ещё и новостройки начнут давить на вторичку (ведь у них в гривнах всё считается)

ого, реальный "эксперт" в строительстве появился
считайте хоть в тугриках но в строительстве очень много чего привязано к курсу)

Он в степях приКальмиуссья на 3Д принтере наклепает гектары Ново Липок с видом на Азовское море и па300 с коммуникациями
В Киеве уже участки со всем подведённым и главное неограниченными мощностями по ЭЭ на шару уже раздают на правом берегу или пока ломаются?
Востаннє редагувалось барабашов в Чет 09 лют, 2023 18:41, всього редагувалось 1 раз.
барабашов
 
Повідомлень: 2981
З нами з: 16.06.15
Подякував: 235 раз.
Подякували: 290 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 18:40

  airmax78 написав:
  reus написав:
  vitaliian написав:почему ситуация с безопасностью не толкает вниз другие рынки? Где электрокары по 5 копеек или топливо по 25 грн?

Мы говорим о вторичке. На первичке своя "свадьба", где предприниматели не будут работать себе в убыток, там есть понятие себестоимость, которую Макс все пытаться за уши затянуть на вторичку. Так вот на первичке, если не будет прибыли, то в лучшем случае стройки заморозят до лучших времен. В худшем - стройки ждет судьба днепровских башен на троещине. А вот на вторичке совсем другая ситуация. Никто не мешает продавцу продать за ценой ниже, чем он покупал и причин для такой сделки может быть много (эмиграция, запланированная продажа, которую нельзя отложить, срочная продажа и много других причин) Более того, есть много квартир, которые были куплены вначале нулевых и продажа по сегодняшним ценам для их собственников не будет психологическим ударом. Сейчас предложение СУЩЕСТВЕННО опережает спрос, поэтому пока вниз.

Первичка - фсьо. Квартир в новых домах с законченным ремонтом - единицы. Их выгребут за считанные месяцы (если не недели) после окончания войны. Что дальше? Развивайте мысль.


А хто має їх "вигребти"? У більшості тих, хто купував раніше і так по кілька об'єктів, "безхатьки"(типу Бігора) виїхали значною мірою і не факт що повернуться, а ті що повернуться, навряд чи матимуть кошти на покупку. Військовослужбовці та їх сім'ї, котрі щось назбирають та матимуть бажання купити, скоріш за все купуватимуть на "малій батьківщині". Та й в Києві достатньо вторинки, можливо без модних МОПів, але ж не всі такі перебірливі, а ще є тисячі квартир в зданих перед (чи під час) війною Варшавських, Поетиках, РГ, Ревуцьких, Метрополісах
і т.п.
Залишаються коррупціонери, та чи не ви стверджували, що після війни ми скинемо цей тягар?
п.с. Ви з Реусом як малі діти-вже котрий тиждень сперечаєтеся задля самої суперечки, повторюючи одне й теж по кільканадцять разів. Може вже пора зупинитися?
drevlyanin
 
Повідомлень: 1217
З нами з: 01.04.20
Подякував: 448 раз.
Подякували: 432 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 18:46

  flyman написав:ще й на вікнах грати, це що, кримінальний район?
решетки снимаются и в течение дня продаются на лохе по 1к грн
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16761
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2101 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 19:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

reus написав:
  beee написав:Подумаешь, в каком-то городке шт. Огайо дети играют в ЗСУ.

Мы тоже в детстве играли в Чингачгу́ка, но от этого индейцы богаче не стали.
В чингачгука вы играли, потому что вам крутили кино в ссср. Причём здесь индейцы
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 280
З нами з: 17.12.22
Подякував: 9 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 19:09

  vitaliian написав:
Київрада перейменувала проспект і площу Перемоги — їм повернули історичні назви. Проспект тепер носитиме назву Берестейський, а площа називатиметься Галицькою.

Загалом депутати на сьогоднішньому засіданні перейменували 31 вулицю, провулок, проспект та бульвар, назви яких пов’язані з росією та радянським минулим.

@babel

проспект був Брест-Литовським так як вів на Берестя (він же Брест що в РБ)
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30599
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1444 раз.
Подякували: 2609 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 19:22

  beee написав:
reus написав:
  beee написав:Подумаешь, в каком-то городке шт. Огайо дети играют в ЗСУ.

Мы тоже в детстве играли в Чингачгу́ка, но от этого индейцы богаче не стали.
В чингачгука вы играли, потому что вам крутили кино в ссср. Причём здесь индейцы

Притом, что если нас уже знает весь мир и даже дети в Огайо играют в ЗСУ, то это не значит, что нас завалят деньгами. Нас ждет послевоенная разруха и нам будет оч. непросто.
reus
 
Повідомлень: 4187
З нами з: 21.03.12
Подякував: 400 раз.
Подякували: 1285 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 19:53

  reus написав:Притом, что если нас уже знает весь мир и даже дети в Огайо играют в ЗСУ, то это не значит, что нас завалят деньгами. Нас ждет послевоенная разруха и нам будет оч. непросто.


Реус, долой пессимизм! Зальют баблом - будем все ванные из шампанского принимать. из мадам Клико.

зы слона иначе не продашь
adeges
 
Повідомлень: 4132
З нами з: 14.03.06
Подякував: 336 раз.
Подякували: 882 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 19:54

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

А не связана ли странная активность на КРЖН с падением зелёного дурака?
Сегодня несколько десятков звонков
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 280
З нами з: 17.12.22
Подякував: 9 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 19:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

reus написав:
  beee написав:
reus написав:[quote="5540049:beee"]Подумаешь, в каком-то городке шт. Огайо дети играют в ЗСУ.

Мы тоже в детстве играли в Чингачгу́ка, но от этого индейцы богаче не стали.
В чингачгука вы играли, потому что вам крутили кино в ссср. Причём здесь индейцы

Притом, что если нас уже знает весь мир и даже дети в Огайо играют в ЗСУ, то это не значит, что нас завалят деньгами. Нас ждет послевоенная разруха и нам будет оч. непросто.[/quote]Как я могу не верить президенту? Сказано же ясно репарации будут
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 280
З нами з: 17.12.22
Подякував: 9 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 20:17

  adeges написав:
  reus написав:Притом, что если нас уже знает весь мир и даже дети в Огайо играют в ЗСУ, то это не значит, что нас завалят деньгами. Нас ждет послевоенная разруха и нам будет оч. непросто.


Реус, долой пессимизм! Зальют баблом - будем все ванные из шампанского принимать. из мадам Клико.

зы слона иначе не продашь

Я всегда был оптимистом, но реалии жизни сделали меня реалистом. Я даже не хочу обсуждать плохие сценарии и так тоска-печаль. Но рассказывать, что нас ждут молочные реки и кисельные берега, есть кому и без меня.
reus
 
Повідомлень: 4187
З нами з: 21.03.12
Подякував: 400 раз.
Подякували: 1285 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10706107071070810709>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: drevlyanin, stm, vitaliian і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2352, 2353, 2354
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23534 15718347
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 лют, 2023 14:48
flyman
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 115, 116, 117
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1162 5130351
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 лют, 2023 09:48
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 5225
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.