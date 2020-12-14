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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10706107071070810709
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 20:20

  beee написав:Как я могу не верить президенту? Сказано же ясно репарации будут
Я никогда не был сторонником Президента, но вынужден признать, что яйка у него есть, и сделал для приближения нашей победы он достаточно много.
reus
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 20:22

  reus написав:
  beee написав:Как я могу не верить президенту? Сказано же ясно репарации будут
Я никогда не был сторонником Президента, но вынужден признать, что яйка у него есть, и сделал для приближения нашей победы он достаточно много.

на його місці так поступив би кожний (в кого є хоч яка клепка в голові) не гірше
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 20:30

  flyman написав:
  reus написав:
  beee написав:Как я могу не верить президенту? Сказано же ясно репарации будут
Я никогда не был сторонником Президента, но вынужден признать, что яйка у него есть, и сделал для приближения нашей победы он достаточно много.

на його місці так поступив би кожний (в кого є хоч яка клепка в голові) не гірше

А вас несправедливо по делам в Польшу не пускают )))
stm
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 20:32

  stm написав:
  flyman написав:
  reus написав: Я никогда не был сторонником Президента, но вынужден признать, что яйка у него есть, и сделал для приближения нашей победы он достаточно много.

на його місці так поступив би кожний (в кого є хоч яка клепка в голові) не гірше

А вас несправедливо по делам в Польшу не пускают )))

у нас же всі ж рівні перед законом
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 20:35

  reus написав:
  adeges написав:
  reus написав:Притом, что если нас уже знает весь мир и даже дети в Огайо играют в ЗСУ, то это не значит, что нас завалят деньгами. Нас ждет послевоенная разруха и нам будет оч. непросто.


Реус, долой пессимизм! Зальют баблом - будем все ванные из шампанского принимать. из мадам Клико.

зы слона иначе не продашь

Я всегда был оптимистом, но реалии жизни сделали меня реалистом. Я даже не хочу обсуждать плохие сценарии и так тоска-печаль.

viewtopic.php?p=5539917#p5539917
Может полегчает...
vitaliian
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  #<1 ... 10706107071070810709
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