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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 09 лют, 2023 20:20
beee написав:
Как я могу не верить президенту? Сказано же ясно репарации будут
Я никогда не был сторонником Президента, но вынужден признать, что яйка у него есть, и сделал для приближения нашей победы он достаточно много.
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reus
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Додано: Чет 09 лют, 2023 20:22
reus написав: beee написав:
Как я могу не верить президенту? Сказано же ясно репарации будут
Я никогда не был сторонником Президента, но вынужден признать, что яйка у него есть, и сделал для приближения нашей победы он достаточно много.
на його місці так поступив би кожний (в кого є хоч яка клепка в голові) не гірше
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flyman
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Додано: Чет 09 лют, 2023 20:30
flyman написав: reus написав: beee написав:
Как я могу не верить президенту? Сказано же ясно репарации будут
Я никогда не был сторонником Президента, но вынужден признать, что яйка у него есть, и сделал для приближения нашей победы он достаточно много.
на його місці так поступив би кожний (в кого є хоч яка клепка в голові) не гірше
А вас несправедливо по делам в Польшу не пускают )))
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stm
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Додано: Чет 09 лют, 2023 20:32
stm написав: flyman написав: reus написав:
Я никогда не был сторонником Президента, но вынужден признать, что яйка у него есть, и сделал для приближения нашей победы он достаточно много.
на його місці так поступив би кожний (в кого є хоч яка клепка в голові) не гірше
А вас несправедливо по делам в Польшу не пускают )))
у нас же всі ж рівні перед законом
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flyman
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Додано: Чет 09 лют, 2023 20:35
viewtopic.php?p=5539917#p5539917
reus написав: adeges написав: reus написав:
Притом, что если нас уже знает весь мир и даже дети в Огайо играют в ЗСУ, то это не значит, что нас завалят деньгами. Нас ждет послевоенная разруха и нам будет оч. непросто.
Реус, долой пессимизм! Зальют баблом - будем все ванные из шампанского принимать. из мадам Клико.
зы слона иначе не продашь
Я всегда был оптимистом, но реалии жизни сделали меня реалистом. Я даже не хочу обсуждать плохие сценарии и так тоска-печаль.
Может полегчает...
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vitaliian
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