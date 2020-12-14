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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 09 лют, 2023 20:20
beee написав:
Как я могу не верить президенту? Сказано же ясно репарации будут
Я никогда не был сторонником Президента, но вынужден признать, что яйка у него есть, и сделал для приближения нашей победы он достаточно много.
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reus
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Додано: Чет 09 лют, 2023 20:22
reus написав: beee написав:
Как я могу не верить президенту? Сказано же ясно репарации будут
Я никогда не был сторонником Президента, но вынужден признать, что яйка у него есть, и сделал для приближения нашей победы он достаточно много.
на його місці так поступив би кожний (в кого є хоч яка клепка в голові) не гірше
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flyman
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Додано: Чет 09 лют, 2023 20:30
flyman написав: reus написав: beee написав:
Как я могу не верить президенту? Сказано же ясно репарации будут
Я никогда не был сторонником Президента, но вынужден признать, что яйка у него есть, и сделал для приближения нашей победы он достаточно много.
на його місці так поступив би кожний (в кого є хоч яка клепка в голові) не гірше
А вас несправедливо по делам в Польшу не пускают )))
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stm
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Додано: Чет 09 лют, 2023 20:32
stm написав: flyman написав: reus написав:
Я никогда не был сторонником Президента, но вынужден признать, что яйка у него есть, и сделал для приближения нашей победы он достаточно много.
на його місці так поступив би кожний (в кого є хоч яка клепка в голові) не гірше
А вас несправедливо по делам в Польшу не пускают )))
у нас же всі ж рівні перед законом
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flyman
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Додано: Чет 09 лют, 2023 20:35
viewtopic.php?p=5539917#p5539917
reus написав: adeges написав: reus написав:
Притом, что если нас уже знает весь мир и даже дети в Огайо играют в ЗСУ, то это не значит, что нас завалят деньгами. Нас ждет послевоенная разруха и нам будет оч. непросто.
Реус, долой пессимизм! Зальют баблом - будем все ванные из шампанского принимать. из мадам Клико.
зы слона иначе не продашь
Я всегда был оптимистом, но реалии жизни сделали меня реалистом. Я даже не хочу обсуждать плохие сценарии и так тоска-печаль.
Может полегчает...
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vitaliian
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Додано: Чет 09 лют, 2023 20:43
flyman написав:
на його місці так поступив би кожний (в кого є хоч яка клепка в голові) не гірше
Повірте, далеко не кожний. Але це тама іншої гілки.
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reus
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Додано: Чет 09 лют, 2023 21:42
reus написав:
Не знаю, за сколько вы там собираетесь продавать, но на прошлой неделе была сделка в ФК2. -40% от цены 2021 года. Кто не верит, и захочет убедиться, то я думаю, что я договорюсь, и покупатель согласится показать доки за вознаграждение.
Вот "така х..ня малята"! Но я, собираюсь дождаться еще больших дисконтов. Квиточка Макса вне игры.
Что же произошло ?
Прошлым летом вы тут рассказывали про такие колерованные как для войны цены. Наподобие фермер купил дитятку своему по 4куе за м2 и подобные примеры были от вас не в единичном числе.
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vladimir07
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Додано: Чет 09 лют, 2023 21:59
Я наприклад три місяці тому продав з дисконтом в 30 відсотків 150 метрів, але в мене ще є 4 об’єкти нерухомості в Києві (ліквідні не хрущовки) - чи правильно я зробив що застрахував ризики?)
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cherchiltank
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Додано: Чет 09 лют, 2023 22:02
cherchiltank написав:
Я наприклад три місяці тому продав з дисконтом в 30 відсотків 150 метрів, але в мене ще є 4 об’єкти нерухомості в Києві (ліквідні не хрущовки) - чи правильно я зробив що застрахував ризики?)
Нашли где спрашивать. Любая нейросеть вам бы сказала "для точной оценки мало информации"
Можете сами спросить
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 09 лют, 2023 22:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 09 лют, 2023 22:04
flyman написав: Zebra написав: flyman написав:
Скільки втратив покупець КРЖН що ввійшов у 2003?
Він втратив 20 років, навіть якщо здавав нерухомість в аренду. За цей час світові індекси виросли в десятки і сотні разів. Те ж золото здорожчало в 10 раз. Ще є питання, що втратив лох, що в 2003 році вгатив купу грошей на той час (тоді це були астрономічні гроші) в бетон?
як у 2003 лох міг купити індекси, золото на біржі і що там ще підрісло
Кажемо про інвестора, що купив і не продав бетон до 2008. На виході він не отримав майже нічого. 50-100к в 2003 і 50-100к зараз - це взагалі різні гроші.
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Zebra
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