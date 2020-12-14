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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10707107081070910710>
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 20:20

  beee написав:Как я могу не верить президенту? Сказано же ясно репарации будут
Я никогда не был сторонником Президента, но вынужден признать, что яйка у него есть, и сделал для приближения нашей победы он достаточно много.
reus
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 20:22

  reus написав:
  beee написав:Как я могу не верить президенту? Сказано же ясно репарации будут
Я никогда не был сторонником Президента, но вынужден признать, что яйка у него есть, и сделал для приближения нашей победы он достаточно много.

на його місці так поступив би кожний (в кого є хоч яка клепка в голові) не гірше
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 20:30

  flyman написав:
  reus написав:
  beee написав:Как я могу не верить президенту? Сказано же ясно репарации будут
Я никогда не был сторонником Президента, но вынужден признать, что яйка у него есть, и сделал для приближения нашей победы он достаточно много.

на його місці так поступив би кожний (в кого є хоч яка клепка в голові) не гірше

А вас несправедливо по делам в Польшу не пускают )))
stm
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 20:32

  stm написав:
  flyman написав:
  reus написав: Я никогда не был сторонником Президента, но вынужден признать, что яйка у него есть, и сделал для приближения нашей победы он достаточно много.

на його місці так поступив би кожний (в кого є хоч яка клепка в голові) не гірше

А вас несправедливо по делам в Польшу не пускают )))

у нас же всі ж рівні перед законом
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 20:35

  reus написав:
  adeges написав:
  reus написав:Притом, что если нас уже знает весь мир и даже дети в Огайо играют в ЗСУ, то это не значит, что нас завалят деньгами. Нас ждет послевоенная разруха и нам будет оч. непросто.


Реус, долой пессимизм! Зальют баблом - будем все ванные из шампанского принимать. из мадам Клико.

зы слона иначе не продашь

Я всегда был оптимистом, но реалии жизни сделали меня реалистом. Я даже не хочу обсуждать плохие сценарии и так тоска-печаль.

viewtopic.php?p=5539917#p5539917
Может полегчает...
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 20:43

  flyman написав:на його місці так поступив би кожний (в кого є хоч яка клепка в голові) не гірше

Повірте, далеко не кожний. Але це тама іншої гілки.
reus
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 21:42

  reus написав:
Не знаю, за сколько вы там собираетесь продавать, но на прошлой неделе была сделка в ФК2. -40% от цены 2021 года. Кто не верит, и захочет убедиться, то я думаю, что я договорюсь, и покупатель согласится показать доки за вознаграждение.
Вот "така х..ня малята"! Но я, собираюсь дождаться еще больших дисконтов. Квиточка Макса вне игры.


Что же произошло ?
Прошлым летом вы тут рассказывали про такие колерованные как для войны цены. Наподобие фермер купил дитятку своему по 4куе за м2 и подобные примеры были от вас не в единичном числе.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 21:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Я наприклад три місяці тому продав з дисконтом в 30 відсотків 150 метрів, але в мене ще є 4 об’єкти нерухомості в Києві (ліквідні не хрущовки) - чи правильно я зробив що застрахував ризики?)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 22:02

  cherchiltank написав:Я наприклад три місяці тому продав з дисконтом в 30 відсотків 150 метрів, але в мене ще є 4 об’єкти нерухомості в Києві (ліквідні не хрущовки) - чи правильно я зробив що застрахував ризики?)

Нашли где спрашивать. Любая нейросеть вам бы сказала "для точной оценки мало информации"

Создана нейросеть, которая способна ответить на любой вопрос
https://www.unian.net/techno/software/s ... 49601.html

Можете сами спросить
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 09 лют, 2023 22:04, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 22:04

  flyman написав:
  Zebra написав:
  flyman написав:Скільки втратив покупець КРЖН що ввійшов у 2003?

Він втратив 20 років, навіть якщо здавав нерухомість в аренду. За цей час світові індекси виросли в десятки і сотні разів. Те ж золото здорожчало в 10 раз. Ще є питання, що втратив лох, що в 2003 році вгатив купу грошей на той час (тоді це були астрономічні гроші) в бетон?

як у 2003 лох міг купити індекси, золото на біржі і що там ще підрісло

Кажемо про інвестора, що купив і не продав бетон до 2008. На виході він не отримав майже нічого. 50-100к в 2003 і 50-100к зараз - це взагалі різні гроші.
Zebra
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  #<1 ... 10707107081070910710>
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