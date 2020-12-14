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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10707107081070910710
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 22:05

  Zebra написав:50-100к в 2003 і 50-100к зараз - це взагалі різні гроші.
сколько денег в 2003 стоила тесла х? Отож. Кроме стоимости денег есть ещё опция "доступности" того, что за них можно купить. Тесла х стала доступной с 2015 года, с этой точки зрения до 2015 доллары были бесполезной макулатурой. Толку от их ценности когда в 2003 за них продавались уже морально устаревшие товары?
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 09 лют, 2023 22:09, всього редагувалось 3 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 22:06

  beee написав:Допустим, всё плохо. Крах.
Как объяснить полные рестораны?
Прогулялся по яр.валу - "лёгкий" диссонанс прочитанного здесь с реальностью.
Где закрытые кафе? Магазины?
Почему, читая пост "крах всему", за окном дуют шарики, открывая детскую клинику?


Краха нет. Есть общее падение доходов и увеличение расходов.
Опять рестораны, забитые парковки, полные тележки в супермаркетах...
Если что - в Берлине 45-го под звуки канонады советских орудий вполне работали и магазины и рестораны.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 22:08

  vladimir07 написав:
  reus написав:
Не знаю, за сколько вы там собираетесь продавать, но на прошлой неделе была сделка в ФК2. -40% от цены 2021 года. Кто не верит, и захочет убедиться, то я думаю, что я договорюсь, и покупатель согласится показать доки за вознаграждение.
Вот "така х..ня малята"! Но я, собираюсь дождаться еще больших дисконтов. Квиточка Макса вне игры.


Что же произошло ?
Прошлым летом вы тут рассказывали про такие колерованные как для войны цены. Наподобие фермер купил дитятку своему по 4куе за м2 и подобные примеры были от вас не в единичном числе.

Да, летом были продажи почти по ценам 2021 года. Мне известно о нескольких подобных продаж. После массированных ракетных ударов по инфраструктуре, уже таких случаев не было, во всяком случае, мне не известны. Сейчас ситуация совсем грустная.
Но повторяю, я себя не считаю профессиональным экспертом, просто я ориентируюсь на мнения профессионалов, с которыми общаюсь и на реальные сделки. Может, у кого картина другая, поделитесь.
reus
 
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  #<1 ... 10707107081070910710
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