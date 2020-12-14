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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 09 лют, 2023 22:06
beee написав:
Допустим, всё плохо. Крах.
Как объяснить полные рестораны?
Прогулялся по яр.валу - "лёгкий" диссонанс прочитанного здесь с реальностью.
Где закрытые кафе? Магазины?
Почему, читая пост "крах всему", за окном дуют шарики, открывая детскую клинику?
Краха нет. Есть общее падение доходов и увеличение расходов.
Опять рестораны, забитые парковки, полные тележки в супермаркетах...
Если что - в Берлине 45-го под звуки канонады советских орудий вполне работали и магазины и рестораны.
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Додано: Чет 09 лют, 2023 22:08
vladimir07 написав:
reus написав:
Не знаю, за сколько вы там собираетесь продавать, но на прошлой неделе была сделка в ФК2. -40% от цены 2021 года. Кто не верит, и захочет убедиться, то я думаю, что я договорюсь, и покупатель согласится показать доки за вознаграждение.
Вот "така х..ня малята"! Но я, собираюсь дождаться еще больших дисконтов. Квиточка Макса вне игры.
Что же произошло ?
Прошлым летом вы тут рассказывали про такие колерованные как для войны цены. Наподобие фермер купил дитятку своему по 4куе за м2 и подобные примеры были от вас не в единичном числе.
Да, летом были продажи почти по ценам 2021 года. Мне известно о нескольких подобных случаях. После массированных ракетных ударов по инфраструктуре, уже таких случаев не было, во всяком случае, мне не известны. Сейчас ситуация совсем грустная.
Но повторяю, я себя не считаю профессиональным экспертом, просто я ориентируюсь на мнения профессионалов, с которыми общаюсь и на реальные сделки. Может, у кого картина другая, поделитесь.
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Додано: Чет 09 лют, 2023 22:18
cherchiltank написав:
Я наприклад три місяці тому продав з дисконтом в 30 відсотків 150 метрів, але в мене ще є 4 об’єкти нерухомості в Києві (ліквідні не хрущовки) - чи правильно я зробив що застрахував ризики?)
А как ситуация пришла к итоговым -30%, за сколько начинали продавать ?
Минус 30% это было максимальное предложение от покупателей ?
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Додано: Чет 09 лют, 2023 22:28
cherchiltank написав:
Я наприклад три місяці тому продав з дисконтом в 30 відсотків 150 метрів, але в мене ще є 4 об’єкти нерухомості в Києві (ліквідні не хрущовки) - чи правильно я зробив що застрахував ризики?)
Час покаже. Але тут важливо навіщо вам кошти і куди плануєте вкладати. Якщо ви це зробили для диверсифікації ризиків і у вас нічого не відкладено на "чорний день", або інвестували в менш ризиковані активи, то звісно правильно зробили. У найближчі роки нерухомість Києва дорожчати не буде, а з великою вірогідністю і далі буде просідати.
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Додано: Чет 09 лют, 2023 22:29
vladimir07 написав:
cherchiltank написав:
Я наприклад три місяці тому продав з дисконтом в 30 відсотків 150 метрів, але в мене ще є 4 об’єкти нерухомості в Києві (ліквідні не хрущовки) - чи правильно я зробив що застрахував ризики?)
А как ситуация пришла к итоговым -30%, за сколько начинали продавать ?
Минус 30% это было максимальное предложение от покупателей ?
Я виставив за мінус 25 до довоєнних цін бо хотів продати - покупець хотів мінус 40 сторгувались за мінус 30 якщо я напишу скільки втратив - тут половина повісицця на антресолях - але це більше ніж 50 відсотків з покупки в 2008), якщо рахувати з орендою без інфляції - мінус 50 тис баксів)
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Додано: Чет 09 лют, 2023 22:31
reus написав: cherchiltank написав:
Я наприклад три місяці тому продав з дисконтом в 30 відсотків 150 метрів, але в мене ще є 4 об’єкти нерухомості в Києві (ліквідні не хрущовки) - чи правильно я зробив що застрахував ризики?)
Час покаже. Але тут важливо навіщо вам кошти і куди плануєте вкладати. Якщо ви це зробили для диверсифікації ризиків і у вас нічого не відкладено на "чорний день", або інвестували в менш ризиковані активи, то звісно правильно зробили. У найближчі роки нерухомість Києва дорожчати не буде, а з великою вірогідністю і далі буде просідати.
Нікуди не планую - це кошти щоб пережити війну - тобто на 3-5 років може прикуплю щось ліквідне за 40-50 тисяч
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Додано: Чет 09 лют, 2023 22:33
reus написав: flyman написав:
на його місці так поступив би кожний (в кого є хоч яка клепка в голові) не гірше
Повірте, далеко не кожний. Але це тама іншої гілки.
кожен судить по собі, не раз переконався
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Додано: Чет 09 лют, 2023 22:36
cherchiltank написав: vladimir07 написав:
cherchiltank написав:
Я наприклад три місяці тому продав з дисконтом в 30 відсотків 150 метрів, але в мене ще є 4 об’єкти нерухомості в Києві (ліквідні не хрущовки) - чи правильно я зробив що застрахував ризики?)
А как ситуация пришла к итоговым -30%, за сколько начинали продавать ?
Минус 30% это было максимальное предложение от покупателей ?
Я виставив за мінус 25 до довоєнних цін бо хотів продати - покупець хотів мінус 40 сторгувались за мінус 30 якщо я напишу скільки втратив - тут половина повісицця на антресолях - але це більше ніж 50 відсотків з покупки в 2008), якщо рахувати з орендою без інфляції - мінус 50 тис баксів)
Я так розумію, що продаж був у листопаді, коли вже здійснювалися масові ракетні обстріли по інфраструктурі. На мій погляд дорожче, продати було майже неможливо. Зараз є продажі з дисконтом -40%
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Додано: Чет 09 лют, 2023 22:44
cherchiltank написав: vladimir07 написав:
cherchiltank написав:
Я наприклад три місяці тому продав з дисконтом в 30 відсотків 150 метрів, але в мене ще є 4 об’єкти нерухомості в Києві (ліквідні не хрущовки) - чи правильно я зробив що застрахував ризики?)
А как ситуация пришла к итоговым -30%, за сколько начинали продавать ?
Минус 30% это было максимальное предложение от покупателей ?
Я виставив за мінус 25 до довоєнних цін бо хотів продати - покупець хотів мінус 40 сторгувались за мінус 30 якщо я напишу скільки втратив - тут половина повісицця на антресолях - але це більше ніж 50 відсотків з покупки в 2008), якщо рахувати з орендою без інфляції - мінус 50 тис баксів)
Не рыночная сделка )
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Додано: Чет 09 лют, 2023 22:53
А який зараз ринок? Ви дійсно думаєте що під час війни вийдете в плюс? Чи після? Я б вас розачарував але не буду) знайдіть людину яка вкладе в квартиру зараз сотні тисяч доларів - навіть мені цікаво буде подивитися)
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