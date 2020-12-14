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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 09 лют, 2023 22:54
Продаж був в листопаді - не жалкую ні пр що)
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cherchiltank
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Додано: Чет 09 лют, 2023 23:12
cherchiltank написав:
А який зараз ринок? Ви дійсно думаєте що під час війни
вийдете в плюс? Чи після? Я б вас розачарував але не буду) знайдіть людину яка вкладе в квартиру зараз сотні тисяч доларів - навіть мені цікаво буде подивитися)
Влітку були продажі майже по цінах 2021 року. У нас з 2014 року війна і ціни до 2021 року йшли вгору. Просто різна інтенсивність бойових дій і масштаб, які психологічно впливають на рішення.
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reus
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Додано: Чет 09 лют, 2023 23:14
cherchiltank написав:
Продаж був в листопаді - не жалкую ні пр що)
І не треба. Якщо би мені були потрібні кошти, я би теж продав без вагань.
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reus
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Додано: Чет 09 лют, 2023 23:17
flyman написав: reus написав: flyman написав:
на його місці так поступив би кожний (в кого є хоч яка клепка в голові) не гірше
Повірте, далеко не кожний. Але це тама іншої гілки.
кожен судить по собі, не раз переконався
Не бачку вас у лавах ЗСУ.
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reus
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_Klim
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