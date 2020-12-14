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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10708107091071010711
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 22:54

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Продаж був в листопаді - не жалкую ні пр що)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 23:12

  cherchiltank написав:А який зараз ринок? Ви дійсно думаєте що під час війни вийдете в плюс? Чи після? Я б вас розачарував але не буду) знайдіть людину яка вкладе в квартиру зараз сотні тисяч доларів - навіть мені цікаво буде подивитися)

Влітку були продажі майже по цінах 2021 року. У нас з 2014 року війна і ціни до 2021 року йшли вгору. Просто різна інтенсивність бойових дій і масштаб, які психологічно впливають на рішення.
reus
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 23:14

  cherchiltank написав:Продаж був в листопаді - не жалкую ні пр що)

І не треба. Якщо би мені були потрібні кошти, я би теж продав без вагань.
reus
 
Повідомлень: 4194
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 23:17

  flyman написав:
  reus написав:
  flyman написав:на його місці так поступив би кожний (в кого є хоч яка клепка в голові) не гірше

Повірте, далеко не кожний. Але це тама іншої гілки.

кожен судить по собі, не раз переконався

Не бачку вас у лавах ЗСУ.
reus
 
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  #<1 ... 10708107091071010711
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