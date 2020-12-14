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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 09 лют, 2023 22:54
Продаж був в листопаді - не жалкую ні пр що)
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cherchiltank
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Додано: Чет 09 лют, 2023 23:12
cherchiltank написав:
А який зараз ринок? Ви дійсно думаєте що під час війни
вийдете в плюс? Чи після? Я б вас розачарував але не буду) знайдіть людину яка вкладе в квартиру зараз сотні тисяч доларів - навіть мені цікаво буде подивитися)
Влітку були продажі майже по цінах 2021 року. У нас з 2014 року війна і ціни до 2021 року йшли вгору. Просто різна інтенсивність бойових дій і масштаб, які психологічно впливають на рішення.
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reus
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Додано: Чет 09 лют, 2023 23:14
cherchiltank написав:
Продаж був в листопаді - не жалкую ні пр що)
І не треба. Якщо би мені були потрібні кошти, я би теж продав без вагань.
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reus
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Додано: Чет 09 лют, 2023 23:17
flyman написав: reus написав: flyman написав:
на його місці так поступив би кожний (в кого є хоч яка клепка в голові) не гірше
Повірте, далеко не кожний. Але це тама іншої гілки.
кожен судить по собі, не раз переконався
Не бачку вас у лавах ЗСУ.
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reus
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 09:46
vladimir07 написав:Не знаю, за сколько вы там собираетесь продавать, но на прошлой неделе была сделка в ФК2. -40% от цены 2021 года. Кто не верит, и захочет убедиться, то я думаю, что я договорюсь, и покупатель согласится показать доки за вознаграждение.
Вот "така х..ня малята"! Но я, собираюсь дождаться еще больших дисконтов. Квиточка Макса вне игры.
Подскажите, пожалуйста, какие-то детали. Документов не нужно, площадь, может фотка есть?
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beee
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 10:27
Локальные новости КРЖН
Моя бывшая арендная квартира выставлена минимум две недели и цена вернулась к довоенной, то есть +1000 грн уже исчезла
То есть на ремонт потратились, а выхлоп в гривне тот же
.. Если сдадут
Так что, 200 арендных платежей за квартиру?
2000 000 грн, 50000 баксов за 68 метров в 40 летнем доме у метро... Мне кажется, что дороговато...
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Serg-ik
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 10:32
Serg-ik написав:
Локальные новости КРЖН
Моя бывшая арендная квартира выставлена минимум две недели и цена вернулась к довоенной, то есть +1000 грн уже исчезла
То есть на ремонт потратились, а выхлоп в гривне тот же
.. Если сдадут
Так что, 200 арендных платежей за квартиру?
2000 000 грн, 50000 баксов за 68 метров в 40 летнем доме у метро... Мне кажется, что дороговато...
Так у вас "для себе, а не в оренду".
Чому переживаєте за 200 оренд?
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flyman
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 10:33
Serg-ik написав:
Моя бывшая арендная квартира
бывшая квартира как бывшая жена, всегда хочется пожелать ей "всех благ "
Serg-ik написав:
на ремонт потратились, а выхлоп в гривне тот же
. Тратиться на ремонт - нормальное явление в арендном бизнесе. Не получается все время доить.
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vitaliian
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 10:42
flyman написав:
Так у вас "для себе, а не в оренду".
Чому переживаєте за 200 оренд?
Я не переживаю, я пытаюсь оценить ту квартиру, которая мне хорошо известна, по формуле 200 аренд
Как по мне, даже с учётом низкой арендной платы как для 2022 г, её неизменности через год и девальвации гривны, 50 000 долларов многовато
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Serg-ik
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 10:45
Serg-ik написав: flyman написав:
Так у вас "для себе, а не в оренду".
Чому переживаєте за 200 оренд?
Я не переживаю, я пытаюсь оценить ту квартиру, которая мне хорошо известна, по формуле 200 аренд
Как по мне, даже с учётом низкой арендной платы как для 2022 г, её неизменности через год и девальвации гривны, 50 000 долларов многовато
Цена продажи трёшки обычно равна двум однушкам (от 30м2 не гостинкам) так повелось, ещё с совка трешку меняли на две однушки.
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vitaliian
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