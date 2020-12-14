RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10708107091071010711
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 22:54

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Продаж був в листопаді - не жалкую ні пр що)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 152
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 23:12

  cherchiltank написав:А який зараз ринок? Ви дійсно думаєте що під час війни вийдете в плюс? Чи після? Я б вас розачарував але не буду) знайдіть людину яка вкладе в квартиру зараз сотні тисяч доларів - навіть мені цікаво буде подивитися)

Влітку були продажі майже по цінах 2021 року. У нас з 2014 року війна і ціни до 2021 року йшли вгору. Просто різна інтенсивність бойових дій і масштаб, які психологічно впливають на рішення.
reus
 
Повідомлень: 4194
З нами з: 21.03.12
Подякував: 402 раз.
Подякували: 1287 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 23:14

  cherchiltank написав:Продаж був в листопаді - не жалкую ні пр що)

І не треба. Якщо би мені були потрібні кошти, я би теж продав без вагань.
reus
 
Повідомлень: 4194
З нами з: 21.03.12
Подякував: 402 раз.
Подякували: 1287 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 23:17

  flyman написав:
  reus написав:
  flyman написав:на його місці так поступив би кожний (в кого є хоч яка клепка в голові) не гірше

Повірте, далеко не кожний. Але це тама іншої гілки.

кожен судить по собі, не раз переконався

Не бачку вас у лавах ЗСУ.
reus
 
Повідомлень: 4194
З нами з: 21.03.12
Подякував: 402 раз.
Подякували: 1287 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 09:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vladimir07 написав:Не знаю, за сколько вы там собираетесь продавать, но на прошлой неделе была сделка в ФК2. -40% от цены 2021 года. Кто не верит, и захочет убедиться, то я думаю, что я договорюсь, и покупатель согласится показать доки за вознаграждение.
Вот "така х..ня малята"! Но я, собираюсь дождаться еще больших дисконтов. Квиточка Макса вне игры.


Подскажите, пожалуйста, какие-то детали. Документов не нужно, площадь, может фотка есть?
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 283
З нами з: 17.12.22
Подякував: 9 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 10:27

Локальные новости КРЖН
Моя бывшая арендная квартира выставлена минимум две недели и цена вернулась к довоенной, то есть +1000 грн уже исчезла
То есть на ремонт потратились, а выхлоп в гривне тот же
.. Если сдадут
Так что, 200 арендных платежей за квартиру?
2000 000 грн, 50000 баксов за 68 метров в 40 летнем доме у метро... Мне кажется, что дороговато...
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 12947
З нами з: 10.06.11
Подякував: 241 раз.
Подякували: 1570 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 10:32

  Serg-ik написав:Локальные новости КРЖН
Моя бывшая арендная квартира выставлена минимум две недели и цена вернулась к довоенной, то есть +1000 грн уже исчезла
То есть на ремонт потратились, а выхлоп в гривне тот же
.. Если сдадут
Так что, 200 арендных платежей за квартиру?
2000 000 грн, 50000 баксов за 68 метров в 40 летнем доме у метро... Мне кажется, что дороговато...

Так у вас "для себе, а не в оренду".
Чому переживаєте за 200 оренд?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30600
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1445 раз.
Подякували: 2610 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 10:33

  Serg-ik написав:Моя бывшая арендная квартира
бывшая квартира как бывшая жена, всегда хочется пожелать ей "всех благ "
  Serg-ik написав:на ремонт потратились, а выхлоп в гривне тот же
. Тратиться на ремонт - нормальное явление в арендном бизнесе. Не получается все время доить.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16776
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2101 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 10:42

  flyman написав:Так у вас "для себе, а не в оренду".
Чому переживаєте за 200 оренд?

Я не переживаю, я пытаюсь оценить ту квартиру, которая мне хорошо известна, по формуле 200 аренд
Как по мне, даже с учётом низкой арендной платы как для 2022 г, её неизменности через год и девальвации гривны, 50 000 долларов многовато
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 12947
З нами з: 10.06.11
Подякував: 241 раз.
Подякували: 1570 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 10:45

  Serg-ik написав:
  flyman написав:Так у вас "для себе, а не в оренду".
Чому переживаєте за 200 оренд?

Я не переживаю, я пытаюсь оценить ту квартиру, которая мне хорошо известна, по формуле 200 аренд
Как по мне, даже с учётом низкой арендной платы как для 2022 г, её неизменности через год и девальвации гривны, 50 000 долларов многовато

Цена продажи трёшки обычно равна двум однушкам (от 30м2 не гостинкам) так повелось, ещё с совка трешку меняли на две однушки.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16776
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2101 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10708107091071010711
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2352, 2353, 2354
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23537 15731272
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2023 11:55
vitaliian
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 115, 116, 117
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1168 5141521
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2023 03:50
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 5225
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.