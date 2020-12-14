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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10709107101071110712
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 12:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Такого уже нет давно
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 13:10

  Serg-ik написав:Такого уже нет давно

Поки квітка Макса не продана, тема актуальна.
reus
 
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