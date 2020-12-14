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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10709107101071110712>
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 09:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vladimir07 написав:Не знаю, за сколько вы там собираетесь продавать, но на прошлой неделе была сделка в ФК2. -40% от цены 2021 года. Кто не верит, и захочет убедиться, то я думаю, что я договорюсь, и покупатель согласится показать доки за вознаграждение.
Вот "така х..ня малята"! Но я, собираюсь дождаться еще больших дисконтов. Квиточка Макса вне игры.


Подскажите, пожалуйста, какие-то детали. Документов не нужно, площадь, может фотка есть?
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 10:27

Локальные новости КРЖН
Моя бывшая арендная квартира выставлена минимум две недели и цена вернулась к довоенной, то есть +1000 грн уже исчезла
То есть на ремонт потратились, а выхлоп в гривне тот же
.. Если сдадут
Так что, 200 арендных платежей за квартиру?
2000 000 грн, 50000 баксов за 68 метров в 40 летнем доме у метро... Мне кажется, что дороговато...
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 10:32

  Serg-ik написав:Локальные новости КРЖН
Моя бывшая арендная квартира выставлена минимум две недели и цена вернулась к довоенной, то есть +1000 грн уже исчезла
То есть на ремонт потратились, а выхлоп в гривне тот же
.. Если сдадут
Так что, 200 арендных платежей за квартиру?
2000 000 грн, 50000 баксов за 68 метров в 40 летнем доме у метро... Мне кажется, что дороговато...

Так у вас "для себе, а не в оренду".
Чому переживаєте за 200 оренд?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 10:33

  Serg-ik написав:Моя бывшая арендная квартира
бывшая квартира как бывшая жена, всегда хочется пожелать ей "всех благ "
  Serg-ik написав:на ремонт потратились, а выхлоп в гривне тот же
. Тратиться на ремонт - нормальное явление в арендном бизнесе. Не получается все время доить.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 10:42

  flyman написав:Так у вас "для себе, а не в оренду".
Чому переживаєте за 200 оренд?

Я не переживаю, я пытаюсь оценить ту квартиру, которая мне хорошо известна, по формуле 200 аренд
Как по мне, даже с учётом низкой арендной платы как для 2022 г, её неизменности через год и девальвации гривны, 50 000 долларов многовато
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 10:45

  Serg-ik написав:
  flyman написав:Так у вас "для себе, а не в оренду".
Чому переживаєте за 200 оренд?

Я не переживаю, я пытаюсь оценить ту квартиру, которая мне хорошо известна, по формуле 200 аренд
Как по мне, даже с учётом низкой арендной платы как для 2022 г, её неизменности через год и девальвации гривны, 50 000 долларов многовато

Цена продажи трёшки обычно равна двум однушкам (от 30м2 не гостинкам) так повелось, ещё с совка трешку меняли на две однушки.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 12:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Такого уже нет давно
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 13:10

  Serg-ik написав:Такого уже нет давно

Поки квітка Макса не продана, тема актуальна.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 14:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

beee написав:А не связана ли странная активность на КРЖН с падением зелёного дурака?
Сегодня несколько десятков звонков
Столько просмотров. Риелторы в замешательстве. Такое было ещё до ковида.
Точно, с баксом связано
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 19:13

  beee написав:
beee написав:А не связана ли странная активность на КРЖН с падением зелёного дурака?
Сегодня несколько десятков звонков
Столько просмотров. Риелторы в замешательстве. Такое было ещё до ковида.
Точно, с баксом связано

В твоем случае точно доллар не при чем, причины другие, на форуме их все знают :)
Damien
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