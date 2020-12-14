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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 лют, 2023 19:31
Damien написав: beee написав:
beee написав:А не связана ли странная активность на КРЖН с падением зелёного дурака?
Сегодня несколько десятков звонков
Столько просмотров. Риелторы в замешательстве. Такое было ещё до ковида.
Точно, с баксом связано
В твоем случае точно доллар не при чем, причины другие, на форуме их все знают
Собачку с балкона сбрось или пни бомжа - в твоём случае полегчает
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beee
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