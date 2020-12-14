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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 лют, 2023 20:16
beee написав:
beee написав:А не связана ли странная активность на КРЖН с падением зелёного дурака?
Сегодня несколько десятков звонков
Столько просмотров. Риелторы в замешательстве. Такое было ещё до ковида.
Точно, с баксом связано
Срочно поднимайте цену
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antey1969
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 20:22
antey1969 написав: beee написав:
beee написав:А не связана ли странная активность на КРЖН с падением зелёного дурака?
Сегодня несколько десятков звонков
Столько просмотров. Риелторы в замешательстве. Такое было ещё до ковида.
Точно, с баксом связано
Срочно поднимайте цену
Да хоть бы -20% продать, будет хорошо.
Пол года ноль звонков
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beee
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 21:41
beee написав:
Да хоть бы -20% продать, будет хорошо.
Вы в каком лагере? Вроде с утра были "растишкой"
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reus
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 22:04
reus написав: beee написав:
Да хоть бы -20% продать, будет хорошо.
Вы в каком лагере? Вроде с утра были "растишкой"
растишкой после войны буду - вернусь в Орден Джедаев.
сейчас я на Тёмной стороне ситхов
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beee
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