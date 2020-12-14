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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10709107101071110712
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 20:16

  beee написав:
beee написав:А не связана ли странная активность на КРЖН с падением зелёного дурака?
Сегодня несколько десятков звонков
Столько просмотров. Риелторы в замешательстве. Такое было ещё до ковида.
Точно, с баксом связано

Срочно поднимайте цену
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 20:22

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

antey1969 написав:
  beee написав:
beee написав:А не связана ли странная активность на КРЖН с падением зелёного дурака?
Сегодня несколько десятков звонков
Столько просмотров. Риелторы в замешательстве. Такое было ещё до ковида.
Точно, с баксом связано

Срочно поднимайте цену
Да хоть бы -20% продать, будет хорошо.
Пол года ноль звонков
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 21:41

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  beee написав:Да хоть бы -20% продать, будет хорошо.

Вы в каком лагере? Вроде с утра были "растишкой" :D
reus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 22:02

  reus написав:
  beee написав:Да хоть бы -20% продать, будет хорошо.

Вы в каком лагере? Вроде с утра были "растишкой" :D

Он пошутил. Не переживайте, в отличие от элитного Макса у beee есть чувство юмора.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 22:04

  reus написав:
  beee написав:Да хоть бы -20% продать, будет хорошо.

Вы в каком лагере? Вроде с утра были "растишкой" :D

растишкой после войны буду - вернусь в Орден Джедаев.
сейчас я на Тёмной стороне ситхов
beee
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 00:41

  beee написав:
vitaliian написав:
  beee написав:Я деколи питав у бригад, чому ви все життя живете в битовках, чому не переїдете жити до Києва, Польщі, до місця роботи
когда то ехал сёлами с Франика куда не помню, блин какие там в селах дома строятся, как дворцы, у них в селе местный кич, у кого круче дом. Человек который меня вёз, тоже имеет 3х этажный дом, живут вдвоём с женой, дети уже взрослые и живут кто где Франковск, Львов, Польша. Киев недолюбливает. На предложение купить что то в Киеве он, наверное, оскорбился бы. Про Польшу рассказывал как про соседнее село, бывает там часто, ездит в бедронку за продуктами.
Аналогично вспоминаю свой тур по Закарпатью: под впечатлением от кованных ворот с позолотой).
Возле водопада Гук мужик угостил вискарём: сідай, говорит, пий, я з Англії вчора привіз))


Если память мне не изменяет,водопад Гук находится возле Яремче, а это ПРИкарпатье.
Я, правда, там давно не был, может уже перенесли? :lol:
rjkz
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  #<1 ... 10709107101071110712
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