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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 лют, 2023 20:16
beee написав:
beee написав:А не связана ли странная активность на КРЖН с падением зелёного дурака?
Сегодня несколько десятков звонков
Столько просмотров. Риелторы в замешательстве. Такое было ещё до ковида.
Точно, с баксом связано
Срочно поднимайте цену
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antey1969
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 20:22
antey1969 написав: beee написав:
beee написав:А не связана ли странная активность на КРЖН с падением зелёного дурака?
Сегодня несколько десятков звонков
Столько просмотров. Риелторы в замешательстве. Такое было ещё до ковида.
Точно, с баксом связано
Срочно поднимайте цену
Да хоть бы -20% продать, будет хорошо.
Пол года ноль звонков
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beee
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 21:41
beee написав:
Да хоть бы -20% продать, будет хорошо.
Вы в каком лагере? Вроде с утра были "растишкой"
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reus
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 22:04
reus написав: beee написав:
Да хоть бы -20% продать, будет хорошо.
Вы в каком лагере? Вроде с утра были "растишкой"
растишкой после войны буду - вернусь в Орден Джедаев.
сейчас я на Тёмной стороне ситхов
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beee
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Додано: Суб 11 лют, 2023 00:41
beee написав: vitaliian написав: beee написав:
Я деколи питав у бригад, чому ви все життя живете в битовках, чому не переїдете жити до Києва, Польщі, до місця роботи
когда то ехал сёлами с Франика куда не помню, блин какие там в селах дома строятся, как дворцы, у них в селе местный кич, у кого круче дом. Человек который меня вёз, тоже имеет 3х этажный дом, живут вдвоём с женой, дети уже взрослые и живут кто где Франковск, Львов, Польша. Киев недолюбливает. На предложение купить что то в Киеве он, наверное, оскорбился бы. Про Польшу рассказывал как про соседнее село, бывает там часто, ездит в бедронку за продуктами.
Аналогично вспоминаю свой тур по За
карпатью: под впечатлением от кованных ворот с позолотой).
Возле водопада Гук мужик угостил вискарём: сідай, говорит, пий, я з Англії вчора привіз))
Если память мне не изменяет,водопад Гук находится возле Яремче, а это ПРИкарпатье.
Я, правда, там давно не был, может уже перенесли?
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rjkz
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Додано: Суб 11 лют, 2023 07:58
rjkz написав: beee написав:
vitaliian написав:
когда то ехал сёлами с Франика куда не помню, блин какие там в селах дома строятся, как дворцы, у них в селе местный кич, у кого круче дом. Человек который меня вёз, тоже имеет 3х этажный дом, живут вдвоём с женой, дети уже взрослые и живут кто где Франковск, Львов, Польша. Киев недолюбливает. На предложение купить что то в Киеве он, наверное, оскорбился бы. Про Польшу рассказывал как про соседнее село, бывает там часто, ездит в бедронку за продуктами.
Аналогично вспоминаю свой тур по За
карпатью: под впечатлением от кованных ворот с позолотой).
Возле водопада Гук мужик угостил вискарём: сідай, говорит, пий, я з Англії вчора привіз))
Если память мне не изменяет,водопад Гук находится возле Яремче, а это ПРИкарпатье.
Я, правда, там давно не был, может уже перенесли?
[/quote]
Да, около Татарова, за Яремчей. Там ещё когда с трассы к нему ехать, справа, поотдаль от дороги, дом такой нехилый был построен, местные говорили, что Пасечнику (Ющу) пренадлежит.
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Bolt
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Додано: Суб 11 лют, 2023 08:59
rjkz написав: beee написав:
vitaliian написав:[quote="5538742:beee"]Я деколи питав у бригад, чому ви все життя живете в битовках, чому не переїдете жити до Києва, Польщі, до місця роботи
когда то ехал сёлами с Франика куда не помню, блин какие там в селах дома строятся, как дворцы, у них в селе местный кич, у кого круче дом. Человек который меня вёз, тоже имеет 3х этажный дом, живут вдвоём с женой, дети уже взрослые и живут кто где Франковск, Львов, Польша. Киев недолюбливает. На предложение купить что то в Киеве он, наверное, оскорбился бы. Про Польшу рассказывал как про соседнее село, бывает там часто, ездит в бедронку за продуктами.
Аналогично вспоминаю свой тур по За
карпатью: под впечатлением от кованных ворот с позолотой).
Возле водопада Гук мужик угостил вискарём: сідай, говорит, пий, я з Англії вчора привіз))
Если память мне не изменяет,водопад Гук находится возле Яремче, а это ПРИкарпатье.
Я, правда, там давно не был, может уже перенесли?
[/quote]
Гук в Ивано-Франковской, да сорян
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beee
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