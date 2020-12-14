vitaliian написав:

beee написав: Я деколи питав у бригад, чому ви все життя живете в битовках, чому не переїдете жити до Києва, Польщі, до місця роботи Я деколи питав у бригад, чому ви все життя живете в битовках, чому не переїдете жити до Києва, Польщі, до місця роботи

когда то ехал сёлами с Франика куда не помню, блин какие там в селах дома строятся, как дворцы, у них в селе местный кич, у кого круче дом. Человек который меня вёз, тоже имеет 3х этажный дом, живут вдвоём с женой, дети уже взрослые и живут кто где Франковск, Львов, Польша. Киев недолюбливает. На предложение купить что то в Киеве он, наверное, оскорбился бы. Про Польшу рассказывал как про соседнее село, бывает там часто, ездит в бедронку за продуктами.