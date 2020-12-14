Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав:Я деколи питав у бригад, чому ви все життя живете в битовках, чому не переїдете жити до Києва, Польщі, до місця роботи
когда то ехал сёлами с Франика куда не помню, блин какие там в селах дома строятся, как дворцы, у них в селе местный кич, у кого круче дом. Человек который меня вёз, тоже имеет 3х этажный дом, живут вдвоём с женой, дети уже взрослые и живут кто где Франковск, Львов, Польша. Киев недолюбливает. На предложение купить что то в Киеве он, наверное, оскорбился бы. Про Польшу рассказывал как про соседнее село, бывает там часто, ездит в бедронку за продуктами.
Аналогично вспоминаю свой тур по Закарпатью: под впечатлением от кованных ворот с позолотой). Возле водопада Гук мужик угостил вискарём: сідай, говорит, пий, я з Англії вчора привіз))
Если память мне не изменяет,водопад Гук находится возле Яремче, а это ПРИкарпатье. Я, правда, там давно не был, может уже перенесли?
когда то ехал сёлами с Франика куда не помню, блин какие там в селах дома строятся, как дворцы, у них в селе местный кич, у кого круче дом. Человек который меня вёз, тоже имеет 3х этажный дом, живут вдвоём с женой, дети уже взрослые и живут кто где Франковск, Львов, Польша. Киев недолюбливает. На предложение купить что то в Киеве он, наверное, оскорбился бы. Про Польшу рассказывал как про соседнее село, бывает там часто, ездит в бедронку за продуктами.
Аналогично вспоминаю свой тур по Закарпатью: под впечатлением от кованных ворот с позолотой). Возле водопада Гук мужик угостил вискарём: сідай, говорит, пий, я з Англії вчора привіз))
Если память мне не изменяет,водопад Гук находится возле Яремче, а это ПРИкарпатье. Я, правда, там давно не был, может уже перенесли? [/quote] Да, около Татарова, за Яремчей. Там ещё когда с трассы к нему ехать, справа, поотдаль от дороги, дом такой нехилый был построен, местные говорили, что Пасечнику (Ющу) пренадлежит.
vitaliian написав:[quote="5538742:beee"]Я деколи питав у бригад, чому ви все життя живете в битовках, чому не переїдете жити до Києва, Польщі, до місця роботи
когда то ехал сёлами с Франика куда не помню, блин какие там в селах дома строятся, как дворцы, у них в селе местный кич, у кого круче дом. Человек который меня вёз, тоже имеет 3х этажный дом, живут вдвоём с женой, дети уже взрослые и живут кто где Франковск, Львов, Польша. Киев недолюбливает. На предложение купить что то в Киеве он, наверное, оскорбился бы. Про Польшу рассказывал как про соседнее село, бывает там часто, ездит в бедронку за продуктами.
Аналогично вспоминаю свой тур по Закарпатью: под впечатлением от кованных ворот с позолотой). Возле водопада Гук мужик угостил вискарём: сідай, говорит, пий, я з Англії вчора привіз))
Если память мне не изменяет,водопад Гук находится возле Яремче, а это ПРИкарпатье. Я, правда, там давно не был, может уже перенесли? [/quote] Гук в Ивано-Франковской, да сорян
. Глава НБУ назвал большую угрозу для курса гривны в 2023 году.
Избыток средств в банковской системе Украины создает угрозу для курса гривны по отношению к доллару. НБУ хочет, чтобы напечатанные гривны не оказались на валютном рынке.
"Украинская экономика имеет колоссальный профицит ликвидности, вызванный финансированием бюджета войны. Только за прошлый год НБУ напечатал для бюджета 400 млрд грн. И вся эта ликвидность сейчас создает навес, который угрожает курсовой стабильности", - сказал он.