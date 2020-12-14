Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:Перевожу на понятный, будет дорожать всё, кроме хрущей, может и они немножко. При (искусственно) стабильном курсе денег больше, чем товаров. Возможно есть риски гиперинфляции.
Це якщо покупці не виїхали і хочуть купити метри саме тут, а не у Львові, Варшаві чи Лондоні. Ну і ціни, сподіваюсь Ви не в гривні рахуєте.
А то була в моєї бабусі хатка в селі, давали за неї ~30k$ але бабуся продавати не хотіла. А потім в 2014 ціна різко обвалилась до 7k $ і так з тих пір ціна вище 10k $ й не піднімається, бо в селі весь бізнес закрився, молодь поїхала на заробтки...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 11 лют, 2023 12:54, всього редагувалось 5 разів.
vitaliian написав:Перевожу на понятный, будет дорожать всё, кроме хрущей, может и они немножко. При (искусственно) стабильном курсе денег больше, чем товаров. Возможно есть риски гиперинфляции.
Це якщо покупці не виїхали і хочуть купити метри саме тут, а не у Львові, Варшаві чи Лондоні. Ну і ціни, сподіваюсь Ви не в гривні рахуєте.
А то була в моєї бабусі хатка в селі, давали за неї ~30k$ але бабуся продавати не хотіла. А потім в 2014 ціна різко обвалилась до 7k $ і так з тих пір ціна вище 10k $ й не піднімається, бо в селі весь бізнес закрився, молодь поїхала на заробтки...
не надо воспринимать все буквально, плёночные фотоаппараты и проводные телефоны дорожать не будут, птамуш они мало кому нужны.