Додано: Суб 11 лют, 2023 13:17

Дюрі-бачі написав: vitaliian написав: Перевожу на понятный, будет дорожать всё, кроме хрущей, может и они немножко. При (искусственно) стабильном курсе денег больше, чем товаров. Возможно есть риски гиперинфляции. Перевожу на понятный, будет дорожать всё, кроме хрущей, может и они немножко. При (искусственно) стабильном курсе денег больше, чем товаров. Возможно есть риски гиперинфляции.

Це якщо покупці не виїхали і хочуть купити метри саме тут, а не у Львові, Варшаві чи Лондоні. Ну і ціни, сподіваюсь Ви не в гривні рахуєте.



А то була в моєї бабусі хатка в селі, давали за неї ~30k$ але бабуся продавати не хотіла. А потім в 2014 ціна різко обвалилась до 7k $ і так з тих пір ціна вище 10k $ й не піднімається, бо в селі весь бізнес закрився, молодь поїхала на заробтки... Це якщо покупці не виїхали і хочуть купити метри саме тут, а не у Львові, Варшаві чи Лондоні. Ну і ціни, сподіваюсь Ви не в гривні рахуєте.А то була в моєї бабусі хатка в селі, давали за неї ~30k$ але бабуся продавати не хотіла. А потім в 2014 ціна різко обвалилась до 7k $ і так з тих пір ціна вище 10k $ й не піднімається, бо в селі весь бізнес закрився, молодь поїхала на заробтки...

не надо воспринимать все буквально, плёночные фотоаппараты и проводные телефоны дорожать не будут, птамуш они мало кому нужны. Народ переосмыслил жизнь в столице, и разрыв с домиком вашей бабушки уменьшится,но столица не переедет в то село.Уже сейчас однотипные хрущи Киев/Кропивницький стоит примерно одинаково. В кропе никто не покупал квартиры для сдачи в аренду, это было глупо, аренда до войны 3-5 тыс и простои по полгода. Поэтому никто их не сливает сейчас, когда аренда мертва из за массового выезда заграницу.Вернутся люди или нет, захотят ли жить в Киеве или в Тернополе мы не знаем. А 400 ярдов необеспеченных гривен висит. И пустить курс на самотёк нельзя. Но выход есть, надуть пузырь. Чтобы все гривеодержатели массово куда то влошились.