Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:Перевожу на понятный, будет дорожать всё, кроме хрущей, может и они немножко. При (искусственно) стабильном курсе денег больше, чем товаров. Возможно есть риски гиперинфляции.
Це якщо покупці не виїхали і хочуть купити метри саме тут, а не у Львові, Варшаві чи Лондоні. Ну і ціни, сподіваюсь Ви не в гривні рахуєте.
А то була в моєї бабусі хатка в селі, давали за неї ~30k$ але бабуся продавати не хотіла. А потім в 2014 ціна різко обвалилась до 7k $ і так з тих пір ціна вище 10k $ й не піднімається, бо в селі весь бізнес закрився, молодь поїхала на заробтки...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 11 лют, 2023 12:54, всього редагувалось 5 разів.
vitaliian написав:Перевожу на понятный, будет дорожать всё, кроме хрущей, может и они немножко. При (искусственно) стабильном курсе денег больше, чем товаров. Возможно есть риски гиперинфляции.
Це якщо покупці не виїхали і хочуть купити метри саме тут, а не у Львові, Варшаві чи Лондоні. Ну і ціни, сподіваюсь Ви не в гривні рахуєте.
А то була в моєї бабусі хатка в селі, давали за неї ~30k$ але бабуся продавати не хотіла. А потім в 2014 ціна різко обвалилась до 7k $ і так з тих пір ціна вище 10k $ й не піднімається, бо в селі весь бізнес закрився, молодь поїхала на заробтки...
не надо воспринимать все буквально, плёночные фотоаппараты и проводные телефоны дорожать не будут, птамуш они мало кому нужны. Народ переосмыслил жизнь в столице, и разрыв с домиком вашей бабушки уменьшится,но столица не переедет в то село.
Уже сейчас однотипные хрущи Киев/Кропивницький стоит примерно одинаково. В кропе никто не покупал квартиры для сдачи в аренду, это было глупо, аренда до войны 3-5 тыс и простои по полгода. Поэтому никто их не сливает сейчас, когда аренда мертва из за массового выезда заграницу.
Вернутся люди или нет, захотят ли жить в Киеве или в Тернополе мы не знаем. А 400 ярдов необеспеченных гривен висит. И пустить курс на самотёк нельзя. Но выход есть, надуть пузырь. Чтобы все гривеодержатели массово куда то влошились.
vitaliian написав:. Чтобы навес "рассосался" нужно чтобы люди направили эти деньги в экономику, а не на короткие депозиты или в валюту. Всего лишь.
Конгениально ) В экономику, значит. Каким позвольте спросить образом?
Шмыгалю и Пышному за что платят? Пусть и думают как/куда заставить народ эти деньги потратить или инвестировать. Я предложил пузырь. Что то должно расти/дорожать быстрее инфляции, куда все начнут вкладывать туда лишние деньги.
Мб фейк но пишут такое
Согласно новому распоряжению Палаты, в Украине нотариусы лишены возможности проводить нотариальные и регистрационные действия по недвижимому имуществу. Получается, что украины не могут реализовать свои законные права по распоряжению своим недвижимым имуществом
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 11 лют, 2023 14:38, всього редагувалось 1 раз.
Краткое содержание ветки про обвал нереальных цен на недвижимость в Киеве. 20-21 год Все хотят купить, потому что дорожает. Кто не купил, тот лох. 22-23 год Все хотят продать, потому что дешевеет. Кто не продал, тот лох. Писатели все те же ))