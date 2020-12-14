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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10711107121071310714>
Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 11:23

vitaliian
А сталинки как?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 11:29

  Первый написав:Як справи?


Хочеться щось купити по анонсованій ціні меншій ніж вартість ремонту.
Пшонку і ібеня не пропонувати.

Зи. ЗРадіо де? В Москві?

Ищите на Пушкинской и прилегающих
Не забудьте на просмотр взять пачку авизо и спички, ну шоб "палаючими та по харі"
Если вдруг двери откроет Реус - удвойте энергию нахрапа
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 11:30

  барабашов написав:vitaliian
А сталинки как?

Сталинки будут па40
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... QLCpY.html

Кстати хороший район
Зображення
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 12:42

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliian написав:Перевожу на понятный, будет дорожать всё, кроме хрущей, может и они немножко. При (искусственно) стабильном курсе денег больше, чем товаров. Возможно есть риски гиперинфляции.

Це якщо покупці не виїхали і хочуть купити метри саме тут, а не у Львові, Варшаві чи Лондоні. Ну і ціни, сподіваюсь Ви не в гривні рахуєте.

А то була в моєї бабусі хатка в селі, давали за неї ~30k$ але бабуся продавати не хотіла. А потім в 2014 ціна різко обвалилась до 7k $ і так з тих пір ціна вище 10k $ й не піднімається, бо в селі весь бізнес закрився, молодь поїхала на заробтки...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 11 лют, 2023 12:54, всього редагувалось 5 разів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 12:48

vitaliian
Это мечта Флуя
Окна на лица кротов выходят и все три
Греться можно от магмы и канальи под полом
Нам сталинки этаже на третьем и с окнами не во двор в радикально другом месте надо
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 13:17

  Дюрі-бачі написав:
  vitaliian написав:Перевожу на понятный, будет дорожать всё, кроме хрущей, может и они немножко. При (искусственно) стабильном курсе денег больше, чем товаров. Возможно есть риски гиперинфляции.

Це якщо покупці не виїхали і хочуть купити метри саме тут, а не у Львові, Варшаві чи Лондоні. Ну і ціни, сподіваюсь Ви не в гривні рахуєте.

А то була в моєї бабусі хатка в селі, давали за неї ~30k$ але бабуся продавати не хотіла. А потім в 2014 ціна різко обвалилась до 7k $ і так з тих пір ціна вище 10k $ й не піднімається, бо в селі весь бізнес закрився, молодь поїхала на заробтки...
не надо воспринимать все буквально, плёночные фотоаппараты и проводные телефоны дорожать не будут, птамуш они мало кому нужны. Народ переосмыслил жизнь в столице, и разрыв с домиком вашей бабушки уменьшится,но столица не переедет в то село.

Уже сейчас однотипные хрущи Киев/Кропивницький стоит примерно одинаково. В кропе никто не покупал квартиры для сдачи в аренду, это было глупо, аренда до войны 3-5 тыс и простои по полгода. Поэтому никто их не сливает сейчас, когда аренда мертва из за массового выезда заграницу.

Вернутся люди или нет, захотят ли жить в Киеве или в Тернополе мы не знаем. А 400 ярдов необеспеченных гривен висит. И пустить курс на самотёк нельзя. Но выход есть, надуть пузырь. Чтобы все гривеодержатели массово куда то влошились.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 13:26

  vitaliian написав:.
Чтобы навес "рассосался" нужно чтобы люди направили эти деньги в экономику, а не на короткие депозиты или в валюту. Всего лишь.


Конгениально ) В экономику, значит. Каким позвольте спросить образом?
adeges
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 13:42

  барабашов написав:vitaliian
Нам сталинки этаже на третьем и с окнами не во двор в радикально другом месте надо

Тогда не сталинку, а аппс, не Киев, а Днепр, не покупаю, а продаю.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 13:43

  adeges написав:
  vitaliian написав:.
Чтобы навес "рассосался" нужно чтобы люди направили эти деньги в экономику, а не на короткие депозиты или в валюту. Всего лишь.


Конгениально ) В экономику, значит. Каким позвольте спросить образом?

Шмыгалю и Пышному за что платят? Пусть и думают как/куда заставить народ эти деньги потратить или инвестировать. Я предложил пузырь. Что то должно расти/дорожать быстрее инфляции, куда все начнут вкладывать туда лишние деньги.

Мб фейк но пишут такое
Согласно новому распоряжению Палаты, в Украине нотариусы лишены возможности проводить нотариальные и регистрационные действия по недвижимому имуществу. Получается, что украины не могут реализовать свои законные права по распоряжению своим недвижимым имуществом
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 11 лют, 2023 14:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 14:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Краткое содержание ветки про обвал нереальных цен на недвижимость в Киеве.
20-21 год Все хотят купить, потому что дорожает. Кто не купил, тот лох. 22-23 год Все хотят продать, потому что дешевеет. Кто не продал, тот лох. Писатели все те же ))
montagvide
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