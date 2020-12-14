Додано: Суб 11 лют, 2023 16:04

vitaliian написав: .

Глава НБУ назвал большую угрозу для курса гривны в 2023 году.



Избыток средств в банковской системе Украины создает угрозу для курса гривны по отношению к доллару. НБУ хочет, чтобы напечатанные гривны не оказались на валютном рынке.



"Украинская экономика имеет колоссальный профицит ликвидности, вызванный финансированием бюджета войны. Только за прошлый год НБУ напечатал для бюджета 400 млрд грн. И вся эта ликвидность сейчас создает навес, который угрожает курсовой стабильности", - сказал он.



https://lb.ua/economics/2023/02/09/5453 ... osvid.html



Перевожу на понятный, будет дорожать всё, кроме хрущей, может и они немножко. При (искусственно) стабильном курсе денег больше, чем товаров. Возможно есть риски гиперинфляции.



Глава НБУ назвал большую угрозу для курса гривны в 2023 году.Избыток средств в банковской системе Украины создает угрозу для курса гривны по отношению к доллару. НБУ хочет, чтобы напечатанные гривны не оказались на валютном рынке., вызванный финансированием бюджета войны. Только за прошлый год НБУ напечатал для бюджета 400 млрд грн. И вся эта ликвидность сейчас создает навес, который угрожает курсовой стабильности", - сказал он., может и они немножко. При (искусственно) стабильном курсе денег больше, чем товаров. Возможно есть риски гиперинфляции.

Перевожу на еще более понятный - ничего подобного Пышный не говорил.Говорил он обратное - понимает, что экономику и кредитование развивать не получится в условиях войны(и как неизбежное следствие - продолжение падение цен недвиги), поэтому вязать избыток гривны надо в депозитах и облигациях ОВДП.А падение цены хрущей по сравнению с новостроями потому, что факсы и старые Жигули никому не нужны - это дешевая манипуляция фактами, которая работает максимум со школьниками, со студентами уже работать не будет.Причем если я раньше склонялся к тому, что виталиан эти манипуляции делает для того, чтобы оправдать свое неправильное вложение денег в покупку жилья, то теперь вижу, что он реально верит в эту околесицу.