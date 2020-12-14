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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 14:54

Президент Зеленський заявив, що Україна може стати членом Євросоюзу вже за два роки: «Сьогодні є певні песимісти серед світових лідерів, які вважають, що для членства в ЄС Україні треба 10 років. Але вони переважно знають нас і іноді навіть бояться нашого духу, нашої енергії».
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 15:09

  vitaliian написав:
Президент Зеленський заявив, що Україна може стати членом Євросоюзу вже за два роки: «Сьогодні є певні песимісти серед світових лідерів, які вважають, що для членства в ЄС Україні треба 10 років. Але вони переважно знають нас і іноді навіть бояться нашого духу, нашої енергії».


Ну шашлыки так шашлыки
adeges
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 15:39

  adeges написав:
  vitaliian написав:
Президент Зеленський заявив, що Україна може стати членом Євросоюзу вже за два роки: «Сьогодні є певні песимісти серед світових лідерів, які вважають, що для членства в ЄС Україні треба 10 років. Але вони переважно знають нас і іноді навіть бояться нашого духу, нашої енергії».


Ну шашлыки так шашлыки

Из русских свиней имелось в виду
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 15:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliian написав:не надо воспринимать все буквально, плёночные фотоаппараты и проводные телефоны дорожать не будут, птамуш они мало кому нужны. Народ переосмыслил жизнь в столице, и разрыв с домиком вашей бабушки уменьшится,но столица не переедет в то село.
тоді вмерли всі села, як мінімум в Закарпатті і ціни не повернутся до рівня 2013 р. вже напевно ніколи.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 15:53

Дюрі-бачі это общемировой тренд, жить в селе дорого из за логистики. Обеспечить людей работой, образованием, медициной, развлечениями по сёлам невозможно, или дорого.

В доиндустриальный период село обеспечивало себя само натуральным хозяйством. Мой дед например кроил сапоги. Денег не брал, но и без них всякого хозяйского добра нажил много. И дом построил большой.

К сожалению, сельский умелец не может сделать теслу или ноутбук. Чтобы купить блага цивилизации, нужны "живые" деньги, а не сапоги. А деньги легче зарабатываются там, где высокая концентрация населения.

Даже семечки бабка продает возле метро, а не во дворе своей хрущевки, понимает что такое лиды и конверсия.
https://ayvazov.pro/lidy-i-conversiya/
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 16:02

vitaliian до 14 року була робота (рубали ліс, робили меблі, вирощували овочі і ягоди), за яку платили більше 1/2 від європейських заплат. Цього було достатньо, щоб село жило. В 14 за роботу почали платити в 3-4 рази меньше, село вмерло
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 16:04

  vitaliian написав:.
Глава НБУ назвал большую угрозу для курса гривны в 2023 году.

Избыток средств в банковской системе Украины создает угрозу для курса гривны по отношению к доллару. НБУ хочет, чтобы напечатанные гривны не оказались на валютном рынке.

"Украинская экономика имеет колоссальный профицит ликвидности, вызванный финансированием бюджета войны. Только за прошлый год НБУ напечатал для бюджета 400 млрд грн. И вся эта ликвидность сейчас создает навес, который угрожает курсовой стабильности", - сказал он.

https://lb.ua/economics/2023/02/09/5453 ... osvid.html

Перевожу на понятный, будет дорожать всё, кроме хрущей, может и они немножко. При (искусственно) стабильном курсе денег больше, чем товаров. Возможно есть риски гиперинфляции.


Перевожу на еще более понятный - ничего подобного Пышный не говорил.
Говорил он обратное - понимает, что экономику и кредитование развивать не получится в условиях войны(и как неизбежное следствие - продолжение падение цен недвиги), поэтому вязать избыток гривны надо в депозитах и облигациях ОВДП.
А падение цены хрущей по сравнению с новостроями потому, что факсы и старые Жигули никому не нужны - это дешевая манипуляция фактами, которая работает максимум со школьниками, со студентами уже работать не будет.
Причем если я раньше склонялся к тому, что виталиан эти манипуляции делает для того, чтобы оправдать свое неправильное вложение денег в покупку жилья, то теперь вижу, что он реально верит в эту околесицу.
Damien
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 16:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Damien написав:вязать избыток гривны надо в депозитах и облигациях ОВДП.
це відкладати проблеми на потім.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 16:11

  Damien написав:Причем если я раньше склонялся к тому, что виталиан эти манипуляции делает для того, чтобы оправдать свое неправильное вложение денег в покупку жилья, то теперь вижу, что он реально верит в эту околесицу
я не в том возрасте чтобы перед кем то оправдываться. Даже родители не знали, сколько у меня недвижимости, и как я ее использую.

Предпочитаю не забивать людям голову своими личными делами. Антидолярчик)

И уж если бы я где то оправдывался, то никак не на форумах, к счастью для этого у меня есть друзья.

Вас критиковать желания нет, beee тут правильно написал, пните бомжа или маленькую собачку, может полегчает.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 16:13

  vitaliian написав:
  adeges написав:
  vitaliian написав:.
Чтобы навес "рассосался" нужно чтобы люди направили эти деньги в экономику, а не на короткие депозиты или в валюту. Всего лишь.


Конгениально ) В экономику, значит. Каким позвольте спросить образом?

Шмыгалю и Пышному за что платят? Пусть и думают как/куда заставить народ эти деньги потратить или инвестировать. Я предложил пузырь. Что то должно расти/дорожать быстрее инфляции, куда все начнут вкладывать туда лишние деньги.

Мб фейк но пишут такое
Согласно новому распоряжению Палаты, в Украине нотариусы лишены возможности проводить нотариальные и регистрационные действия по недвижимому имуществу. Получается, что украины не могут реализовать свои законные права по распоряжению своим недвижимым имуществом

ТЦК будуть проводити?
flyman
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