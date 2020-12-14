Додано: Суб 11 лют, 2023 16:25

Дюрі-бачі написав: vitaliian написав: Что изменилось? Что изменилось? об'єм ринку: в покупців менше грошей. Два мільйонери на село не зупинять від виїзду на заробітки.

Мій прогноз: в Києві ЗП будуть суттєво нижчі ніж у Варшаві чи Празі, тому й ціни будуть нижче. об'єм ринку: в покупців менше грошей. Два мільйонери на село не зупинять від виїзду на заробітки.Мій прогноз: в Києві ЗП будуть суттєво нижчі ніж у Варшаві чи Празі, тому й ціни будуть нижче.

Напомню свой прогноз, старый фонд "хрущи" и разная там панель аппс будет стоить как и в других обл.центрах. комфортное жилье в цене не упадет и или даже вырастет. Сейчас дают две таврии за Мерседес, будут давать десять. Как то так.Зарплаты с Варшавой сравнивать не очень корректно. У значительной доли киевлян (например у 10%) нетрудовые доходы. Папа моего приятеля занимался ландшафтным дизайном, за один реализованный проект до войны ему могли заплатить 5-10куе, это помимо материалов, которые оплачивались отдельно.За сезон он делал несколько проектов. Заказы каждый год росли, к постоянным клиентам добавлялись новые. За крупные проекты он вообще не брался.Это не единичная история в моем окружении. Кто то пашет за минималку, к другим десятки куе липнут без напряга. Как вы думаете он в хруще живёт?А не олигарх, наоборот постоянно в робе ходит. Сомневаюсь что хоть один костюм у него есть.