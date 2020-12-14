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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10712107131071410715
Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 16:14

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Только за прошлый год НБУ напечатал для бюджета 400 млрд грн. И вся эта ликвидность сейчас создает навес, который угрожает курсовой стабильности"

Даже если НБУ за ночь напечатает еще больше и к утру понедельника выбросит это на рынок, то это ни на цент не подымет цену недвиги. Наоборот уронит.
Damien
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 16:18

  Дюрі-бачі написав:до 14 року була робота (рубали ліс, робили меблі, вирощували овочі і ягоди), за яку платили більше 1/2 від європейських заплат
а что мешает работать на себя, рубить лес и делать мебель, выращивать овощи и ягоды. Это востребованно во все времена. Не знаю на счёт цен и рынка сбыта, но крафтовая мебель никогда не была дешёвой . Что изменилось?
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 11 лют, 2023 16:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 16:19

  Damien написав:
Только за прошлый год НБУ напечатал для бюджета 400 млрд грн. И вся эта ликвидность сейчас создает навес, который угрожает курсовой стабильности"

Даже если НБУ за ночь напечатает еще больше и к утру понедельника выбросит это на рынок, то это ни на цент не подымет цену недвиги. Наоборот уронит.

Конечно гиперинфляция роняет цены. Тут даже спорить не с чем. Чем больше денег, тем всё дешевле.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 16:21

  vitaliian написав:
  Damien написав:Причем если я раньше склонялся к тому, что виталиан эти манипуляции делает для того, чтобы оправдать свое неправильное вложение денег в покупку жилья, то теперь вижу, что он реально верит в эту околесицу
я не в том возрасте чтобы перед кем то оправдываться. Даже родители не знали, сколько у меня недвижимости, и как я ее использую.

Предпочитаю не забивать людям голову своими личными делами. Антидолярчик)

И уж если бы я где то оправдывался, то никак не на форумах, к счастью для этого у меня есть друзья.


Ну а к чему тогда эти чуть ли не ежедневные абсурдные мантры на дешевение хрущей по сравнению с современным жильем?
Ведь уже 100 раз доказано, что в кризисы больше падает в процентном соотношении то, что было дорогим и очень дорогим. Хрущи и кавалирки потеряют меньше всего
Damien
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 16:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliian написав:Что изменилось?
об'єм ринку: в покупців менше грошей - менші продажі - дорожче товар - менші продажі - ... Два мільйонери на село не зупинять від виїзду на заробітки решту односельчан.
Мій прогноз: в Києві ЗП будуть суттєво нижчі ніж у Варшаві чи Празі, тому буде менше народу й ціни на житло будуть нижче.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 11 лют, 2023 16:23, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 16:22

  Damien написав:Ну а к чему тогда эти чуть ли не ежедневные абсурдные мантры на дешевение хрущей по сравнению с современным жильем
ннннаверное чтобы вас позлить. И как видите вполне выходит)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 16:25

  Дюрі-бачі написав:
  vitaliian написав:Что изменилось?
об'єм ринку: в покупців менше грошей. Два мільйонери на село не зупинять від виїзду на заробітки.
Мій прогноз: в Києві ЗП будуть суттєво нижчі ніж у Варшаві чи Празі, тому й ціни будуть нижче.

Напомню свой прогноз, старый фонд "хрущи" и разная там панель аппс будет стоить как и в других обл.центрах. комфортное жилье в цене не упадет и или даже вырастет. Сейчас дают две таврии за Мерседес, будут давать десять. Как то так.

Зарплаты с Варшавой сравнивать не очень корректно. У значительной доли киевлян (например у 10%) нетрудовые доходы. Папа моего приятеля занимался ландшафтным дизайном, за один реализованный проект до войны ему могли заплатить 5-10куе, это помимо материалов, которые оплачивались отдельно.

За сезон он делал несколько проектов. Заказы каждый год росли, к постоянным клиентам добавлялись новые. За крупные проекты он вообще не брался.

Это не единичная история в моем окружении. Кто то пашет за минималку, к другим десятки куе липнут без напряга. Как вы думаете он в хруще живёт?

А не олигарх, наоборот постоянно в робе ходит. Сомневаюсь что хоть один костюм у него есть.
vitaliian
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