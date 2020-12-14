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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10713107141071510716
Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 18:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Сказочники из нбу надеятся на привлечение овгз иили депо))
И совсем неожиданно в Украине заблокирован старт продаж новостроев через невозможность регистрации имущественных прав.
Неважно, обвалят они курс или нет, скорее всего да, основной поток инвестиций потечёт в бетон, после войны.
И, действительно, сильно обвалит старую вторичку
beee
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 18:56

  beee написав:И совсем неожиданно в Украине заблокирован старт продаж новостроев через невозможность регистрации имущественных прав
вроде технический сбой или нет?
  beee написав:Сказочники из нбу надеятся на привлечение овгз иили депо))
под 10% в долларах или под 40% в гривне я бы рискнул. А 18% только для бабушек круто, 40 копеек прибавочка к пенсии.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 19:11

  vitaliian написав:
  Damien написав:Причем если я раньше склонялся к тому, что виталиан эти манипуляции делает для того, чтобы оправдать свое неправильное вложение денег в покупку жилья, то теперь вижу, что он реально верит в эту околесицу
я не в том возрасте чтобы перед кем то оправдываться. Даже родители не знали, сколько у меня недвижимости, и как я ее использую.

Предпочитаю не забивать людям голову своими личными делами. Антидолярчик)

И уж если бы я где то оправдывался, то никак не на форумах, к счастью для этого у меня есть друзья.

Вас критиковать желания нет, beee тут правильно написал, пните бомжа или маленькую собачку, может полегчает.


Пару последних постов выдает реальное непонимание макро у вас. Это не плохо и не хорошо, просто факт.

Вкладывание денег в экономику, особенно свеженапечатанных, разганяет инфляцию. Инфляция вымывает из населения сбережения. Снижение сбережений ведет к падению стоимости капитальных активов.
adeges
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 19:16

  beee написав:Сказочники из нбу надеятся на привлечение овгз иили депо))
И совсем неожиданно в Украине заблокирован старт продаж новостроев через невозможность регистрации имущественных прав.
Неважно, обвалят они курс или нет, скорее всего да, основной поток инвестиций потечёт в бетон, после войны.
И, действительно, сильно обвалит старую вторичку


Поток инвестиций потечет значит в бетон, а ведь старая вторичка - кирпичная она, поэтому все мимо кассы ) Только МОПы 2010+ в космос уйдут

При этом особенно если курс в пол уйдет )

Познавательный сегодня вечер
adeges
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 19:44

  adeges написав:Вкладывание денег в экономику, особенно свеженапечатанных, разганяет инфляцию
тут варианты либо в экономику либо на валютный рынок. Эти 400 ярдов уже есть. Речь не идёт о том печатать их или нет. Никаких адекватных инструментов их заморозить не предлагается.

Если направить в экономику, есть шанс удержать фиксированный курс, потому что экономике нужна гривна. Соответственно ускорение инфляции, рост цен в т.ч на недвижимость .

Если на валютный рынок, шансов удержать фиксированный курс - ноль. Соответственно девальвация, рост внутренних цен на весь импорт, падение цены на недвижимость, ещё большее замедление экономики, рецессия.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 11 лют, 2023 19:49, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 19:48

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

adeges написав:
  vitaliian написав:
  Damien написав:Причем если я раньше склонялся к тому, что виталиан эти манипуляции делает для того, чтобы оправдать свое неправильное вложение денег в покупку жилья, то теперь вижу, что он реально верит в эту околесицу
я не в том возрасте чтобы перед кем то оправдываться. Даже родители не знали, сколько у меня недвижимости, и как я ее использую.

Предпочитаю не забивать людям голову своими личными делами. Антидолярчик)

И уж если бы я где то оправдывался, то никак не на форумах, к счастью для этого у меня есть друзья.

Вас критиковать желания нет, beee тут правильно написал, пните бомжа или маленькую собачку, может полегчает.


Пару последних постов выдает реальное непонимание макро у вас. Это не плохо и не хорошо, просто факт.

Вкладывание денег в экономику, особенно свеженапечатанных, разганяет инфляцию. Инфляция вымывает из населения сбережения. Снижение сбережений ведет к падению стоимости капитальных активов.
Вам бы, уважаемый эксперт, сначала написать бы правильно слово "разганяет", ахах, а потом уж нам, дремучим, лекции читать.
Для начала, разобраться, чем инвестирование в новострой, формирующийся в условиях настоящего времени в сложившейся экономической ситуации, отличается от гнилого старья

Я бы попросил сообщество, воздерживаться от оценки мнения кого-либо из форумчан, переходить на личности и громче всех этим возмущаться
beee
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 20:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Реально відкладений... попит на нерухомість)))
https://youtube.com/shorts/NheLS9rcSQE?feature=share
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 20:03

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliian написав:
  beee написав:И совсем неожиданно в Украине заблокирован старт продаж новостроев через невозможность регистрации имущественных прав
вроде технический сбой или нет?


4 месяца уже
beee
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 20:06

  Успіх написав:Реально відкладений... попит на нерухомість)))

Только не на этой ветке. Здесь все уезжают заграницу, заколоченные окна, эмигранты меняют квартиры на пирожок.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 20:15

  beee написав:
adeges написав:
Пару последних постов выдает реальное непонимание макро у вас. Это не плохо и не хорошо, просто факт.

Вкладывание денег в экономику, особенно свеженапечатанных, разганяет инфляцию. Инфляция вымывает из населения сбережения. Снижение сбережений ведет к падению стоимости капитальных активов.
Вам бы, уважаемый эксперт, сначала написать бы правильно слово "разганяет", ахах, а потом уж нам, дремучим, лекции читать.
Для начала, разобраться, чем инвестирование в новострой, формирующийся в условиях настоящего времени в сложившейся экономической ситуации, отличается от гнилого старья


Туше ) "Почему в шляпе?"
Надо, надо разобраться.
adeges
 
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