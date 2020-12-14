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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 11 лют, 2023 18:46
Сказочники из нбу надеятся на привлечение овгз иили депо))
И совсем неожиданно в Украине заблокирован старт продаж новостроев через невозможность регистрации имущественных прав.
Неважно, обвалят они курс или нет, скорее всего да, основной поток инвестиций потечёт в бетон, после войны.
И, действительно, сильно обвалит старую вторичку
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beee
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Додано: Суб 11 лют, 2023 18:56
beee написав:
И совсем неожиданно в Украине заблокирован старт продаж новостроев через невозможность регистрации имущественных прав
вроде технический сбой или нет?
beee написав:
Сказочники из нбу надеятся на привлечение овгз иили депо))
под 10% в долларах или под 40% в гривне я бы рискнул. А 18% только для бабушек круто, 40 копеек прибавочка к пенсии.
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vitaliian
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Додано: Суб 11 лют, 2023 19:11
vitaliian написав: Damien написав:
Причем если я раньше склонялся к тому, что виталиан эти манипуляции делает для того, чтобы оправдать свое неправильное вложение денег в покупку жилья, то теперь вижу, что он реально верит в эту околесицу
я не в том возрасте чтобы перед кем то оправдываться. Даже родители не знали, сколько у меня недвижимости, и как я ее использую.
Предпочитаю не забивать людям голову своими личными делами. Антидолярчик)
И уж если бы я где то оправдывался, то никак не на форумах, к счастью для этого у меня есть друзья.
Вас критиковать желания нет, beee тут правильно написал, пните бомжа или маленькую собачку, может полегчает.
Пару последних постов выдает реальное непонимание макро у вас. Это не плохо и не хорошо, просто факт.
Вкладывание денег в экономику, особенно свеженапечатанных, разганяет инфляцию. Инфляция вымывает из населения сбережения. Снижение сбережений ведет к падению стоимости капитальных активов.
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adeges
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Додано: Суб 11 лют, 2023 19:16
beee написав:
Сказочники из нбу надеятся на привлечение овгз иили депо))
И совсем неожиданно в Украине заблокирован старт продаж новостроев через невозможность регистрации имущественных прав.
Неважно, обвалят они курс или нет, скорее всего да, основной поток инвестиций потечёт в бетон, после войны.
И, действительно, сильно обвалит старую вторичку
Поток инвестиций потечет значит в бетон, а ведь старая вторичка - кирпичная она, поэтому все мимо кассы ) Только МОПы 2010+ в космос уйдут
При этом особенно если курс в пол уйдет )
Познавательный сегодня вечер
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adeges
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Додано: Суб 11 лют, 2023 19:44
adeges написав:
Вкладывание денег в экономику, особенно свеженапечатанных, разганяет инфляцию
тут варианты либо в экономику либо на валютный рынок. Эти 400 ярдов уже есть. Речь не идёт о том печатать их или нет. Никаких адекватных инструментов их заморозить не предлагается.
Если направить в экономику, есть шанс удержать фиксированный курс, потому что экономике нужна гривна. Соответственно ускорение инфляции, рост цен в т.ч на недвижимость .
Если на валютный рынок, шансов удержать фиксированный курс - ноль. Соответственно девальвация, рост внутренних цен на весь импорт, падение цены на недвижимость, ещё большее замедление экономики, рецессия.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 11 лют, 2023 19:49, всього редагувалось 2 разів.
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vitaliian
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Додано: Суб 11 лют, 2023 19:48
adeges написав: vitaliian написав: Damien написав:
Причем если я раньше склонялся к тому, что виталиан эти манипуляции делает для того, чтобы оправдать свое неправильное вложение денег в покупку жилья, то теперь вижу, что он реально верит в эту околесицу
я не в том возрасте чтобы перед кем то оправдываться. Даже родители не знали, сколько у меня недвижимости, и как я ее использую.
Предпочитаю не забивать людям голову своими личными делами. Антидолярчик)
И уж если бы я где то оправдывался, то никак не на форумах, к счастью для этого у меня есть друзья.
Вас критиковать желания нет, beee тут правильно написал, пните бомжа или маленькую собачку, может полегчает.
Пару последних постов выдает реальное непонимание макро у вас. Это не плохо и не хорошо, просто факт.
Вкладывание денег в экономику, особенно свеженапечатанных, разганяет инфляцию. Инфляция вымывает из населения сбережения. Снижение сбережений ведет к падению стоимости капитальных активов.
Вам бы, уважаемый эксперт, сначала написать бы правильно слово "разганяет", ахах, а потом уж нам, дремучим, лекции читать.
Для начала, разобраться, чем инвестирование в новострой, формирующийся в условиях настоящего времени в сложившейся экономической ситуации, отличается от гнилого старья
Я бы попросил сообщество, воздерживаться от оценки мнения кого-либо из форумчан, переходить на личности и громче всех этим возмущаться
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beee
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Додано: Суб 11 лют, 2023 20:02
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Додано: Суб 11 лют, 2023 20:03
vitaliian написав: beee написав:
И совсем неожиданно в Украине заблокирован старт продаж новостроев через невозможность регистрации имущественных прав
вроде технический сбой или нет?
4 месяца уже
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beee
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Додано: Суб 11 лют, 2023 20:06
Успіх написав:
Реально відкладений... попит на нерухомість)))
Только не на этой ветке. Здесь все уезжают заграницу, заколоченные окна, эмигранты меняют квартиры на пирожок.
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vitaliian
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Додано: Суб 11 лют, 2023 20:15
beee написав:
adeges написав:
Пару последних постов выдает реальное непонимание макро у вас. Это не плохо и не хорошо, просто факт.
Вкладывание денег в экономику, особенно свеженапечатанных, разганяет инфляцию. Инфляция вымывает из населения сбережения. Снижение сбережений ведет к падению стоимости капитальных активов.
Вам бы, уважаемый эксперт, сначала написать бы правильно слово "разганяет", ахах, а потом уж нам, дремучим, лекции читать.
Для начала, разобраться, чем инвестирование в новострой, формирующийся в условиях настоящего времени в сложившейся экономической ситуации, отличается от гнилого старья
Туше ) "Почему в шляпе?"
Надо, надо разобраться.
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adeges
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