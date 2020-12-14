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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10714107151071610717
Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 20:47

Завтра світло буде цілий день!

У Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровських областях НЕ відключатимуть світло, повідомили у ДТЕК. Але у разі перевантаження мереж можуть бути обмеження.

шоб все помылись и постирались! И вапще чтобы ваши желания офигевали от ваших возможностей!
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 21:02

  vitaliian написав:
  adeges написав:Вкладывание денег в экономику, особенно свеженапечатанных, разганяет инфляцию
тут варианты либо в экономику либо на валютный рынок. Эти 400 ярдов уже есть. Речь не идёт о том печатать их или нет. Никаких адекватных инструментов их заморозить не предлагается.

Если направить в экономику, есть шанс удержать фиксированный курс, потому что экономике нужна гривна. Соответственно ускорение инфляции, рост цен в т.ч на недвижимость .

Если на валютный рынок, шансов удержать фиксированный курс - ноль. Соответственно девальвация, рост внутренних цен на весь импорт, падение цены на недвижимость, ещё большее замедление экономики, рецессия.

Друкування грошей дає в короткому горизонті як доза для наркєта,
в довгому горизонті зміна масштабу цін і зменшення заощаджень.
Але ніяк не драйвером росту економіки, тим більше цін КРЖН.
flyman
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2
Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 21:33

flyman загугли что такое монетизация экономики. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C% ... 0%BA%D0%B8

Чтобы экономика работала деньги должны быть доступны всем, а не узкому кругу лиц. Поскольку система распределения у нас такая: узкому кругу - всё, остальным - ничего, только благодаря эмиссии сохраняется какая то платежеспособность населения, бюджетников, бизнесов сидящих на госзаказе.

Гривнедефицит конечно снизит инфляцию, но у перечисленных категорий населения не будет даже на хлеб. Соответственно загнётся и бизнес продающий им тот самый хлеб.

Сама по себе эмиссия не может оживить экономику, но при ее помощи можно создать новые рабочие места.
vitaliian
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