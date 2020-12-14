Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
adeges написав:Вкладывание денег в экономику, особенно свеженапечатанных, разганяет инфляцию
тут варианты либо в экономику либо на валютный рынок. Эти 400 ярдов уже есть. Речь не идёт о том печатать их или нет. Никаких адекватных инструментов их заморозить не предлагается.
Если направить в экономику, есть шанс удержать фиксированный курс, потому что экономике нужна гривна. Соответственно ускорение инфляции, рост цен в т.ч на недвижимость .
Если на валютный рынок, шансов удержать фиксированный курс - ноль. Соответственно девальвация, рост внутренних цен на весь импорт, падение цены на недвижимость, ещё большее замедление экономики, рецессия.
Друкування грошей дає в короткому горизонті як доза для наркєта, в довгому горизонті зміна масштабу цін і зменшення заощаджень. Але ніяк не драйвером росту економіки, тим більше цін КРЖН.
Чтобы экономика работала деньги должны быть доступны всем, а не узкому кругу лиц. Поскольку система распределения у нас такая: узкому кругу - всё, остальным - ничего, только благодаря эмиссии сохраняется какая то платежеспособность населения, бюджетников, бизнесов сидящих на госзаказе.
Гривнедефицит конечно снизит инфляцию, но у перечисленных категорий населения не будет даже на хлеб. Соответственно загнётся и бизнес продающий им тот самый хлеб.
Сама по себе эмиссия не может оживить экономику, но при ее помощи можно создать новые рабочие места.