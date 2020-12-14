RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10715107161071710718>
Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 20:47

Завтра світло буде цілий день!

У Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровських областях НЕ відключатимуть світло, повідомили у ДТЕК. Але у разі перевантаження мереж можуть бути обмеження.

шоб все помылись и постирались! И вапще чтобы ваши желания офигевали от ваших возможностей!
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16809
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2105 раз.
Подякували: 2987 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 21:02

  vitaliian написав:
  adeges написав:Вкладывание денег в экономику, особенно свеженапечатанных, разганяет инфляцию
тут варианты либо в экономику либо на валютный рынок. Эти 400 ярдов уже есть. Речь не идёт о том печатать их или нет. Никаких адекватных инструментов их заморозить не предлагается.

Если направить в экономику, есть шанс удержать фиксированный курс, потому что экономике нужна гривна. Соответственно ускорение инфляции, рост цен в т.ч на недвижимость .

Если на валютный рынок, шансов удержать фиксированный курс - ноль. Соответственно девальвация, рост внутренних цен на весь импорт, падение цены на недвижимость, ещё большее замедление экономики, рецессия.

Друкування грошей дає в короткому горизонті як доза для наркєта,
в довгому горизонті зміна масштабу цін і зменшення заощаджень.
Але ніяк не драйвером росту економіки, тим більше цін КРЖН.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30601
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1445 раз.
Подякували: 2611 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 21:33

flyman загугли что такое монетизация экономики. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C% ... 0%BA%D0%B8

Чтобы экономика работала деньги должны быть доступны всем, а не узкому кругу лиц. Поскольку система распределения у нас такая: узкому кругу - всё, остальным - ничего, только благодаря эмиссии сохраняется какая то платежеспособность населения, бюджетников, бизнесов сидящих на госзаказе.

Гривнедефицит конечно снизит инфляцию, но у перечисленных категорий населения не будет даже на хлеб. Соответственно загнётся и бизнес продающий им тот самый хлеб.

Сама по себе эмиссия не может оживить экономику, но при ее помощи можно создать новые рабочие места.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16809
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2105 раз.
Подякували: 2987 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 21:58

  adeges написав:
  beee написав:Сказочники из нбу надеятся на привлечение овгз иили депо))
И совсем неожиданно в Украине заблокирован старт продаж новостроев через невозможность регистрации имущественных прав.
Неважно, обвалят они курс или нет, скорее всего да, основной поток инвестиций потечёт в бетон, после войны.
И, действительно, сильно обвалит старую вторичку


Поток инвестиций потечет значит в бетон, а ведь старая вторичка - кирпичная она, поэтому все мимо кассы ) Только МОПы 2010+ в космос уйдут

При этом особенно если курс в пол уйдет )

Познавательный сегодня вечер

Я вот поражаюсь тем, кто думает, что новострой - это нечто особенное, что он может жить со своими ценами, в отрыве от вторички. Вторичка упала, а новострой - как огурец.
Потому, что МОПы.
Я уже не раз писал, что Новострои(речь о уже сданных) и Вторичка имеют более-менее постоянный коэффициент понижения цены по отношению друг к другу. В жирные времена этот коэффициент увеличивается(новострои становятся существенно дороже вторички), во времена смут(кризисы, войны и т.д) этот коэффициент уменьшается(разница между ценой метра в новострое и на вторичке уменьшается)
Damien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 939
З нами з: 28.04.20
Подякував: 708 раз.
Подякували: 752 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 22:14

Совпадение?! 🤔😏
https://www.facebook.com/groups/4507577 ... 966884847/
Bolt
 
Повідомлень: 1596
З нами з: 09.11.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 22:42

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Новострои:
- новые коммуникации
- системы контроля, доступа, охраны, консьерж сервис
- обслуживание (уборки, ремонт и тд)
- инженерные системы: лифты, пожарная сигнализация, ВЕНТИЛЯЦИЯ работающая и пр.
- инфраструктура. БОльшая часть новостроев подбирается под нужды: детский сад с охраной, спортзал, офис и т.п.

Новострои это не просто плитка в МОПах и крашенные стены, это концепция, система схожих ценностей определённого среза общества.
А не просто - метро и 4 стены, с мочой в подъезде

Кто объяснит хоть примерно, как формируется стоимость хрущевок, панелей, бывших общаг?

По какой формуле можно связать девелоп. объект и хрущ? Например, какая зависимость 30 летних Жигулей и Q7?

Будет дешеветь что? Арматура? Окна? Себестоимость к энергоносителям привязана, к курсу валют?

Если рассматривать объекты КАН. У них локация, качество, что? За что такие бабки? Концепция, наверное, инфраструктура, правда?
Востаннє редагувалось beee в Суб 11 лют, 2023 22:59, всього редагувалось 3 разів.
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 296
З нами з: 17.12.22
Подякував: 10 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 22:48

  vitaliian написав:
  Успіх написав:Реально відкладений... попит на нерухомість)))

Только не на этой ветке. Здесь все уезжают заграницу, заколоченные окна, эмигранты меняют квартиры на пирожок.

Хомяк и Антей сделали вам предложения, от которых трудно будет отказаться?
Там "ПА300" за прелести с потолками 2,50 или учитывая будуЮщюю(фо Абеджэс) инфляцыю(тоже по нему) цены как в прекрасном и сытом 1999м году(ремонт 1998года в подарок)?
барабашов
 
Повідомлень: 2987
З нами з: 16.06.15
Подякував: 235 раз.
Подякували: 290 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 22:50

  Bolt написав:Совпадение?! 🤔😏
https://www.facebook.com/groups/4507577 ... 966884847/

Бачу, що таки треба було запатентувати свій другий нік :D
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4385
З нами з: 18.03.21
Подякував: 168 раз.
Подякували: 768 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 22:51

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Damien написав:В жирные времена этот коэффициент увеличивается(новострои становятся существенно дороже вторички), во времена смут(кризисы, войны и т.д) этот коэффициент уменьшается(разница между ценой метра в новострое и на вторичке уменьшается)
Так цены уже разошлись. Когда коэффициент уменьшится?
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2015
З нами з: 24.10.08
Подякував: 55 раз.
Подякували: 170 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 22:53

  Bolt написав:Совпадение?! 🤔😏
https://www.facebook.com/groups/4507577 ... 966884847/

Семейный подряд
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2015
З нами з: 24.10.08
Подякував: 55 раз.
Подякували: 170 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10715107161071710718>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Damien і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 116, 117, 118
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1175 5166122
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 лют, 2023 22:40
Frant
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2354, 2355, 2356
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23551 15761464
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 лют, 2023 22:36
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 5230
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (553)
11.02.2023 23:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.