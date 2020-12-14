Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
adeges написав:Вкладывание денег в экономику, особенно свеженапечатанных, разганяет инфляцию
тут варианты либо в экономику либо на валютный рынок. Эти 400 ярдов уже есть. Речь не идёт о том печатать их или нет. Никаких адекватных инструментов их заморозить не предлагается.
Если направить в экономику, есть шанс удержать фиксированный курс, потому что экономике нужна гривна. Соответственно ускорение инфляции, рост цен в т.ч на недвижимость .
Если на валютный рынок, шансов удержать фиксированный курс - ноль. Соответственно девальвация, рост внутренних цен на весь импорт, падение цены на недвижимость, ещё большее замедление экономики, рецессия.
Друкування грошей дає в короткому горизонті як доза для наркєта, в довгому горизонті зміна масштабу цін і зменшення заощаджень. Але ніяк не драйвером росту економіки, тим більше цін КРЖН.
Чтобы экономика работала деньги должны быть доступны всем, а не узкому кругу лиц. Поскольку система распределения у нас такая: узкому кругу - всё, остальным - ничего, только благодаря эмиссии сохраняется какая то платежеспособность населения, бюджетников, бизнесов сидящих на госзаказе.
Гривнедефицит конечно снизит инфляцию, но у перечисленных категорий населения не будет даже на хлеб. Соответственно загнётся и бизнес продающий им тот самый хлеб.
Сама по себе эмиссия не может оживить экономику, но при ее помощи можно создать новые рабочие места.
beee написав:Сказочники из нбу надеятся на привлечение овгз иили депо)) И совсем неожиданно в Украине заблокирован старт продаж новостроев через невозможность регистрации имущественных прав. Неважно, обвалят они курс или нет, скорее всего да, основной поток инвестиций потечёт в бетон, после войны. И, действительно, сильно обвалит старую вторичку
Поток инвестиций потечет значит в бетон, а ведь старая вторичка - кирпичная она, поэтому все мимо кассы ) Только МОПы 2010+ в космос уйдут
При этом особенно если курс в пол уйдет )
Познавательный сегодня вечер
Я вот поражаюсь тем, кто думает, что новострой - это нечто особенное, что он может жить со своими ценами, в отрыве от вторички. Вторичка упала, а новострой - как огурец. Потому, что МОПы. Я уже не раз писал, что Новострои(речь о уже сданных) и Вторичка имеют более-менее постоянный коэффициент понижения цены по отношению друг к другу. В жирные времена этот коэффициент увеличивается(новострои становятся существенно дороже вторички), во времена смут(кризисы, войны и т.д) этот коэффициент уменьшается(разница между ценой метра в новострое и на вторичке уменьшается)
Новострои: - новые коммуникации - системы контроля, доступа, охраны, консьерж сервис - обслуживание (уборки, ремонт и тд) - инженерные системы: лифты, пожарная сигнализация, ВЕНТИЛЯЦИЯ работающая и пр. - инфраструктура. БОльшая часть новостроев подбирается под нужды: детский сад с охраной, спортзал, офис и т.п.
Новострои это не просто плитка в МОПах и крашенные стены, это концепция, система схожих ценностей определённого среза общества. А не просто - метро и 4 стены, с мочой в подъезде
Кто объяснит хоть примерно, как формируется стоимость хрущевок, панелей, бывших общаг?
По какой формуле можно связать девелоп. объект и хрущ? Например, какая зависимость 30 летних Жигулей и Q7?
Будет дешеветь что? Арматура? Окна? Себестоимость к энергоносителям привязана, к курсу валют?
Если рассматривать объекты КАН. У них локация, качество, что? За что такие бабки? Концепция, наверное, инфраструктура, правда?
Востаннє редагувалось beee в Суб 11 лют, 2023 22:59, всього редагувалось 3 разів.
Успіх написав:Реально відкладений... попит на нерухомість)))
Только не на этой ветке. Здесь все уезжают заграницу, заколоченные окна, эмигранты меняют квартиры на пирожок.
Хомяк и Антей сделали вам предложения, от которых трудно будет отказаться? Там "ПА300" за прелести с потолками 2,50 или учитывая будуЮщюю(фо Абеджэс) инфляцыю(тоже по нему) цены как в прекрасном и сытом 1999м году(ремонт 1998года в подарок)?
Damien написав:В жирные времена этот коэффициент увеличивается(новострои становятся существенно дороже вторички), во времена смут(кризисы, войны и т.д) этот коэффициент уменьшается(разница между ценой метра в новострое и на вторичке уменьшается)
Так цены уже разошлись. Когда коэффициент уменьшится?