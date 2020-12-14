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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10715107161071710718
Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 22:59

  Успіх написав:
  Bolt написав:Совпадение?! 🤔😏
https://www.facebook.com/groups/4507577 ... 966884847/

Бачу, що таки треба було запатентувати свій другий нік :D

Судя по качественным фото больших и широких комнат и особенно туалета там 1К которая ощущается как 3К
И плитку явно ложили или клали люди с прибором.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 23:25

  Proofy написав:
  Damien написав:В жирные времена этот коэффициент увеличивается(новострои становятся существенно дороже вторички), во времена смут(кризисы, войны и т.д) этот коэффициент уменьшается(разница между ценой метра в новострое и на вторичке уменьшается)
Так цены уже разошлись. Когда коэффициент уменьшится?

Не разошлись. И чем дальше, тем меньше "разошлись". Падение цены вторички в процентном соотношении будет падать к первичке. Первичкой условно назовем сданное жилье 0-3 года.
Почему так происходит?
Представьте, что у Вас есть 30 грн. Последние. Новые 30грн неизвестно когда появятся.
Задача - купить хлеб.
Никто не купит хлеб за 25-30грн(первичка). Купят или максимально дешевый(вторичка) или половинку(кавалирку) или "пока без хлеба обойдусь"(аренда)
Damien
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 23:30

  барабашов написав:
  Успіх написав:
  Bolt написав:Совпадение?! 🤔😏
https://www.facebook.com/groups/4507577 ... 966884847/

Бачу, що таки треба було запатентувати свій другий нік :D

Судя по качественным фото больших и широких комнат и особенно туалета там 1К которая ощущается как 3К
И плитку явно ложили или клали люди с прибором.

Точно, долярчика разоблачили. 57квадратов это однушка, поделенная на отсеки для сна. Отсек равен длине кровати.
Damien
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  #<1 ... 10715107161071710718
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