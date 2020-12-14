Proofy написав: Damien написав:
В жирные времена этот коэффициент увеличивается(новострои становятся существенно дороже вторички), во времена смут(кризисы, войны и т.д) этот коэффициент уменьшается(разница между ценой метра в новострое и на вторичке уменьшается)
Так цены уже разошлись. Когда коэффициент уменьшится?
Не разошлись. И чем дальше, тем меньше "разошлись". Падение цены вторички в процентном соотношении будет падать к первичке. Первичкой условно назовем сданное жилье 0-3 года.
Почему так происходит?
Представьте, что у Вас есть 30 грн. Последние. Новые 30грн неизвестно когда появятся.
Задача - купить хлеб.
Никто не купит хлеб за 25-30грн(первичка). Купят или максимально дешевый(вторичка) или половинку(кавалирку) или "пока без хлеба обойдусь"(аренда)