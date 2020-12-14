Додано: Нед 12 лют, 2023 00:22

beee написав: Кто объяснит хоть примерно, как формируется стоимость хрущевок, панелей, бывших общаг? Кто объяснит хоть примерно, как формируется стоимость хрущевок, панелей, бывших общаг?

я попытаюсь. Примерно треть киевского жилого фонда сдавалась в аренду (лень гуглить, по памяти где то крутилась такая цифра).Брать под аренду новострой в хорошей локации, делать там ремонт, покупать новую мебель и технику готовы не все. И арендаторам в большинстве оно не нужно.Можно купить хрущ от бабушки, переклеить обойки, попшикать дезодорантом и сдать за 10-12к.Большинству арендаторов надо подешевле. Допускаю что ROE (return on equity) у хруща был выше, а простои меньше. Это и формировало его цену.Сейчас аренда сдулась до 4-8к киевский хрущ сдается за цену аренды аналогичного хруща в Кропивницком.Это говорит о том, что "арендный перекос" (или пузырь) ликвидирован. Ценник соответствует (или скоро будет соответствовать) возможности И ЖЕЛАНИЮ ЦА его купить. как вы думаете много желающих жить в хруще?Волгу газ 24 может себе позволить много кто, Мой папа пенсионер мог за год-два отложить её стоимость. Только желающих владеть этим счастьем мизер. Вот если бы Волгу можно было сдать в аренду - другое дело. Спрос бы оживился и ценник вырос.