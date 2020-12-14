|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 11 лют, 2023 22:59
Успіх написав:
Бачу, що таки треба було запатентувати свій другий нік
Судя по качественным фото больших и широких комнат и особенно туалета там 1К которая ощущается как 3К
И плитку явно ложили или клали люди с прибором.
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 2987
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 235 раз.
- Подякували: 290 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 11 лют, 2023 23:25
Proofy написав: Damien написав:
В жирные времена этот коэффициент увеличивается(новострои становятся существенно дороже вторички), во времена смут(кризисы, войны и т.д) этот коэффициент уменьшается(разница между ценой метра в новострое и на вторичке уменьшается)
Так цены уже разошлись. Когда коэффициент уменьшится?
Не разошлись. И чем дальше, тем меньше "разошлись". Падение цены вторички в процентном соотношении будет падать к первичке. Первичкой условно назовем сданное жилье 0-3 года.
Почему так происходит?
Представьте, что у Вас есть 30 грн. Последние. Новые 30грн неизвестно когда появятся.
Задача - купить хлеб.
Никто не купит хлеб за 25-30грн(первичка). Купят или максимально дешевый(вторичка) или половинку(кавалирку) или "пока без хлеба обойдусь"(аренда)
-
Damien
-
-
- Повідомлень: 941
- З нами з: 28.04.20
- Подякував: 709 раз.
- Подякували: 752 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 11 лют, 2023 23:30
барабашов написав: Успіх написав:
Бачу, що таки треба було запатентувати свій другий нік
Судя по качественным фото больших и широких комнат и особенно туалета там 1К которая ощущается как 3К
И плитку явно ложили или клали люди с прибором.
Точно, долярчика разоблачили. 57квадратов это однушка, поделенная на отсеки для сна. Отсек равен длине кровати.
-
Damien
-
-
- Повідомлень: 941
- З нами з: 28.04.20
- Подякував: 709 раз.
- Подякували: 752 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 11 лют, 2023 23:40
Damien написав: барабашов написав: Успіх написав:
Бачу, що таки треба було запатентувати свій другий нік
Судя по качественным фото больших и широких комнат и особенно туалета там 1К которая ощущается как 3К
И плитку явно ложили или клали люди с прибором.
Точно, долярчика разоблачили. 57квадратов это однушка, поделенная на отсеки для сна. Отсек равен длине кровати.
Ну таи и адрес Малоголоскивська, это недалеко, от места, где Долярчик по легенде купил свою однушку, которая чувствуется, как трешка😸
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 1598
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 105 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 11 лют, 2023 23:45
барабашов написав: Успіх написав:
Бачу, що таки треба було запатентувати свій другий нік
Судя по качественным фото больших и широких комнат и особенно туалета там 1К которая ощущается как 3К
И плитку явно ложили или клали люди с прибором.
Да. Швы, явно разной толщины. Долярчик после работы риэлтером днем, по ночам ремонт делал. 😸
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 1598
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 105 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 12 лют, 2023 00:22
beee написав:
Кто объяснит хоть примерно, как формируется стоимость хрущевок, панелей, бывших общаг?
я попытаюсь. Примерно треть киевского жилого фонда сдавалась в аренду (лень гуглить, по памяти где то крутилась такая цифра).
Брать под аренду новострой в хорошей локации, делать там ремонт, покупать новую мебель и технику готовы не все. И арендаторам в большинстве оно не нужно.
Можно купить хрущ от бабушки, переклеить обойки, попшикать дезодорантом и сдать за 10-12к.
Большинству арендаторов надо подешевле. Допускаю что ROE (return on equity) у хруща был выше, а простои меньше. Это и формировало его цену.
Сейчас аренда сдулась до 4-8к киевский хрущ сдается за цену аренды аналогичного хруща в Кропивницком.
Это говорит о том, что "арендный перекос" (или пузырь) ликвидирован. Ценник соответствует (или скоро будет соответствовать) возможности И ЖЕЛАНИЮ ЦА его купить. как вы думаете много желающих жить в хруще?
Волгу газ 24 может себе позволить много кто, Мой папа пенсионер мог за год-два отложить её стоимость. Только желающих владеть этим счастьем мизер. Вот если бы Волгу можно было сдать в аренду - другое дело. Спрос бы оживился и ценник вырос.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 16810
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2105 раз.
- Подякували: 2987 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 12 лют, 2023 00:50
Бум по недвиге который начался в конце 2020 года и закончился в начале 2022 подозрительно синхронизирован с кратным ростом и кратным обвалом на рынке криптовалют.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 11802
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1750 раз.
- Подякували: 2584 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 12 лют, 2023 00:57
Zebra написав:
Бум по недвиге который начался в конце 2020 года и закончился в начале 2022 подозрительно синхронизирован с кратным ростом и кратным обвалом на рынке криптовалют.
криптофермы поражены высокоточными ударами
самопритягивали ГСН
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 7394
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1526 раз.
- Подякували: 1427 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Нед 12 лют, 2023 01:01
Proofy написав:
Семейный подряд
не то поле
Наталія Успіх
Автор
85000$
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 7394
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1526 раз.
- Подякували: 1427 раз.
-
- Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|23552
|15762833
|
|
|1175
|5167255
|
Суб 11 лют, 2023 22:40
Frant
|
|3
|5231
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|