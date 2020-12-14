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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10715107161071710718
Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 22:59

  Успіх написав:
  Bolt написав:Совпадение?! 🤔😏
https://www.facebook.com/groups/4507577 ... 966884847/

Бачу, що таки треба було запатентувати свій другий нік :D

Судя по качественным фото больших и широких комнат и особенно туалета там 1К которая ощущается как 3К
И плитку явно ложили или клали люди с прибором.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 23:25

  Proofy написав:
  Damien написав:В жирные времена этот коэффициент увеличивается(новострои становятся существенно дороже вторички), во времена смут(кризисы, войны и т.д) этот коэффициент уменьшается(разница между ценой метра в новострое и на вторичке уменьшается)
Так цены уже разошлись. Когда коэффициент уменьшится?

Не разошлись. И чем дальше, тем меньше "разошлись". Падение цены вторички в процентном соотношении будет падать к первичке. Первичкой условно назовем сданное жилье 0-3 года.
Почему так происходит?
Представьте, что у Вас есть 30 грн. Последние. Новые 30грн неизвестно когда появятся.
Задача - купить хлеб.
Никто не купит хлеб за 25-30грн(первичка). Купят или максимально дешевый(вторичка) или половинку(кавалирку) или "пока без хлеба обойдусь"(аренда)
Damien
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 23:30

  барабашов написав:
  Успіх написав:
  Bolt написав:Совпадение?! 🤔😏
https://www.facebook.com/groups/4507577 ... 966884847/

Бачу, що таки треба було запатентувати свій другий нік :D

Судя по качественным фото больших и широких комнат и особенно туалета там 1К которая ощущается как 3К
И плитку явно ложили или клали люди с прибором.

Точно, долярчика разоблачили. 57квадратов это однушка, поделенная на отсеки для сна. Отсек равен длине кровати.
Damien
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 23:40

  Damien написав:
  барабашов написав:
  Успіх написав:Бачу, що таки треба було запатентувати свій другий нік :D

Судя по качественным фото больших и широких комнат и особенно туалета там 1К которая ощущается как 3К
И плитку явно ложили или клали люди с прибором.

Точно, долярчика разоблачили. 57квадратов это однушка, поделенная на отсеки для сна. Отсек равен длине кровати.

Ну таи и адрес Малоголоскивська, это недалеко, от места, где Долярчик по легенде купил свою однушку, которая чувствуется, как трешка😸
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 23:45

  барабашов написав:
  Успіх написав:
  Bolt написав:Совпадение?! 🤔😏
https://www.facebook.com/groups/4507577 ... 966884847/

Бачу, що таки треба було запатентувати свій другий нік :D

Судя по качественным фото больших и широких комнат и особенно туалета там 1К которая ощущается как 3К
И плитку явно ложили или клали люди с прибором.

Да. Швы, явно разной толщины. Долярчик после работы риэлтером днем, по ночам ремонт делал. 😸
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 00:22

  beee написав:Кто объяснит хоть примерно, как формируется стоимость хрущевок, панелей, бывших общаг?
я попытаюсь. Примерно треть киевского жилого фонда сдавалась в аренду (лень гуглить, по памяти где то крутилась такая цифра).

Брать под аренду новострой в хорошей локации, делать там ремонт, покупать новую мебель и технику готовы не все. И арендаторам в большинстве оно не нужно.

Можно купить хрущ от бабушки, переклеить обойки, попшикать дезодорантом и сдать за 10-12к.

Большинству арендаторов надо подешевле. Допускаю что ROE (return on equity) у хруща был выше, а простои меньше. Это и формировало его цену.

Сейчас аренда сдулась до 4-8к киевский хрущ сдается за цену аренды аналогичного хруща в Кропивницком.

Это говорит о том, что "арендный перекос" (или пузырь) ликвидирован. Ценник соответствует (или скоро будет соответствовать) возможности И ЖЕЛАНИЮ ЦА его купить. как вы думаете много желающих жить в хруще?

Волгу газ 24 может себе позволить много кто, Мой папа пенсионер мог за год-два отложить её стоимость. Только желающих владеть этим счастьем мизер. Вот если бы Волгу можно было сдать в аренду - другое дело. Спрос бы оживился и ценник вырос.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 00:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бум по недвиге который начался в конце 2020 года и закончился в начале 2022 подозрительно синхронизирован с кратным ростом и кратным обвалом на рынке криптовалют.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 00:57

  Zebra написав:Бум по недвиге который начался в конце 2020 года и закончился в начале 2022 подозрительно синхронизирован с кратным ростом и кратным обвалом на рынке криптовалют.

криптофермы поражены высокоточными ударами :lol: самопритягивали ГСН
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 01:01

  Proofy написав:
  Bolt написав:Совпадение?! 🤔😏
https://www.facebook.com/groups/4507577 ... 966884847/

Семейный подряд

не то поле
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Мизантрóп
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