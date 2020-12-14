vitaliian написав:
Если бы до войны все покупали квартиры за зарплаты, арендаторов не было бы вообще. Зачем арендовать когда можно купить? Когда будет минималка 500€. Квартиры будут от 100куе. Мало где в мире можно купить квартиру за 100 минималок, поскольку себестоимость строительства в 10-20 раз выше.
НЙ.
минималка 15 долларов в час.
В месяц это 2700.
100 минималов - 270 куе.
За 270 куе 1бдрм купить можно в той локации, где я живу, а это очень неплохая локация. Можно купить в неблагополучном районе севернее за 180 2 бдрм.
Есть отмененная сделка, то есть квартира выйдет на маркет еще, 2бдрм (J-4), то есть, это 1 бдрм, в которой от ливинг рум огородили дайнинг эрию и сделали милипиздрическую вторую спальню. Стартовала с 335 куе, долго не могли продать, на 250 нашлись желающие. СОстояние - "после бабушки" (в буквальном смысле, хозяйка умерла от ковида еще в первый год пандемии, долго оформляли наследство, потом долго продавали. Риелтор - старый пердун, с головой не дружит). Также с год назад в этом-же доме была продана симпатичная 1 бдрм за 250 куе. Покупательница - девушка лет 35, работает в компании по эвалюации дипломов. Квартира в очень неплохом состоянии была, только перекрасила стены, пощлифовала и лаком вскрыла паркет и повесила люстру в ливинг рум (по американской традиции, в ливинг рум нет верхнего освещения). Стены красила сама, паркетчика нанимала, электрику делал электрик с лайсенсом.
Так что это даже меньше 100 минималок.
Сейчас за 140 куе выскочила студия в очень классной локации, но убитейшая и конченная планировка. И это реально студия даже в нашем понимании, а не как обычно, что студия - это 1комнатная квартира, кстати, я отслеживаю когда продастся такая студия (прихожая небольшая, комната, кухня с окном (бывает без) и санузел) - 218 куе. Пока висит.
Обвинения в офтопе не принимаю - я ответил на вопрос.