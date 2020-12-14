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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10716107171071810719
Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 06:53

  vitaliian написав:
  Дюрі-бачі написав:
  beee написав:Никому она там, почему-то не нужна.
поки не буде зарплат хоча б на рівні Словаків (700Є медіани, 500Є мінімалки) нерухомість буде дешевою.

Если бы до войны все покупали квартиры за зарплаты, арендаторов не было бы вообще. Зачем арендовать когда можно купить? Когда будет минималка 500€. Квартиры будут от 100куе. Мало где в мире можно купить квартиру за 100 минималок, поскольку себестоимость строительства в 10-20 раз выше.


НЙ.
минималка 15 долларов в час.
В месяц это 2700.
100 минималов - 270 куе.
За 270 куе 1бдрм купить можно в той локации, где я живу, а это очень неплохая локация. Можно купить в неблагополучном районе севернее за 180 2 бдрм.
Есть отмененная сделка, то есть квартира выйдет на маркет еще, 2бдрм (J-4), то есть, это 1 бдрм, в которой от ливинг рум огородили дайнинг эрию и сделали милипиздрическую вторую спальню. Стартовала с 335 куе, долго не могли продать, на 250 нашлись желающие. СОстояние - "после бабушки" (в буквальном смысле, хозяйка умерла от ковида еще в первый год пандемии, долго оформляли наследство, потом долго продавали. Риелтор - старый пердун, с головой не дружит). Также с год назад в этом-же доме была продана симпатичная 1 бдрм за 250 куе. Покупательница - девушка лет 35, работает в компании по эвалюации дипломов. Квартира в очень неплохом состоянии была, только перекрасила стены, пощлифовала и лаком вскрыла паркет и повесила люстру в ливинг рум (по американской традиции, в ливинг рум нет верхнего освещения). Стены красила сама, паркетчика нанимала, электрику делал электрик с лайсенсом.
Так что это даже меньше 100 минималок.
Сейчас за 140 куе выскочила студия в очень классной локации, но убитейшая и конченная планировка. И это реально студия даже в нашем понимании, а не как обычно, что студия - это 1комнатная квартира, кстати, я отслеживаю когда продастся такая студия (прихожая небольшая, комната, кухня с окном (бывает без) и санузел) - 218 куе. Пока висит.
Обвинения в офтопе не принимаю - я ответил на вопрос.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 06:55

  Мизантрóп написав:
  Proofy написав:
  Bolt написав:Совпадение?! 🤔😏
https://www.facebook.com/groups/4507577 ... 966884847/

Семейный подряд

не то поле
Наталія Успіх
Автор
85000$

Там вроде риелторское агентство,, Успіх", если жмакнуть,, информация о профиле" есть групповом фото всех риелторш.
Bolt
 
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