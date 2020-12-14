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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 12 лют, 2023 06:53
vitaliian написав: Дюрі-бачі написав: beee написав:
Никому она там, почему-то не нужна.
поки не буде зарплат хоча б на рівні Словаків (700Є медіани, 500Є мінімалки) нерухомість буде дешевою.
Если бы до войны все покупали квартиры за зарплаты, арендаторов не было бы вообще. Зачем арендовать когда можно купить? Когда будет минималка 500€. Квартиры будут от 100куе. Мало где в мире можно купить квартиру за 100 минималок, поскольку себестоимость строительства в 10-20 раз выше.
НЙ.
минималка 15 долларов в час.
В месяц это 2700.
100 минималов - 270 куе.
За 270 куе 1бдрм купить можно в той локации, где я живу, а это очень неплохая локация. Можно купить в неблагополучном районе севернее за 180 2 бдрм.
Есть отмененная сделка, то есть квартира выйдет на маркет еще, 2бдрм (J-4), то есть, это 1 бдрм, в которой от ливинг рум огородили дайнинг эрию и сделали милипиздрическую вторую спальню. Стартовала с 335 куе, долго не могли продать, на 250 нашлись желающие. СОстояние - "после бабушки" (в буквальном смысле, хозяйка умерла от ковида еще в первый год пандемии, долго оформляли наследство, потом долго продавали. Риелтор - старый пердун, с головой не дружит). Также с год назад в этом-же доме была продана симпатичная 1 бдрм за 250 куе. Покупательница - девушка лет 35, работает в компании по эвалюации дипломов. Квартира в очень неплохом состоянии была, только перекрасила стены, пощлифовала и лаком вскрыла паркет и повесила люстру в ливинг рум (по американской традиции, в ливинг рум нет верхнего освещения). Стены красила сама, паркетчика нанимала, электрику делал электрик с лайсенсом.
Так что это даже меньше 100 минималок.
Сейчас за 140 куе выскочила студия в очень классной локации, но убитейшая и конченная планировка. И это реально студия даже в нашем понимании, а не как обычно, что студия - это 1комнатная квартира, кстати, я отслеживаю когда продастся такая студия (прихожая небольшая, комната, кухня с окном (бывает без) и санузел) - 218 куе. Пока висит.
Обвинения в офтопе не принимаю - я ответил на вопрос.
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Додано: Нед 12 лют, 2023 06:55
Мизантрóп написав: Proofy написав:
Семейный подряд
не то поле
Наталія Успіх
Автор
85000$
Там вроде риелторское агентство,, Успіх", если жмакнуть,, информация о профиле" есть групповом фото всех риелторш.
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Додано: Нед 12 лют, 2023 07:24
beee написав:
Новострои:
- новые коммуникации
- системы контроля, доступа, охраны, консьерж сервис
- обслуживание (уборки, ремонт и тд)
- инженерные системы: лифты, пожарная сигнализация, ВЕНТИЛЯЦИЯ работающая и пр.
- инфраструктура. БОльшая часть новостроев подбирается под нужды: детский сад с охраной, спортзал, офис и т.п.
Новострои это не просто плитка в МОПах и крашенные стены, это концепция, система схожих ценностей определённого среза общества.
А не просто - метро и 4 стены, с мочой в подъезде
Кто объяснит хоть примерно, как формируется стоимость хрущевок, панелей, бывших общаг?
По какой формуле можно связать девелоп. объект и хрущ? Например, какая зависимость 30 летних Жигулей и Q7?
Будет дешеветь что? Арматура? Окна? Себестоимость к энергоносителям привязана, к курсу валют?
Если рассматривать объекты КАН. У них локация, качество, что? За что такие бабки? Концепция, наверное, инфраструктура, правда?
Ти ніяк не можеш зрозуміти, що ринку новобудів - капець.
Відбувся крах.
Країна відкинута в 1991, тільки меньше людей і території.
Тому надлишок нерухомості в Києві - не потрібен.
Шукай іншу роботу, торговути новобудами вже не вийде
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