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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10717107181071910720>
Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 06:55

  Мизантрóп написав:
  Proofy написав:
  Bolt написав:Совпадение?! 🤔😏
https://www.facebook.com/groups/4507577 ... 966884847/

Семейный подряд

не то поле
Наталія Успіх
Автор
85000$

Там вроде риелторское агентство,, Успіх", если жмакнуть,, информация о профиле" есть групповом фото всех риелторш.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 08:57

  Damien написав:
  Proofy написав:
  Damien написав:В жирные времена этот коэффициент увеличивается(новострои становятся существенно дороже вторички), во времена смут(кризисы, войны и т.д) этот коэффициент уменьшается(разница между ценой метра в новострое и на вторичке уменьшается)
Так цены уже разошлись. Когда коэффициент уменьшится?

Не разошлись. И чем дальше, тем меньше "разошлись". Падение цены вторички в процентном соотношении будет падать к первичке. Первичкой условно назовем сданное жилье 0-3 года.
Почему так происходит?
Представьте, что у Вас есть 30 грн. Последние. Новые 30грн неизвестно когда появятся.
Задача - купить хлеб.
Никто не купит хлеб за 25-30грн(первичка). Купят или максимально дешевый(вторичка) или половинку(кавалирку) или "пока без хлеба обойдусь"(аренда)

Думаю, що розходження буде корелювати із різницею в ціні опалення/комуналки.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 11:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Рекламу запустили. Интересно, зачемЗображення
beee
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 11:12

Макс надеюсь в вашей квитке примерно такой же ремонт?
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kozi ... PuOU3.html
Флай лови идею, купи этот дом и разбей его на 100 кавалирок
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 12 лют, 2023 11:31, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 11:13

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Zebra написав:Бум по недвиге который начался в конце 2020 года и закончился в начале 2022 подозрительно синхронизирован с кратным ростом и кратным обвалом на рынке криптовалют.
Наш рынок так и не оправился после 2008, когда в мире с 2014 пошёл рост у нас - плюшки в виде войны. Потом ковид.
Но, хоть крипта не обеспечена резервами, сейчас эта фин пирамида, основанная на математике, переплелась с надёжными фин. проектами (вроде недвижимости) и действительно наблюдается некая зависимость, а продажа недвиги за крипту уже обычное дело
beee
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 11:17

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliian написав:Макс в вашей квитке примерно такой же ремонт?
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kozi ... PuOU3.html
Флай лови идею, купи этот дом и разбей его на 100 кавалирок
Нужно признать, что в дизайне есть и сдержанность и стиль). Вентилятор в ванной только). Очень достойно и совсем недорого)
beee
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 11:55

  vitaliian написав:Макс надеюсь в вашей квитке примерно такой же ремонт?
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kozi ... PuOU3.html
Флай лови идею, купи этот дом и разбей его на 100 кавалирок

После Европы Макс будет склонен к минимализму: белые обои под покраску и мебель из простейшего ДСП. По принципу несколько лет попользовался - мебель на выброс, перекраска валиком в течение дня, новая мебель на следующие несколько лет.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 12:00

  vitaliian написав:Макс надеюсь в вашей квитке примерно такой же ремонт?
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kozi ... PuOU3.html
Флай лови идею, купи этот дом и разбей его на 100 кавалирок

Две с лихуем тыщи за метр и Флуй(та даже Реус) несовместимы
И какой же слуга какого ж народу сделал аккурат перед войной именно этот ремонт и именно на этом метраже и в таком стиле? В Медельине наверно парни с картеля Кали меньше шикуют.
Интересно - вот вдруг продажа такой прелести пройдёт через звонок этому риэлтору(вероятность сильно отличная от нуля???). Пусть торг будет, пусть нереальный, но агенство то свои 5% сдерёт и риэлтор свои 60% от этой сделки без всяких налогов наликом нахомячит? И кто он будет в пирамиде Франта и кто там ещё писал за падение продаж по красным ценникам в АТБ и "хлеб 2го сорта - полбатона"?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 12:06

  antey1969 написав:
  vitaliian написав:Макс надеюсь в вашей квитке примерно такой же ремонт?
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kozi ... PuOU3.html
Флай лови идею, купи этот дом и разбей его на 100 кавалирок

После Европы Макс будет склонен к минимализму: белые обои под покраску и мебель из простейшего ДСП. По принципу несколько лет попользовался - мебель на выброс, перекраска валиком в течение дня, новая мебель на следующие несколько лет.

Мебель из ДСП на некоторых объектах уже разменяла 5 лет и выглядит хорошо (на одном поменял бы только столешку), правда не из эпика, а заказная. Стены шпаклёвка под покраску - закладываю перекраску раз в 3-4 года, стоит копейки, делается за 1-2 дня
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 12:31

  vitaliian написав:Макс надеюсь в вашей квитке примерно такой же ремонт?
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kozi ... PuOU3.html
Флай лови идею, купи этот дом и разбей его на 100 кавалирок

100 елітних кавалірок
flyman
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  #<1 ... 10717107181071910720>
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