Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Damien написав:В жирные времена этот коэффициент увеличивается(новострои становятся существенно дороже вторички), во времена смут(кризисы, войны и т.д) этот коэффициент уменьшается(разница между ценой метра в новострое и на вторичке уменьшается)
Так цены уже разошлись. Когда коэффициент уменьшится?
Не разошлись. И чем дальше, тем меньше "разошлись". Падение цены вторички в процентном соотношении будет падать к первичке. Первичкой условно назовем сданное жилье 0-3 года. Почему так происходит? Представьте, что у Вас есть 30 грн. Последние. Новые 30грн неизвестно когда появятся. Задача - купить хлеб. Никто не купит хлеб за 25-30грн(первичка). Купят или максимально дешевый(вторичка) или половинку(кавалирку) или "пока без хлеба обойдусь"(аренда)
Думаю, що розходження буде корелювати із різницею в ціні опалення/комуналки.
Zebra написав:Бум по недвиге который начался в конце 2020 года и закончился в начале 2022 подозрительно синхронизирован с кратным ростом и кратным обвалом на рынке криптовалют.
Наш рынок так и не оправился после 2008, когда в мире с 2014 пошёл рост у нас - плюшки в виде войны. Потом ковид. Но, хоть крипта не обеспечена резервами, сейчас эта фин пирамида, основанная на математике, переплелась с надёжными фин. проектами (вроде недвижимости) и действительно наблюдается некая зависимость, а продажа недвиги за крипту уже обычное дело
После Европы Макс будет склонен к минимализму: белые обои под покраску и мебель из простейшего ДСП. По принципу несколько лет попользовался - мебель на выброс, перекраска валиком в течение дня, новая мебель на следующие несколько лет.
Две с лихуем тыщи за метр и Флуй(та даже Реус) несовместимы И какой же слуга какого ж народу сделал аккурат перед войной именно этот ремонт и именно на этом метраже и в таком стиле? В Медельине наверно парни с картеля Кали меньше шикуют. Интересно - вот вдруг продажа такой прелести пройдёт через звонок этому риэлтору(вероятность сильно отличная от нуля???). Пусть торг будет, пусть нереальный, но агенство то свои 5% сдерёт и риэлтор свои 60% от этой сделки без всяких налогов наликом нахомячит? И кто он будет в пирамиде Франта и кто там ещё писал за падение продаж по красным ценникам в АТБ и "хлеб 2го сорта - полбатона"?
После Европы Макс будет склонен к минимализму: белые обои под покраску и мебель из простейшего ДСП. По принципу несколько лет попользовался - мебель на выброс, перекраска валиком в течение дня, новая мебель на следующие несколько лет.
Мебель из ДСП на некоторых объектах уже разменяла 5 лет и выглядит хорошо (на одном поменял бы только столешку), правда не из эпика, а заказная. Стены шпаклёвка под покраску - закладываю перекраску раз в 3-4 года, стоит копейки, делается за 1-2 дня