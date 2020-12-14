Додано: Нед 12 лют, 2023 12:00

vitaliian написав: Макс надеюсь в вашей квитке примерно такой же ремонт?

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kozi ... PuOU3.html

Флай лови идею, купи этот дом и разбей его на 100 кавалирок Макс надеюсь в вашей квитке примерно такой же ремонт?Флай лови идею, купи этот дом и разбей его на 100 кавалирок

Две с лихуем тыщи за метр и Флуй(та даже Реус) несовместимыИ какой же слуга какого ж народу сделал аккурат перед войной именно этот ремонт и именно на этом метраже и в таком стиле? В Медельине наверно парни с картеля Кали меньше шикуют.Интересно - вот вдруг продажа такой прелести пройдёт через звонок этому риэлтору(вероятность сильно отличная от нуля???). Пусть торг будет, пусть нереальный, но агенство то свои 5% сдерёт и риэлтор свои 60% от этой сделки без всяких налогов наликом нахомячит? И кто он будет в пирамиде Франта и кто там ещё писал за падение продаж по красным ценникам в АТБ и "хлеб 2го сорта - полбатона"?