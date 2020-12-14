также будет склонен к ярким впечатлениям от качественного виски и танцев под немецкую музыку
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 12 лют, 2023 12:36
Додано: Нед 12 лют, 2023 12:41
Додано: Нед 12 лют, 2023 12:42
Вы путаете местные "ремонты" под аренду и для собственного проживания. Напомню, что основной рынок сбыта для всяких полиформов и минотти - здесь, в Западной Европе, а не в Украине.
PS Дом за 4 ляма из объявления - последствие психологической травмы в детстве.
Додано: Нед 12 лют, 2023 12:50
и на рецепции губатенькая муха для полного антуража
Додано: Нед 12 лют, 2023 12:53
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
На мою думку багато форумчан не враховують мобілізацію. Яка була, йде активно зараз і буде продовжуватися достатньо довго, навіть після перемоги. Сьогодні спостерігав картину, як під готель на заході України приїхала купа поліції з автоматами і буси з військовими, взяли периметр. Заблокували виходи. Мені здалося, що я на зустрічі криміналу і як у фільми почнеться штурм тому, що особливо небезпечні і озброєні урки в готелі. Як стосується ринку нерухомості? Таке відношення влади до мирного населення викликає тільки бажання покинути країну.
Надіслано від мого GM1910, використовуючи Tapatalk
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