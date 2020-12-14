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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 12 лют, 2023 12:42
antey1969 написав:
После Европы Макс будет склонен к минимализму: белые обои под покраску и мебель из простейшего ДСП. По принципу несколько лет попользовался - мебель на выброс, перекраска валиком в течение дня, новая мебель на следующие несколько лет.
Вы путаете местные "ремонты" под аренду и для собственного проживания. Напомню, что основной рынок сбыта для всяких полиформов и минотти - здесь, в Западной Европе, а не в Украине.
PS Дом за 4 ляма из объявления - последствие психологической травмы в детстве.
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Додано: Нед 12 лют, 2023 12:50
flyman написав:
100 елітних кавалірок
и на рецепции губатенькая муха для полного антуража
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Додано: Нед 12 лют, 2023 12:53
На мою думку багато форумчан не враховують мобілізацію. Яка була, йде активно зараз і буде продовжуватися достатньо довго, навіть після перемоги. Сьогодні спостерігав картину, як під готель на заході України приїхала купа поліції з автоматами і буси з військовими, взяли периметр. Заблокували виходи. Мені здалося, що я на зустрічі криміналу і як у фільми почнеться штурм тому, що особливо небезпечні і озброєні урки в готелі. Як стосується ринку нерухомості? Таке відношення влади до мирного населення викликає тільки бажання покинути країну.
Надіслано від мого GM1910, використовуючи Tapatalk
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Додано: Нед 12 лют, 2023 13:22
барабашов написав:
? И кто он будет в пирамиде Франта
в пирамиде франта этот дом в епенях, а значит распологается ниже хрущей возле метро.
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vitaliian
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Додано: Нед 12 лют, 2023 13:38
vitaliian
Был такой фильм в нашей молодости - "Тело капитана предано земле, а старший мичман будет петь", первые роли 27-28 летних Пореченкова и Лазарева-сына
Там про будни наркоторговцев Ленинграда рассказывали в стиле ДМБ Качанова
У них в интерьере блатхат разве что этого торшера не хватало
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Додано: Нед 12 лют, 2023 14:08
Setsib написав:
На мою думку багато форумчан не враховують мобілізацію. Яка була, йде активно зараз і буде продовжуватися достатньо довго, навіть після перемоги. Сьогодні спостерігав картину, як під готель на заході України приїхала купа поліції з автоматами і буси з військовими, взяли периметр. Заблокували виходи. Мені здалося, що я на зустрічі криміналу і як у фільми почнеться штурм тому, що особливо небезпечні і озброєні урки в готелі. Як стосується ринку нерухомості? Таке відношення влади до мирного населення викликає тільки бажання покинути країну.
Надіслано від мого GM1910, використовуючи Tapatalk
Большинство здесь не призываемы, насколько я понимаю. Это проецируется на всех, и формирует точку зрения.
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Додано: Нед 12 лют, 2023 14:29
airmax78 написав:
PS Дом за 4 ляма из объявления - последствие психологической травмы в детстве
и чем больше травм, тем больше таких прекрасных домов!
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Додано: Нед 12 лют, 2023 14:37
vitaliian написав: airmax78 написав:
PS Дом за 4 ляма из объявления - последствие психологической травмы в детстве
и чем больше травм, тем больше таких прекрасных домов!
у тебя психологическая травма детства связана с отсутствием внимания
поэтому и гадишь на всех ветках без остановки
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Додано: Нед 12 лют, 2023 14:51
Прохожий написав:
поэтому и гадишь на всех ветках без остановки
всего один вопрос, зачем ты это ешь? Можешь не отвечать, у тебя не хватит мозгов для ответа.
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Додано: Нед 12 лют, 2023 14:59
budmix_org написав: antey1969 написав:
После Европы Макс будет склонен к минимализму: белые обои под покраску и мебель из простейшего ДСП. По принципу несколько лет попользовался - мебель на выброс, перекраска валиком в течение дня, новая мебель на следующие несколько лет.
Мебель из ДСП на некоторых объектах уже разменяла 5 лет и выглядит хорошо (на одном поменял бы только столешку), правда не из эпика, а заказная. Стены шпаклёвка под покраску - закладываю перекраску раз в 3-4 года, стоит копейки, делается за 1-2 дня
ДСП может быть вечной если кромки обработаны намертво.
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