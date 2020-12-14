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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10717107181071910720
Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 12:42

  antey1969 написав:
  vitaliian написав:Макс надеюсь в вашей квитке примерно такой же ремонт?
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kozi ... PuOU3.html
Флай лови идею, купи этот дом и разбей его на 100 кавалирок

После Европы Макс будет склонен к минимализму: белые обои под покраску и мебель из простейшего ДСП. По принципу несколько лет попользовался - мебель на выброс, перекраска валиком в течение дня, новая мебель на следующие несколько лет.

Вы путаете местные "ремонты" под аренду и для собственного проживания. Напомню, что основной рынок сбыта для всяких полиформов и минотти - здесь, в Западной Европе, а не в Украине.
PS Дом за 4 ляма из объявления - последствие психологической травмы в детстве.
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 12:50

  flyman написав:
  vitaliian написав:Макс надеюсь в вашей квитке примерно такой же ремонт?
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kozi ... PuOU3.html
Флай лови идею, купи этот дом и разбей его на 100 кавалирок

100 елітних кавалірок

и на рецепции губатенькая муха для полного антуража :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 12:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

На мою думку багато форумчан не враховують мобілізацію. Яка була, йде активно зараз і буде продовжуватися достатньо довго, навіть після перемоги. Сьогодні спостерігав картину, як під готель на заході України приїхала купа поліції з автоматами і буси з військовими, взяли периметр. Заблокували виходи. Мені здалося, що я на зустрічі криміналу і як у фільми почнеться штурм тому, що особливо небезпечні і озброєні урки в готелі. Як стосується ринку нерухомості? Таке відношення влади до мирного населення викликає тільки бажання покинути країну.

Надіслано від мого GM1910, використовуючи Tapatalk
Setsib
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 13:22

  барабашов написав:? И кто он будет в пирамиде Франта
в пирамиде франта этот дом в епенях, а значит распологается ниже хрущей возле метро.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 13:38

vitaliian
Был такой фильм в нашей молодости - "Тело капитана предано земле, а старший мичман будет петь", первые роли 27-28 летних Пореченкова и Лазарева-сына
Там про будни наркоторговцев Ленинграда рассказывали в стиле ДМБ Качанова
У них в интерьере блатхат разве что этого торшера не хватало
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 14:08

  Setsib написав:На мою думку багато форумчан не враховують мобілізацію. Яка була, йде активно зараз і буде продовжуватися достатньо довго, навіть після перемоги. Сьогодні спостерігав картину, як під готель на заході України приїхала купа поліції з автоматами і буси з військовими, взяли периметр. Заблокували виходи. Мені здалося, що я на зустрічі криміналу і як у фільми почнеться штурм тому, що особливо небезпечні і озброєні урки в готелі. Як стосується ринку нерухомості? Таке відношення влади до мирного населення викликає тільки бажання покинути країну.

Надіслано від мого GM1910, використовуючи Tapatalk


Большинство здесь не призываемы, насколько я понимаю. Это проецируется на всех, и формирует точку зрения.
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 14:29

  airmax78 написав:PS Дом за 4 ляма из объявления - последствие психологической травмы в детстве
и чем больше травм, тем больше таких прекрасных домов!
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 14:37

  vitaliian написав:
  airmax78 написав:PS Дом за 4 ляма из объявления - последствие психологической травмы в детстве
и чем больше травм, тем больше таких прекрасных домов!

у тебя психологическая травма детства связана с отсутствием внимания
поэтому и гадишь на всех ветках без остановки
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 14:51

  Прохожий написав:поэтому и гадишь на всех ветках без остановки
всего один вопрос, зачем ты это ешь? Можешь не отвечать, у тебя не хватит мозгов для ответа.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 14:59

  budmix_org написав:
  antey1969 написав:
  vitaliian написав:Макс надеюсь в вашей квитке примерно такой же ремонт?
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kozi ... PuOU3.html
Флай лови идею, купи этот дом и разбей его на 100 кавалирок

После Европы Макс будет склонен к минимализму: белые обои под покраску и мебель из простейшего ДСП. По принципу несколько лет попользовался - мебель на выброс, перекраска валиком в течение дня, новая мебель на следующие несколько лет.

Мебель из ДСП на некоторых объектах уже разменяла 5 лет и выглядит хорошо (на одном поменял бы только столешку), правда не из эпика, а заказная. Стены шпаклёвка под покраску - закладываю перекраску раз в 3-4 года, стоит копейки, делается за 1-2 дня

ДСП может быть вечной если кромки обработаны намертво.
Zebra
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  #<1 ... 10717107181071910720
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