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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 12 лют, 2023 16:38
Setsib написав:
Таке відношення влади до мирного населення викликає тільки бажання покинути країну.
Ніколи не думали, чому таке відношення має місце? Можливо тому, що фактично ніхто не бажає виконати закон і з'явитись за місцем проживання в ТЦК і стати на облік. Мова не йде про йти воювати, державі не потрібно 10 млн військових. Мова про те, що всі зобов'язані бути на обліку, прийти і стати. Якщо громадянин не виконує Закон, то що має робити держава? Явно що примусити його виконати.
По темі: Погуляв по Русанівці в такий гарний день. Сподобалось. А що там з цим ЖК "Русанівська гавань"? Він мертвий, не будує вже? На ЛУН багато пропозиції по гуманним (відносно, звичайно) цінам.
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Додано: Нед 12 лют, 2023 16:58
Hotab написав: Setsib написав:
Таке відношення влади до мирного населення викликає тільки бажання покинути країну.
Ніколи не думали, чому таке відношення має місце? Можливо тому, що фактично ніхто не бажає виконати закон і з'явитись за місцем проживання в ТЦК і стати на облік. Мова не йде про йти воювати, державі не потрібно 10 млн військових. Мова про те, що всі зобов'язані бути на обліку, прийти і стати. Якщо громадянин не виконує Закон, то що має робити держава? Явно що примусити його виконати.
По темі: Погуляв по Русанівці в такий гарний день. Сподобалось. А що там з цим ЖК "Русанівська гавань"? Він мертвий, не будує вже? На ЛУН багато пропозиції по гуманним (відносно, звичайно) цінам.
Держава має подати приклад і ввести стан війни.
Але це офтоп в даній темі.
Сонячно, йде до літа. КРЖН дорожатиме.
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 12 лют, 2023 17:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 12 лют, 2023 16:59
Hotab написав: Setsib написав:
Таке відношення влади до мирного населення викликає тільки бажання покинути країну.
Ніколи не думали, чому таке відношення має місце? Можливо тому, що фактично ніхто не бажає виконати закон і з'явитись за місцем проживання в ТЦК і стати на облік. Мова не йде про йти воювати, державі не потрібно 10 млн військових. Мова про те, що всі зобов'язані бути на обліку, прийти і стати. Якщо громадянин не виконує Закон, то що має робити держава? Явно що примусити його виконати.
По темі: Погуляв по Русанівці в такий гарний день. Сподобалось. А що там з цим ЖК "Русанівська гавань"? Він мертвий, не будує вже? На ЛУН багато пропозиції по гуманним (відносно, звичайно) цінам.
з усією повагою до вас і всіх хто служить, виникає бажання покинути країну через те що влада свої обовьязки виконувати ніколи не поспішала, навіть у цей непростий час уряд мародерить.
По темі: не хочу нікого образити, але навіщо молодому поколінню нерухомість у такій державі? Треба чесно відповісти на це питання і стане зрозуміло що нерухомість у нас дорожчати не може
Востаннє редагувалось Феодал
в Нед 12 лют, 2023 17:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 12 лют, 2023 17:04
Феодал написав:
ну навіщо молодому поколінню нерухомість у такій державі
Наприклад тому,те, що в умовних Сумах коштує 20 тис, у Вроцлаві 100 тис. І заробити на квартиру у Вроцлаві зовсім нелегко.
Феодал написав:
виникає бажання покинути країну через те що влада свої обовьязки виконувати ніколи не поспішала
А свої кавалірки умовна муха з собою забере? Чи вона думає, що в сірій (окупованій) зоні, як Луганськ, вона стане дорожчою?
Але правильна відповідь звучить так: муха поки що перечекає в Польщі, поки долярчик захистить його кавалірки, а потім повернеться. І може навіть задонатить потім, після перемоги, долярчику на протез 50 грн.
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 12 лют, 2023 17:07, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 12 лют, 2023 17:06
Zebra написав:
Бум по недвиге который начался в конце 2020 года и закончился в начале 2022 подозрительно синхронизирован с кратным ростом и кратным обвалом на рынке криптовалют.
Ничего удивительного.
Все зависит от "лишних" денег в мировой экономике и их стоимости.
В 2020 году началась пандемия и сначала США, а потом все остальные начали печатать вертолетные деньги, чтобы не охладить экономику.
Эти бабки разогнали все активы по всему миру- и биткоин и бетоин. Этих денег было много. Очень много. И они стали дешевыми. Инфляция называется.
Но 4 мая 2022 года наступила новая эра. США включили "пылесос", пытаясь остановить инфляцию. Таких жестоких повышений учетки не было, говорят более 40 лет. Первыми упали крипты, в США это назвали "криптовалютная зима", наверное Юру-теплотехника начитались и по аналогии с ЯЗ.
Но и все активы тоже посыпались, включая недвигу.
У крипты волатильность больще, у недвиги меньще. Хотя был объект, который до мая 2022 стоял на маркете за 430, а перестал висеть после цены около 300.
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Додано: Нед 12 лют, 2023 17:08
Держава это все мы с вами, Феодал.
Мы с вами, наши родители во всём и виноваты. Больше никто.
Орки? Мы сами всё им отдали: флот, ракеты, всё. А перед войной жарили шашлык. Разве нет?
А молодёжь играет по тем же правилам, что и государство: игра в шашки, два запрета - два обхода. А что? Главному можна, а им нельзя? Так не бывает
Сорян за оффтоп
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Додано: Нед 12 лют, 2023 17:13
Hotab написав: Феодал написав:
ну навіщо молодому поколінню нерухомість у такій державі
Наприклад тому,те, що в умовних Сумах коштує 20 тис, у Вроцлаві 100 тис. І заробити на квартиру у Вроцлаві зовсім нелегко.
Феодал написав:
виникає бажання покинути країну через те що влада свої обовьязки виконувати ніколи не поспішала
А свої кавалірки умовна муха з собою забере? Чи вона думає, що в сірій (окупованій) зоні, як Луганськ, вона стане дорожчою?
Але правильна відповідь звучить так: муха поки що пепечекає в Польщі, поки долярчик захистить його кавалірки, а потім повернеться. І може навіть залогаьить потім, після перемоги долярчику на протез 50 грн.
Я не знаю таких хто виїхав, і тепер збирається повертатись, навпаки люди вже більш менш влаштувались (роботи, школи, дитячі садки) скоріш за все якщо у них і залишиться якась нерухомість - продадуть за що продастся. Така сумна реальність
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Феодал
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Додано: Нед 12 лют, 2023 17:19
rjkz написав: Zebra написав:
Бум по недвиге который начался в конце 2020 года и закончился в начале 2022 подозрительно синхронизирован с кратным ростом и кратным обвалом на рынке криптовалют.
Ничего удивительного.
Все зависит от "лишних" денег в мировой экономике и их стоимости.
В 2020 году началась пандемия и сначала США, а потом все остальные начали печатать вертолетные деньги, чтобы не охладить экономику.
Эти бабки разогнали все активы по всему миру- и биткоин и бетоин. Этих денег было много. Очень много. И они стали дешевыми. Инфляция называется.
Но 4 мая 2022 года наступила новая эра. США включили "пылесос", пытаясь остановить инфляцию. Таких жестоких повышений учетки не было, говорят более 40 лет. Первыми упали крипты, в США это назвали "криптовалютная зима", наверное Юру-теплотехника начитались и по аналогии с ЯЗ.
Но и все активы тоже посыпались, включая недвигу.
У крипты волатильность больще, у недвиги меньще. Хотя был объект, который до мая 2022 стоял на маркете за 430, а перестал висеть после цены около 300.
А разве повышение ставки ФРС до даже 5% может заставить владельцев ферм и просто крипты на миллионы скидывать этот "цифровой мусор" с дисконтом 50% и более абы зайти в доллар? Немного не понимаю этих виртуальных законов экономики, да и не экономист по ВО
По теме - все эти покупки ФК с ремонтами у Реуса, Чикаги и Тетрисы с "плинтусАми" и дороже за метр, чем то же самое на Лонг-Айленде - это всё выброс денег на готовые метры теми, кто умудрился на этом цифровом мусоре у нас Х..надцать сделать или как Беня, фермы на ворованной ЭЭ замутить. Не могли так цены взвинтить какие то 450 коррупционеров с депутатскими значками, да и не все там условные Лещенки с Дубинскими
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Додано: Нед 12 лют, 2023 17:24
Феодал написав:
скоріш за все якщо у них і залишиться якась нерухомість - продадуть за що продастся.
Ха! Спитайте у мухи , чи готовий він за виїзд назавжди віддати одну з кількох його кавалірок. У фонд ЗСУ, щоб решта його статків не була окупована. Ви ж знаєте відповідь: ні!
Тому не так все. Нема такого "за скільки вже потім продам, то і добре". Є "я поки поїду, а ви мені тут воюйте, збережіть оте все моє, щоб я потім в кращі часи продав по нормальній ціні!"
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Додано: Нед 12 лют, 2023 17:27
beee написав:
Держава это все мы с вами, Феодал.
Мы с вами, наши родители во всём и виноваты. Больше никто.
Орки? Мы сами всё им отдали: флот, ракеты, всё. А перед войной жарили шашлык. Разве нет?
А молодёжь играет по тем же правилам, что и государство: игра в шашки, два запрета - два обхода. А что? Главному можна, а им нельзя? Так не бывает
Сорян за оффтоп
Главное что играя в шашки с государством, вы садитесь играть с голубем, только весом и размером с медведя, и играть будете по его правилам
По теме - что там с законами и Войцеховским, Элита-Центром, Микитасём и прочими отводами под мордоросвечки парков и исторических зданий "через колено" ручного судьи Печёрского райсуда?
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