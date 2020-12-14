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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 12 лют, 2023 17:29
барабашов написав:
Две с лихуем тыщи за метр и Флуй(та даже Реус) несовместимы
И какой же слуга какого ж народу сделал аккурат перед войной именно этот ремонт и именно на этом метраже и в таком стиле? В Медельине наверно парни с картеля Кали меньше шикуют.
Интересно - вот вдруг продажа такой прелести пройдёт через звонок этому риэлтору(вероятность сильно отличная от нуля???). Пусть торг будет, пусть нереальный, но агенство то свои 5% сдерёт и риэлтор свои 60% от этой сделки без всяких налогов наликом нахомячит? И кто он будет в пирамиде Франта и кто там ещё писал за падение продаж по красным ценникам в АТБ и "хлеб 2го сорта - полбатона"?
Почему "слуга" "народа"?
У пороха в козине почти 4 га с выходом на воду, 3 строения.
Может решил гостевой домик продать. Врядли это дом охраны.
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Додано: Нед 12 лют, 2023 17:30
барабашов написав: beee написав:
Держава это все мы с вами, Феодал.
Мы с вами, наши родители во всём и виноваты. Больше никто.
Орки? Мы сами всё им отдали: флот, ракеты, всё. А перед войной жарили шашлык. Разве нет?
А молодёжь играет по тем же правилам, что и государство: игра в шашки, два запрета - два обхода. А что? Главному можна, а им нельзя? Так не бывает
Сорян за оффтоп
Главное что играя в шашки с государством, вы садитесь играть с голубем, только весом и размером с медведя, и играть будете по его правилам
По теме - что там с законами и Войцеховским, Элита-Центром, Микитасём и прочими отводами под мордоросвечки парков и исторических зданий "через колено" ручного судьи Печёрского райсуда?
Нас багато, нас не подолати))
(с) Народ
Правда, самые активные сейчас на службе и воєний стан, люди не выйдут на площади, хоть ты квартиры забирай
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Додано: Нед 12 лют, 2023 17:38
Hotab написав: Феодал написав:
скоріш за все якщо у них і залишиться якась нерухомість - продадуть за що продастся.
Ха! Спитайте у мухи , чи готовий він за виїзд назавжди віддати одну з кількох його кавалірок. У фонд ЗСУ, щоб решта його статків не була окупована. Ви ж знаєте відповідь: ні!
Тому не так все. Нема такого "за скільки вже потім продам, то і добре". Є "я поки поїду, а ви мені тут воюйте, збережіть оте все моє, щоб я потім в кращі часи продав по нормальній ціні!"
Я тут з вами трішки не згоден, серед моїх знайомих ніхто таких далекоглядних планів не будує, багато хто зі всім своїм майном подумки попрощався (це війна - буде і як буде)
Але мабуть, якщо у людини десяток об*єктів то вона на щось розраховує, то тут дійсно виникають питання
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Феодал
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Додано: Нед 12 лют, 2023 17:48
Hotab написав: Setsib написав:
Таке відношення влади до мирного населення викликає тільки бажання покинути країну.
Ніколи не думали, чому таке відношення має місце? Можливо тому, що фактично ніхто не бажає виконати закон і з'явитись за місцем проживання в ТЦК і стати на облік. Мова не йде про йти воювати, державі не потрібно 10 млн військових. Мова про те, що всі зобов'язані бути на обліку, прийти і стати. Якщо громадянин не виконує Закон, то що має робити держава? Явно що примусити його виконати.
По темі: Погуляв по Русанівці в такий гарний день. Сподобалось. А що там з цим ЖК "Русанівська гавань"? Він мертвий, не будує вже? На ЛУН багато пропозиції по гуманним (відносно, звичайно) цінам.
В якості оффтопу вихідного дня. Військові і поліція не потрапили в готель. На мою думку власник вирішив питання. Співвідношення озброєних на вулиці до громадян без зброї було неадекватно. Доцільність таких заходів, щоб видати 50-100 повісток для мене незрозуміло, їх пізніше фіксували на двух туристичних локаціях де трафік в 10 раз менше ніж біля кіоску з розливу пива на трої чи оболоні. В мене півдня гіркий осад від думки, що громадянин не правий і повинен довести свою правоту перед озброєною до зубів владою. Питання купівля нерухомості відходить на десятий план...
Надіслано від мого GM1910, використовуючи Tapatalk
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Додано: Нед 12 лют, 2023 17:50
Феодал написав: Hotab написав: Феодал написав:
скоріш за все якщо у них і залишиться якась нерухомість - продадуть за що продастся.
Ха! Спитайте у мухи , чи готовий він за виїзд назавжди віддати одну з кількох його кавалірок. У фонд ЗСУ, щоб решта його статків не була окупована. Ви ж знаєте відповідь: ні!
Тому не так все. Нема такого "за скільки вже потім продам, то і добре". Є "я поки поїду, а ви мені тут воюйте, збережіть оте все моє, щоб я потім в кращі часи продав по нормальній ціні!"
Я тут з вами трішки не згоден, серед моїх знайомих ніхто таких далекоглядних планів не будує, багато хто зі всім своїм майном подумки попрощався
(це війна - буде і як буде)
Але мабуть, якщо у людини десяток об*єктів то вона на щось розраховує, то тут дійсно виникають питання
Наприклад, це де таке ?
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