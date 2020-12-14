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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 12 лют, 2023 17:48
Hotab написав: Setsib написав:
Таке відношення влади до мирного населення викликає тільки бажання покинути країну.
Ніколи не думали, чому таке відношення має місце? Можливо тому, що фактично ніхто не бажає виконати закон і з'явитись за місцем проживання в ТЦК і стати на облік. Мова не йде про йти воювати, державі не потрібно 10 млн військових. Мова про те, що всі зобов'язані бути на обліку, прийти і стати. Якщо громадянин не виконує Закон, то що має робити держава? Явно що примусити його виконати.
По темі: Погуляв по Русанівці в такий гарний день. Сподобалось. А що там з цим ЖК "Русанівська гавань"? Він мертвий, не будує вже? На ЛУН багато пропозиції по гуманним (відносно, звичайно) цінам.
В якості оффтопу вихідного дня. Військові і поліція не потрапили в готель. На мою думку власник вирішив питання. Співвідношення озброєних на вулиці до громадян без зброї було неадекватно. Доцільність таких заходів, щоб видати 50-100 повісток для мене незрозуміло, їх пізніше фіксували на двух туристичних локаціях де трафік в 10 раз менше ніж біля кіоску з розливу пива на трої чи оболоні. В мене півдня гіркий осад від думки, що громадянин не правий і повинен довести свою правоту перед озброєною до зубів владою. Питання купівля нерухомості відходить на десятий план...
Надіслано від мого GM1910, використовуючи Tapatalk
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Додано: Нед 12 лют, 2023 17:50
Феодал написав: Hotab написав: Феодал написав:
скоріш за все якщо у них і залишиться якась нерухомість - продадуть за що продастся.
Ха! Спитайте у мухи , чи готовий він за виїзд назавжди віддати одну з кількох його кавалірок. У фонд ЗСУ, щоб решта його статків не була окупована. Ви ж знаєте відповідь: ні!
Тому не так все. Нема такого "за скільки вже потім продам, то і добре". Є "я поки поїду, а ви мені тут воюйте, збережіть оте все моє, щоб я потім в кращі часи продав по нормальній ціні!"
Я тут з вами трішки не згоден, серед моїх знайомих ніхто таких далекоглядних планів не будує, багато хто зі всім своїм майном подумки попрощався
(це війна - буде і як буде)
Але мабуть, якщо у людини десяток об*єктів то вона на щось розраховує, то тут дійсно виникають питання
Наприклад, це де таке ?
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Додано: Нед 12 лют, 2023 18:04
Феодал написав:
Але мабуть, якщо у людини десяток об*єктів то вона на щось розраховує, то тут дійсно виникають питання
Об’єкти мухи наприклад ще не перерахвані, бо поки не конфісковані за ухилянння.
Але він явно розказав, що збирав їх для солодкого життя потім за кордоном. Але захищати свої капітали (нерухомість) він не бажає. Донатити на ЗСУ, щоб це робив хтось інший - теж. Просто відпустіть мене і захищайте тут все моє. Ви зобов’язані, ви держава!
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Додано: Нед 12 лют, 2023 18:17
pesikot написав: Феодал написав: Феодал написав:
скоріш за все якщо у них і залишиться якась нерухомість - продадуть за що продастся.
Я тут з вами трішки не згоден, серед моїх знайомих ніхто таких далекоглядних планів не будує, багато хто зі всім своїм майном подумки попрощався
(це війна - буде і як буде)
Але мабуть, якщо у людини десяток об*єктів то вона на щось розраховує, то тут дійсно виникають питання
Наприклад, це де таке ?
Київська область и Київ, люди рік тому поїхали, не розраховуючи на повернення і деокупацію, того у них все так і склалось
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Додано: Нед 12 лют, 2023 18:18
pesikot написав: vitaliian написав:Frant
о ФРАНТовик привет, в каком полку служишь? Языко-чесальные войска?
А ты ?
А я не обсуждаю (и никогда не обсуждал) кто из форумчан дезертир.
Мозги включай, когда мне пишешь.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 12 лют, 2023 18:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 12 лют, 2023 18:19
Zebra написав: pesikot написав: Zebra написав:
По сути у нас рыночная экономика и частная собственность. Условный Вася не обязан защищать имущество условного лендлорда Коли, или олигарха Пети просто потому что напал голодранец Иван. Если Вася сочтет за нужное свою жертву - это его выбор, а если Вася захочет 10 тысяч долларов в месяц за свои услуги - все справедливо, решение за лендлордами и олигархами, хотят ли они за эти деньги сохранить свой бизнес, имущество, земли от оккупанта Ивана. Принуждать кого то идти воевать - не по демократически как то, только рыночными методами эта замануха должна регулироваться.
Я тут уже подумал, что ты стал адекватен
Ан нет
Оказывается, что ты донатил (?) на тер.оборону ради защиты себя
И сильно возмущался на тех кто выехал, потому что они не защищают тебя
Я до сих пор доначу понемногу, от пары соток гривен на сборы дронов-камикадзе никак не обеднею, а лишний мертвый русский - будет чем гордиться перед внуками.
Пара соток гривен ... офигенный донатер
Действительно, есть чем гордится перед внуками
А как дышал, как дышал
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Додано: Нед 12 лют, 2023 18:20
Frant написав: Hotab написав: Феодал написав:
Але мабуть, якщо у людини десяток об*єктів то вона на щось розраховує, то тут дійсно виникають питання
Об’єкти мухи наприклад ще не перерахвані, бо поки не конфісковані за ухилянння.
Але він явно розказав, що збирав їх для солодкого життя потім за кордоном. Але захищати свої капітали (нерухомість) він не бажає. Донатити на ЗСУ, щоб це робив хтось інший - теж. Просто відпустіть мене і захищайте тут все моє. Ви зобов’язані, ви держава!
дезертирів-ухилянтів - тут пачка.
НіХто з ними не бореться.
ззавичай це чомусь рили новобудівці, типу Бєє, Аеромакса і т.п.
У Сталіна старший син потрапив у полон, батьков відмовився міняти його на фельдмаршала, там і загинув. Ще кільки дітей високопосадовців на війні загинули, чи отримали поранення. Може владі треба показати приклад і своїх діток на фронт? Бо якась несправедлвива війна - знаті чубами незнаті.
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Додано: Нед 12 лют, 2023 18:25
pesikot написав:
Пара соток гривен ... офигенный донатер
Действительно, есть чем гордится перед внуками
А как дышал, как дышал
А шо надо больше? Я за печатный станок. А то пока ты донатишь, кто-то яйца по 17 грн толкает, или миллиарды списывает за непоставленную провизию.
И вообще я стал пацифистом. По моим подсчетам, при той же интенсивности боевых дейтсвий, которая есть сейчас, до конца года мы потеряем 200 тысяч человек трудоспособного возраста - убитыми, инвалидами.
А тем временем кто-то из членов ОПЗЖ вообще от этой войны пострадал? Война странная. С одной стороны гибнут чубы, а с другой зазывалы русского мира себя неплохо в тылу чувствуют.
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Додано: Нед 12 лют, 2023 18:41
Zebra написав:
Почему не отбирается имущество у членов ОПЗЖ, ОппоБлока? У войны есть имена. Эти имена известны - ФИО, ИНН, годы когда состоял в партии. Сознательно вступил в коллаборантскую партию, зная, что враг отобрал Крым, сделал ОРДО, убил 5000 военных с 2014 по 2021 год... Недвижимость - переселенцам. Автомобили - бригадам. Арест счетов и предприятий - в госуправление для выплат армии. Земли - опять таки ветеранам. Почему у общества нет запроса отобрать у виновников войны все имущество и пустить их в качестве мяса для выявления огневой точки вражеского дота под Бахмутом.
Пока будет сохраняться толерантность к колаборантам - до тех пор будет этот весь маразм.
Давайте развивать мысль: дальше конфискуем все у тех, кто голосовал за ОПЗЖ все эти годы и тоже дружными толпами отправим из на пулеметы. Их вина в существовании ОПЗЖ не меньшая чем у хуйла.
Нет, Зебра, сейчас не время искать оправдания бездействию - надо делать по максимуму что можешь для приближения победы.
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Додано: Нед 12 лют, 2023 18:42
pesikot написав:
Так это ты трещал о донате конкретно тер.обороне
И ты напрямую в этом обвинял менял, что я уехал и не задонатил
А ты такой молодец, остался и задонатил
А теперь я вижу, что хрен ты что задонатил.
Ну конкретно теробороне в воинскую часть я задотанил только свою амуницию - бинокли, ножи, экипировку, берцы.
А финансово много донатил после снятия облоги и до конца лета, потом начал понимать, что меня где то егорят.
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