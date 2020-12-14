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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 12 лют, 2023 18:43
барабашов написав:
А разве повышение ставки ФРС до даже 5% может заставить владельцев ферм и просто крипты на миллионы скидывать этот "цифровой мусор" с дисконтом 50% и более абы зайти в доллар? Немного не понимаю этих виртуальных законов экономики, да и не экономист по ВО
По теме - все эти покупки ФК с ремонтами у Реуса, Чикаги и Тетрисы с "плинтусАми" и дороже за метр, чем то же самое на Лонг-Айленде - это всё выброс денег на готовые метры
теми, кто умудрился на этом цифровом мусоре у нас Х..надцать сделать или как Беня, фермы на ворованной ЭЭ замутить. Не могли так цены взвинтить какие то 450 коррупционеров с депутатскими значками, да и не все там условные Лещенки с Дубинскими
Уже несколько раз говорил вам, что вы ошиблись веткой. Обсуждать классовую ненависть нужно на другой ветке. Люмпены одинаково ненавидят и тех, кто украл у государства, и тех, кто честно заработал деньги. Все они одинаково виновны в том, что кто-то неудачник, поэтому все нужно "отнять и поделить"(с)
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Додано: Нед 12 лют, 2023 18:43
airmax78 написав: Zebra написав:
Почему не отбирается имущество у членов ОПЗЖ, ОппоБлока? У войны есть имена. Эти имена известны - ФИО, ИНН, годы когда состоял в партии. Сознательно вступил в коллаборантскую партию, зная, что враг отобрал Крым, сделал ОРДО, убил 5000 военных с 2014 по 2021 год... Недвижимость - переселенцам. Автомобили - бригадам. Арест счетов и предприятий - в госуправление для выплат армии. Земли - опять таки ветеранам. Почему у общества нет запроса отобрать у виновников войны все имущество и пустить их в качестве мяса для выявления огневой точки вражеского дота под Бахмутом.
Пока будет сохраняться толерантность к колаборантам - до тех пор будет этот весь маразм.
Давайте развивать мысль: дальше конфискуем все у тех, кто голосовал за ОПЗЖ все эти годы и тоже дружными толпами отправим из на пулеметы. Их вина в существовании ОПЗЖ не меньшая чем у хуйла.
Нет, Зебра, сейчас не время искать оправдания бездействию - надо делать по максимуму что можешь для приближения победы.
Учитывая, что Zebra
топил за ОПЗЖ
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Додано: Нед 12 лют, 2023 18:46
airmax78 написав:
Давайте развивать мысль: дальше конфискуем все у тех, кто голосовал за ОПЗЖ все эти годы и тоже дружными толпами отправим из на пулеметы. Их вина в существовании ОПЗЖ не меньшая чем у хуйла.
Нет, Зебра, сейчас не время искать оправдания бездействию - надо делать по максимуму что можешь для приближения победы.
Да, именно так. Путин же чего сказал напал. Типа притеснение русскоязычия, чеерз запрет партий в том числе. А кто эти партии создал, кто избирал. Кто после 2014 года голосовал за эти все партии, за этих коллаборантов должен стать мушечным мясом под Бахмутом, позади бригада Азова их должна заграждать от бегства. А шо вы хотели? Я за колабонатов никогда не голосовал. А тот кто считал нормой 5000 убитых военных с 2014 года по 2022, должен ответить либо своей никчемной жизнью, либо в крайнем случае имуществом. Выйти сухим из воды - тогда я пас, это не моя страна, раз общество не понимает, кто во всем этом виноват.
Если жена изменяет, кто виноват - любовник или жена? По всей строгости лупить этих коллабонатов. Это юридически закрепленный факт - участие в партии коллаборантов.
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Додано: Нед 12 лют, 2023 18:47
pesikot написав:
Учитывая, что Zebra
топил за ОПЗЖ
Ты идиот? Где и когда я топил за ОПЗЖ?
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Додано: Нед 12 лют, 2023 18:48
Zebra написав: pesikot написав:
Учитывая, что Zebra
топил за ОПЗЖ
Ты идиот?
Вы это только поняли?!
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Додано: Нед 12 лют, 2023 18:59
барабашов написав: rjkz написав: Zebra написав:
Бум по недвиге который начался в конце 2020 года и закончился в начале 2022 подозрительно синхронизирован с кратным ростом и кратным обвалом на рынке криптовалют.
Ничего удивительного.
Все зависит от "лишних" денег в мировой экономике и их стоимости.
В 2020 году началась пандемия и сначала США, а потом все остальные начали печатать вертолетные деньги, чтобы не охладить экономику.
Эти бабки разогнали все активы по всему миру- и биткоин и бетоин. Этих денег было много. Очень много. И они стали дешевыми. Инфляция называется.
Но 4 мая 2022 года наступила новая эра. США включили "пылесос", пытаясь остановить инфляцию. Таких жестоких повышений учетки не было, говорят более 40 лет. Первыми упали крипты, в США это назвали "криптовалютная зима", наверное Юру-теплотехника начитались и по аналогии с ЯЗ.
Но и все активы тоже посыпались, включая недвигу.
У крипты волатильность больще, у недвиги меньще. Хотя был объект, который до мая 2022 стоял на маркете за 430, а перестал висеть после цены около 300.
А разве повышение ставки ФРС до даже 5% может заставить владельцев ферм и просто крипты на миллионы скидывать этот "цифровой мусор" с дисконтом 50% и более абы зайти в доллар? Немного не понимаю этих виртуальных законов экономики, да и не экономист по ВО
По теме - все эти покупки ФК с ремонтами у Реуса, Чикаги и Тетрисы с "плинтусАми" и дороже за метр, чем то же самое на Лонг-Айленде - это всё выброс денег на готовые метры теми, кто умудрился на этом цифровом мусоре у нас Х..надцать сделать или как Беня, фермы на ворованной ЭЭ замутить. Не могли так цены взвинтить какие то 450 коррупционеров с депутатскими значками, да и не все там условные Лещенки с Дубинскими
Все очень просто, как угол дома.
У людей в экономически развитых страна, в отличии от Украины, на руках очень много свободных денег. Не у всех но очень у многих.
Пока в Украине подавляющая часть населения пытается всю жизнь удовлетворить свои базовые потребности, для кого-то это жилье, а для кого-то свести концы с концами на еде и коммуналке, в других (не во всех) странах человеки думают куда-бы пристроить лишнее бабло, чтобы оно приносило еще бабло. В том числе в крипту и в стокмаркет. Но еще есть бизнес, который кредитуется даже если есть свои деньги (банально потому что свои деньги крутились на крипте и стокмаркете, а кредитовалось очень дешево), но тут стало не выгодно брать кредит и начался выход из виртуальных активов, чтобы вложить в бизнес. (это на пальцах, чтобы нагляднее было, на самом деле оно сложнее и проще одновременно).
Образно - деньги, которые печатают центробанки - это "кровь экономики", когда ее много она заполняет все сосуды, начиная с базовых, как потребности большинства украинцев и заканчивая "экстра", когда некуда приткнуть лишнее бабло. Когда повыщают учетку, то таким образом пытаются если не вытащить деньги, то хотя-бы меньше эммитировать и тогда деньги дорогие и не все их возьмут и не всем их дадут (так как не все будут квалифицированы на кредит). и тогда деньги начинают уходить из "экстра" в более приземленные сферы.
Инвесторы в стокмаркет эти все закономерности давно знают, поэтому достаточно только новости о повышении учетки, чтобы рынок отреагировал в эту-же секунду падением.
Ту квартиру, которую я писал выше, они цену сбрасывали в тот-же день, когда происходил очередное повыщение ставки.
Откровенно говоря, на мой, очень приземленный интеллект, все эти криптовалюты - это такой себе способ "постричь" тех, у кого денег слишком много для одного только покрытия базовых потребностей. А если не постричь, то связать эти "лишние" деньги. (Кстати, недвига - это тоже способ "связать" лишние деньги. Во время пандемии ставки упали до менее 3%, но сама недвига подорожала. И теперь те, кто взял под низкие ставки будет 30 лет выплачивать свое жилье.)
Ну и стокмаркет тоже долгие годы был тем, где пересичный американец среднего класса регулярно терял кровно заработанное. Но время шло, профессионализм трейдеров рос, появились пусть и не столь доходные, но менее рисковые индексы, количество пересичных, которые стали не наобум вкладываться в стоки стало меньше (исправлено) и понадобился механизм изъятия более рискованный. ТОгда появилась крипта.
Стоки AT&T или ConEdison не принесут много прибыли владельцу, но и никогда не упадут в ноль, потому что обеспечены реальными компаниями-гигантами, которые покрывают реальную экономику и от них зависит жизнь американцев.
От криптовалют мало что зависит.
Удивляет другое - слишком малая капитализация, чтобы сколь заметно вытащить бабки из слишком полных карманов.
Востаннє редагувалось rjkz
в Нед 12 лют, 2023 19:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 12 лют, 2023 19:01
В чём прав Зёбр, так это в том, что мы своими копеечными донатами в никуда только набьём мошну новым закупщикам яиц "па18-..." гривен, и даже если даже кто то продаст по цене Реуса что то из пенсионного фонда, считая что до пенсии он % на 73 не дотянет, и адресно купит какому то ТРО или бригаде пяток пикапов не со свалки, то братья Добкины, Шуфрич с Бойко и Колесниковым, да даже Зомби-Йюлля тихонько посмеются над лошком и поедут к €йру на выхи в оперу сходить и кофе попить.
Только эмиссия может потянуть хоть какое то перевооружение армии хоть советским старьём
Даже тыща уе в месяц донатов на тушняк и галеты Доллярчикам с каждого, кто в состоянии это себе позволить, этот донат, при нынешних доходах выше крыши, это копейки по сравнению с требующимися миллиардами гривен на это вот всё
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Додано: Нед 12 лют, 2023 19:04
Zebra написав: beee написав:
Держава это все мы с вами, Феодал.
Мы с вами, наши родители во всём и виноваты. Больше никто.
Орки? Мы сами всё им отдали: флот, ракеты, всё. А перед войной жарили шашлык. Разве нет?
А молодёжь играет по тем же правилам, что и государство: игра в шашки, два запрета - два обхода. А что? Главному можна, а им нельзя? Так не бывает
Сорян за оффтоп
По сути у нас рыночная экономика и частная собственность. Условный Вася не обязан защищать имущество условного лендлорда Коли
, или олигарха Пети просто потому что напал голодранец Иван. Если Вася сочтет за нужное свою жертву - это его выбор, а если Вася захочет 10 тысяч долларов в месяц за свои услуги - все справедливо, решение за лендлордами и олигархами, хотят ли они за эти деньги сохранить свой бизнес, имущество, земли от оккупанта Ивана. Принуждать кого то идти воевать - не по демократически как то, только рыночными методами эта замануха должна регулироваться.
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Додано: Нед 12 лют, 2023 19:18
Zebra написав: airmax78 написав:
Давайте развивать мысль: дальше конфискуем все у тех, кто голосовал за ОПЗЖ все эти годы и тоже дружными толпами отправим из на пулеметы. Их вина в существовании ОПЗЖ не меньшая чем у хуйла.
Нет, Зебра, сейчас не время искать оправдания бездействию - надо делать по максимуму что можешь для приближения победы.
Да, именно так. Путин же чего сказал напал. Типа притеснение русскоязычия, чеерз запрет партий в том числе. А кто эти партии создал, кто избирал. Кто после 2014 года голосовал за эти все партии, за этих коллаборантов должен стать мушечным мясом под Бахмутом, позади бригада Азова их должна заграждать от бегства. А шо вы хотели? Я за колабонатов никогда не голосовал. А тот кто считал нормой 5000 убитых военных с 2014 года по 2022, должен ответить либо своей никчемной жизнью, либо в крайнем случае имуществом. Выйти сухим из воды - тогда я пас, это не моя страна, раз общество не понимает, кто во всем этом виноват.
Если жена изменяет, кто виноват - любовник или жена? По всей строгости лупить этих коллабонатов. Это юридически закрепленный факт - участие в партии коллаборантов.
Хотя яи не понимаю как в здравом уме можно было после 2014 года поддерживать что-то пророссийское в Украине, но ОПЗЖ и Ко существовали совершенно официально, за них голосовали граждане Украины довольно активно. Преследование этих граждан в демократической стране невозможно. По поводу деятелей ОПЗЖ: всех по кому есть доказательства о сотрудничестве с ФСБ и ГРУ - судить.
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Додано: Нед 12 лют, 2023 19:21
До речі, нещодавно прочитав поему "Бояриня" Лесі Українки. Дуже рекомендую. Питання ОПЗЖ стояло ще у 17 сторіччі.
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