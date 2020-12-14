Додано: Нед 12 лют, 2023 18:59

барабашов написав: rjkz написав: Zebra написав: Бум по недвиге который начался в конце 2020 года и закончился в начале 2022 подозрительно синхронизирован с кратным ростом и кратным обвалом на рынке криптовалют. Бум по недвиге который начался в конце 2020 года и закончился в начале 2022 подозрительно синхронизирован с кратным ростом и кратным обвалом на рынке криптовалют.



Ничего удивительного.

Все зависит от "лишних" денег в мировой экономике и их стоимости.

В 2020 году началась пандемия и сначала США, а потом все остальные начали печатать вертолетные деньги, чтобы не охладить экономику.

Эти бабки разогнали все активы по всему миру- и биткоин и бетоин. Этих денег было много. Очень много. И они стали дешевыми. Инфляция называется.

Но 4 мая 2022 года наступила новая эра. США включили "пылесос", пытаясь остановить инфляцию. Таких жестоких повышений учетки не было, говорят более 40 лет. Первыми упали крипты, в США это назвали "криптовалютная зима", наверное Юру-теплотехника начитались и по аналогии с ЯЗ.

Но и все активы тоже посыпались, включая недвигу.

У крипты волатильность больще, у недвиги меньще. Хотя был объект, который до мая 2022 стоял на маркете за 430, а перестал висеть после цены около 300. Ничего удивительного.Все зависит от "лишних" денег в мировой экономике и их стоимости.В 2020 году началась пандемия и сначала США, а потом все остальные начали печатать вертолетные деньги, чтобы не охладить экономику.Эти бабки разогнали все активы по всему миру- и биткоин и бетоин. Этих денег было много. Очень много. И они стали дешевыми. Инфляция называется.Но 4 мая 2022 года наступила новая эра. США включили "пылесос", пытаясь остановить инфляцию. Таких жестоких повышений учетки не было, говорят более 40 лет. Первыми упали крипты, в США это назвали "криптовалютная зима", наверное Юру-теплотехника начитались и по аналогии с ЯЗ.Но и все активы тоже посыпались, включая недвигу.У крипты волатильность больще, у недвиги меньще. Хотя был объект, который до мая 2022 стоял на маркете за 430, а перестал висеть после цены около 300.

А разве повышение ставки ФРС до даже 5% может заставить владельцев ферм и просто крипты на миллионы скидывать этот "цифровой мусор" с дисконтом 50% и более абы зайти в доллар? Немного не понимаю этих виртуальных законов экономики, да и не экономист по ВО

По теме - все эти покупки ФК с ремонтами у Реуса, Чикаги и Тетрисы с "плинтусАми" и дороже за метр, чем то же самое на Лонг-Айленде - это всё выброс денег на готовые метры теми, кто умудрился на этом цифровом мусоре у нас Х..надцать сделать или как Беня, фермы на ворованной ЭЭ замутить. Не могли так цены взвинтить какие то 450 коррупционеров с депутатскими значками, да и не все там условные Лещенки с Дубинскими А разве повышение ставки ФРС до даже 5% может заставить владельцев ферм и просто крипты на миллионы скидывать этот "цифровой мусор" с дисконтом 50% и более абы зайти в доллар? Немного не понимаю этих виртуальных законов экономики, да и не экономист по ВОПо теме - все эти покупки ФК с ремонтами у Реуса, Чикаги и Тетрисы с "плинтусАми" и дороже за метр, чем то же самое на Лонг-Айленде - это всё выброс денег на готовые метры теми, кто умудрился на этом цифровом мусоре у нас Х..надцать сделать или как Беня, фермы на ворованной ЭЭ замутить. Не могли так цены взвинтить какие то 450 коррупционеров с депутатскими значками, да и не все там условные Лещенки с Дубинскими

Все очень просто, как угол дома.У людей в экономически развитых страна, в отличии от Украины, на руках очень много свободных денег. Не у всех но очень у многих.Пока в Украине подавляющая часть населения пытается всю жизнь удовлетворить свои базовые потребности, для кого-то это жилье, а для кого-то свести концы с концами на еде и коммуналке, в других (не во всех) странах человеки думают куда-бы пристроить лишнее бабло, чтобы оно приносило еще бабло. В том числе в крипту и в стокмаркет. Но еще есть бизнес, который кредитуется даже если есть свои деньги (банально потому что свои деньги крутились на крипте и стокмаркете, а кредитовалось очень дешево), но тут стало не выгодно брать кредит и начался выход из виртуальных активов, чтобы вложить в бизнес. (это на пальцах, чтобы нагляднее было, на самом деле оно сложнее и проще одновременно).Образно - деньги, которые печатают центробанки - это "кровь экономики", когда ее много она заполняет все сосуды, начиная с базовых, как потребности большинства украинцев и заканчивая "экстра", когда некуда приткнуть лишнее бабло. Когда повыщают учетку, то таким образом пытаются если не вытащить деньги, то хотя-бы меньше эммитировать и тогда деньги дорогие и не все их возьмут и не всем их дадут (так как не все будут квалифицированы на кредит). и тогда деньги начинают уходить из "экстра" в более приземленные сферы.Инвесторы в стокмаркет эти все закономерности давно знают, поэтому достаточно только новости о повышении учетки, чтобы рынок отреагировал в эту-же секунду падением.Ту квартиру, которую я писал выше, они цену сбрасывали в тот-же день, когда происходил очередное повыщение ставки.Откровенно говоря, на мой, очень приземленный интеллект, все эти криптовалюты - это такой себе способ "постричь" тех, у кого денег слишком много для одного только покрытия базовых потребностей. А если не постричь, то связать эти "лишние" деньги. (Кстати, недвига - это тоже способ "связать" лишние деньги. Во время пандемии ставки упали до менее 3%, но сама недвига подорожала. И теперь те, кто взял под низкие ставки будет 30 лет выплачивать свое жилье.)Ну и стокмаркет тоже долгие годы был тем, где пересичный американец среднего класса регулярно терял кровно заработанное. Но время шло, профессионализм трейдеров рос, появились пусть и не столь доходные, но менее рисковые индексы, количество пересичных, которые стали не наобум вкладываться в стоки стало меньше (исправлено) и понадобился механизм изъятия более рискованный. ТОгда появилась крипта.Стоки AT&T или ConEdison не принесут много прибыли владельцу, но и никогда не упадут в ноль, потому что обеспечены реальными компаниями-гигантами, которые покрывают реальную экономику и от них зависит жизнь американцев.От криптовалют мало что зависит.Удивляет другое - слишком малая капитализация, чтобы сколь заметно вытащить бабки из слишком полных карманов.