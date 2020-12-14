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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 12 лют, 2023 19:26
airmax78 написав:
До речі, нещодавно прочитав поему "Бояриня" Лесі Українки. Дуже рекомендую. Питання ОПЗЖ стояло ще у 17 сторіччі.
Ещё почитайте Василия Сурикова Боярыня Морозова. 1887г.
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vitaliian
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Додано: Нед 12 лют, 2023 19:36
vitaliian написав: airmax78 написав:
До речі, нещодавно прочитав поему "Бояриня" Лесі Українки. Дуже рекомендую. Питання ОПЗЖ стояло ще у 17 сторіччі.
Ещё почитайте Василия Сурикова Боярыня Морозова. 1887г.
Я серьозно. Дуже цікаво, особливо на тлі сучасних подій. До речі, здивований тим, що твори Лесі Українки не були заборонені в Радянському Союзі.
PS Загуглив. Саме ця поема фактично була заборонена.
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Додано: Нед 12 лют, 2023 20:05
airmax78 написав: vitaliian написав: airmax78 написав:
До речі, нещодавно прочитав поему "Бояриня" Лесі Українки. Дуже рекомендую. Питання ОПЗЖ стояло ще у 17 сторіччі.
Ещё почитайте Василия Сурикова Боярыня Морозова. 1887г.
Я серьозно. Дуже цікаво, особливо на тлі сучасних подій. До речі, здивований тим, що твори Лесі Українки не були заборонені в Радянському Союзі.
PS Загуглив. Саме ця поема фактично була заборонена.
девочки
сходите на...тематический форум
реально уже притомили своим флудом
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Додано: Нед 12 лют, 2023 20:12
Прохожий написав:
девочки
сходите на...тематический форум
реально уже притомили своим флудом
В поемі багато чого навколо теми нерухомості закручено: київська/українська vs московська vs закордонна (польська або румунська).
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Додано: Нед 12 лют, 2023 20:30
airmax78 Л.У. что риелтором была? Очень познавательный форум.
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vitaliian
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