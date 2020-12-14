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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10721107221072310724
Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 19:26

  airmax78 написав:До речі, нещодавно прочитав поему "Бояриня" Лесі Українки. Дуже рекомендую. Питання ОПЗЖ стояло ще у 17 сторіччі.

Ещё почитайте Василия Сурикова Боярыня Морозова. 1887г.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 19:36

  vitaliian написав:
  airmax78 написав:До речі, нещодавно прочитав поему "Бояриня" Лесі Українки. Дуже рекомендую. Питання ОПЗЖ стояло ще у 17 сторіччі.

Ещё почитайте Василия Сурикова Боярыня Морозова. 1887г.

Я серьозно. Дуже цікаво, особливо на тлі сучасних подій. До речі, здивований тим, що твори Лесі Українки не були заборонені в Радянському Союзі.
PS Загуглив. Саме ця поема фактично була заборонена.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 20:05

Модерация присутствует на форуме

  airmax78 написав:
  vitaliian написав:
  airmax78 написав:До речі, нещодавно прочитав поему "Бояриня" Лесі Українки. Дуже рекомендую. Питання ОПЗЖ стояло ще у 17 сторіччі.

Ещё почитайте Василия Сурикова Боярыня Морозова. 1887г.

Я серьозно. Дуже цікаво, особливо на тлі сучасних подій. До речі, здивований тим, що твори Лесі Українки не були заборонені в Радянському Союзі.
PS Загуглив. Саме ця поема фактично була заборонена.

девочки
сходите на...тематический форум
реально уже притомили своим флудом
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 20:12

  Прохожий написав:девочки
сходите на...тематический форум
реально уже притомили своим флудом

В поемі багато чого навколо теми нерухомості закручено: київська/українська vs московська vs закордонна (польська або румунська).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 20:30

airmax78 Л.У. что риелтором была? Очень познавательный форум.
vitaliian
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