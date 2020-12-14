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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 12 лют, 2023 19:26
airmax78 написав:
До речі, нещодавно прочитав поему "Бояриня" Лесі Українки. Дуже рекомендую. Питання ОПЗЖ стояло ще у 17 сторіччі.
Ещё почитайте Василия Сурикова Боярыня Морозова. 1887г.
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vitaliian
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Додано: Нед 12 лют, 2023 19:36
vitaliian написав: airmax78 написав:
До речі, нещодавно прочитав поему "Бояриня" Лесі Українки. Дуже рекомендую. Питання ОПЗЖ стояло ще у 17 сторіччі.
Ещё почитайте Василия Сурикова Боярыня Морозова. 1887г.
Я серьозно. Дуже цікаво, особливо на тлі сучасних подій. До речі, здивований тим, що твори Лесі Українки не були заборонені в Радянському Союзі.
PS Загуглив. Саме ця поема фактично була заборонена.
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Додано: Нед 12 лют, 2023 20:05
airmax78 написав: vitaliian написав: airmax78 написав:
До речі, нещодавно прочитав поему "Бояриня" Лесі Українки. Дуже рекомендую. Питання ОПЗЖ стояло ще у 17 сторіччі.
Ещё почитайте Василия Сурикова Боярыня Морозова. 1887г.
Я серьозно. Дуже цікаво, особливо на тлі сучасних подій. До речі, здивований тим, що твори Лесі Українки не були заборонені в Радянському Союзі.
PS Загуглив. Саме ця поема фактично була заборонена.
девочки
сходите на...тематический форум
реально уже притомили своим флудом
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Додано: Нед 12 лют, 2023 20:12
Прохожий написав:
девочки
сходите на...тематический форум
реально уже притомили своим флудом
В поемі багато чого навколо теми нерухомості закручено: київська/українська vs московська vs закордонна (польська або румунська).
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Додано: Нед 12 лют, 2023 20:30
airmax78
Л.У. что риелтором была? Очень познавательный форум.
Ранее законопроект 7198 предусматривал, что украинцы вместо разрушенного жилья будут получать средства на приобретение нового жилья, или сразу новый дом (или квартиру). Однако теперь, обратили внимание специалисты, новая редакция предлагает другие варианты
*Владельцам разрушенных квартир хотят выдавать цифровые "жилищные сертификаты";
*Владельцы разрушенных частных усадеб получат выбор – либо "жилищный сертификат", либо средства на специальный счет для строительства;
*Для владельцев поврежденных домов (то есть подлежащих ремонту) орган местного самоуправления должен найти подрядчика, который выполнит ремонтные работы, и заплатить этому подрядчику;
*Гражданам, уже отремонтировавшим свое поврежденное жилье, хотят предложить... Ничего.
Последние два варианта наблюдаю воочию в Ирпене. Имхо всё делается для того, чтобы сохранить привязку человека к своей области, ограничив массовую миграцию. Скорее всего "жилищный сертификат" будет ограничен областью, его выдавшей. То есть массового наплыва погорельцев в столицу или на ЗУ не будет.
С одной стороны правильно, если все резко решат заселить киевскую пустыню, где набрать столько садиков, школ, поликлиник и прочей инфраструктуры. С другой если погорелец обоснованно не хочет больше жить на границе с РФ, государство ему не в помощь.
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vitaliian
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Додано: Нед 12 лют, 2023 21:59
Украина до сих пор не ратифицировала Римский устав. Никто не может потребовать возмещения ущерба от РФ через Международный уголовный суд.
Все для народа. Лицемеры, такие лицемеры.
В себе xyuла победить нужно. В себе дракона убить.
Смотрю на бумажку, где написано "Свідоцтво про право власності" и спрашиваю нотариусов: "Что это?" "Це свідоцтво акт реєстрації, визнання тра та та " Я спрашиваю "Что это? Чем оно обеспечено в міжнародному приватному праві?"
А ничем
Востаннє редагувалось beee
в Нед 12 лют, 2023 22:05, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 12 лют, 2023 22:01
Hotab написав:
По темі: Погуляв по Русанівці в такий гарний день. Сподобалось. А що там з цим ЖК "Русанівська гавань"?
Цей ЖК не на Русанівці, а лише поруч
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foxluck
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Додано: Нед 12 лют, 2023 22:29
foxluck написав:
Цей ЖК не на Русанівці, а лише поруч
Так, дякую, схоже я переплутав. Я ходив по острову . А цей ЖК абсолютно не на ньому. Мабуть "Галактика".
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Hotab
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