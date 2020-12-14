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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 12 лют, 2023 17:50
Феодал написав: Hotab написав: Феодал написав:
скоріш за все якщо у них і залишиться якась нерухомість - продадуть за що продастся.
Ха! Спитайте у мухи , чи готовий він за виїзд назавжди віддати одну з кількох його кавалірок. У фонд ЗСУ, щоб решта його статків не була окупована. Ви ж знаєте відповідь: ні!
Тому не так все. Нема такого "за скільки вже потім продам, то і добре". Є "я поки поїду, а ви мені тут воюйте, збережіть оте все моє, щоб я потім в кращі часи продав по нормальній ціні!"
Я тут з вами трішки не згоден, серед моїх знайомих ніхто таких далекоглядних планів не будує, багато хто зі всім своїм майном подумки попрощався
(це війна - буде і як буде)
Але мабуть, якщо у людини десяток об*єктів то вона на щось розраховує, то тут дійсно виникають питання
Наприклад, це де таке ?
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pesikot
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Додано: Нед 12 лют, 2023 18:17
pesikot написав: Феодал написав: Феодал написав:
скоріш за все якщо у них і залишиться якась нерухомість - продадуть за що продастся.
Я тут з вами трішки не згоден, серед моїх знайомих ніхто таких далекоглядних планів не будує, багато хто зі всім своїм майном подумки попрощався
(це війна - буде і як буде)
Але мабуть, якщо у людини десяток об*єктів то вона на щось розраховує, то тут дійсно виникають питання
Наприклад, це де таке ?
Київська область и Київ, люди рік тому поїхали, не розраховуючи на повернення і деокупацію, того у них все так і склалось
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Феодал
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Додано: Нед 12 лют, 2023 18:43
барабашов написав:
А разве повышение ставки ФРС до даже 5% может заставить владельцев ферм и просто крипты на миллионы скидывать этот "цифровой мусор" с дисконтом 50% и более абы зайти в доллар? Немного не понимаю этих виртуальных законов экономики, да и не экономист по ВО
По теме - все эти покупки ФК с ремонтами у Реуса, Чикаги и Тетрисы с "плинтусАми" и дороже за метр, чем то же самое на Лонг-Айленде - это всё выброс денег на готовые метры
теми, кто умудрился на этом цифровом мусоре у нас Х..надцать сделать или как Беня, фермы на ворованной ЭЭ замутить. Не могли так цены взвинтить какие то 450 коррупционеров с депутатскими значками, да и не все там условные Лещенки с Дубинскими
Уже несколько раз говорил вам, что вы ошиблись веткой. Обсуждать классовую ненависть нужно на другой ветке. Люмпены одинаково ненавидят и тех, кто украл у государства, и тех, кто честно заработал деньги. Все они одинаково виновны в том, что кто-то неудачник, поэтому все нужно "отнять и поделить"(с)
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Додано: Нед 12 лют, 2023 18:59
барабашов написав: rjkz написав: Zebra написав:
Бум по недвиге который начался в конце 2020 года и закончился в начале 2022 подозрительно синхронизирован с кратным ростом и кратным обвалом на рынке криптовалют.
Ничего удивительного.
Все зависит от "лишних" денег в мировой экономике и их стоимости.
В 2020 году началась пандемия и сначала США, а потом все остальные начали печатать вертолетные деньги, чтобы не охладить экономику.
Эти бабки разогнали все активы по всему миру- и биткоин и бетоин. Этих денег было много. Очень много. И они стали дешевыми. Инфляция называется.
Но 4 мая 2022 года наступила новая эра. США включили "пылесос", пытаясь остановить инфляцию. Таких жестоких повышений учетки не было, говорят более 40 лет. Первыми упали крипты, в США это назвали "криптовалютная зима", наверное Юру-теплотехника начитались и по аналогии с ЯЗ.
Но и все активы тоже посыпались, включая недвигу.
У крипты волатильность больще, у недвиги меньще. Хотя был объект, который до мая 2022 стоял на маркете за 430, а перестал висеть после цены около 300.
А разве повышение ставки ФРС до даже 5% может заставить владельцев ферм и просто крипты на миллионы скидывать этот "цифровой мусор" с дисконтом 50% и более абы зайти в доллар? Немного не понимаю этих виртуальных законов экономики, да и не экономист по ВО
По теме - все эти покупки ФК с ремонтами у Реуса, Чикаги и Тетрисы с "плинтусАми" и дороже за метр, чем то же самое на Лонг-Айленде - это всё выброс денег на готовые метры теми, кто умудрился на этом цифровом мусоре у нас Х..надцать сделать или как Беня, фермы на ворованной ЭЭ замутить. Не могли так цены взвинтить какие то 450 коррупционеров с депутатскими значками, да и не все там условные Лещенки с Дубинскими
Все очень просто, как угол дома.
У людей в экономически развитых страна, в отличии от Украины, на руках очень много свободных денег. Не у всех но очень у многих.
Пока в Украине подавляющая часть населения пытается всю жизнь удовлетворить свои базовые потребности, для кого-то это жилье, а для кого-то свести концы с концами на еде и коммуналке, в других (не во всех) странах человеки думают куда-бы пристроить лишнее бабло, чтобы оно приносило еще бабло. В том числе в крипту и в стокмаркет. Но еще есть бизнес, который кредитуется даже если есть свои деньги (банально потому что свои деньги крутились на крипте и стокмаркете, а кредитовалось очень дешево), но тут стало не выгодно брать кредит и начался выход из виртуальных активов, чтобы вложить в бизнес. (это на пальцах, чтобы нагляднее было, на самом деле оно сложнее и проще одновременно).
Образно - деньги, которые печатают центробанки - это "кровь экономики", когда ее много она заполняет все сосуды, начиная с базовых, как потребности большинства украинцев и заканчивая "экстра", когда некуда приткнуть лишнее бабло. Когда повыщают учетку, то таким образом пытаются если не вытащить деньги, то хотя-бы меньше эммитировать и тогда деньги дорогие и не все их возьмут и не всем их дадут (так как не все будут квалифицированы на кредит). и тогда деньги начинают уходить из "экстра" в более приземленные сферы.
Инвесторы в стокмаркет эти все закономерности давно знают, поэтому достаточно только новости о повышении учетки, чтобы рынок отреагировал в эту-же секунду падением.
Ту квартиру, которую я писал выше, они цену сбрасывали в тот-же день, когда происходил очередное повыщение ставки.
Откровенно говоря, на мой, очень приземленный интеллект, все эти криптовалюты - это такой себе способ "постричь" тех, у кого денег слишком много для одного только покрытия базовых потребностей. А если не постричь, то связать эти "лишние" деньги. (Кстати, недвига - это тоже способ "связать" лишние деньги. Во время пандемии ставки упали до менее 3%, но сама недвига подорожала. И теперь те, кто взял под низкие ставки будет 30 лет выплачивать свое жилье.)
Ну и стокмаркет тоже долгие годы был тем, где пересичный американец среднего класса регулярно терял кровно заработанное. Но время шло, профессионализм трейдеров рос, появились пусть и не столь доходные, но менее рисковые индексы, количество пересичных, которые стали не наобум вкладываться в стоки стало меньше (исправлено) и понадобился механизм изъятия более рискованный. ТОгда появилась крипта.
Стоки AT&T или ConEdison не принесут много прибыли владельцу, но и никогда не упадут в ноль, потому что обеспечены реальными компаниями-гигантами, которые покрывают реальную экономику и от них зависит жизнь американцев.
От криптовалют мало что зависит.
Удивляет другое - слишком малая капитализация, чтобы сколь заметно вытащить бабки из слишком полных карманов.
Востаннє редагувалось rjkz
в Нед 12 лют, 2023 19:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 12 лют, 2023 19:01
В чём прав Зёбр, так это в том, что мы своими копеечными донатами в никуда только набьём мошну новым закупщикам яиц "па18-..." гривен, и даже если даже кто то продаст по цене Реуса что то из пенсионного фонда, считая что до пенсии он % на 73 не дотянет, и адресно купит какому то ТРО или бригаде пяток пикапов не со свалки, то братья Добкины, Шуфрич с Бойко и Колесниковым, да даже Зомби-Йюлля тихонько посмеются над лошком и поедут к €йру на выхи в оперу сходить и кофе попить.
Только эмиссия может потянуть хоть какое то перевооружение армии хоть советским старьём
Даже тыща уе в месяц донатов на тушняк и галеты Доллярчикам с каждого, кто в состоянии это себе позволить, этот донат, при нынешних доходах выше крыши, это копейки по сравнению с требующимися миллиардами гривен на это вот всё
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Додано: Нед 12 лют, 2023 19:04
Zebra написав: beee написав:
Держава это все мы с вами, Феодал.
Мы с вами, наши родители во всём и виноваты. Больше никто.
Орки? Мы сами всё им отдали: флот, ракеты, всё. А перед войной жарили шашлык. Разве нет?
А молодёжь играет по тем же правилам, что и государство: игра в шашки, два запрета - два обхода. А что? Главному можна, а им нельзя? Так не бывает
Сорян за оффтоп
По сути у нас рыночная экономика и частная собственность. Условный Вася не обязан защищать имущество условного лендлорда Коли
, или олигарха Пети просто потому что напал голодранец Иван. Если Вася сочтет за нужное свою жертву - это его выбор, а если Вася захочет 10 тысяч долларов в месяц за свои услуги - все справедливо, решение за лендлордами и олигархами, хотят ли они за эти деньги сохранить свой бизнес, имущество, земли от оккупанта Ивана. Принуждать кого то идти воевать - не по демократически как то, только рыночными методами эта замануха должна регулироваться.
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Додано: Нед 12 лют, 2023 22:01
Hotab написав:
По темі: Погуляв по Русанівці в такий гарний день. Сподобалось. А що там з цим ЖК "Русанівська гавань"?
Цей ЖК не на Русанівці, а лише поруч
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foxluck
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Додано: Нед 12 лют, 2023 22:29
foxluck написав:
Цей ЖК не на Русанівці, а лише поруч
Так, дякую, схоже я переплутав. Я ходив по острову . А цей ЖК абсолютно не на ньому і навіть не поряд. Мабуть "Галактика", яка поряд.
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Hotab
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