Це щоб реально продати.
На "вторинці" такі ж розклади.
Є цікаві варіанти, дешевше рівня 2022 на 15-20%. Ніхто не купляє. Значить, падіння повинно бути глибшим
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Додано: Пон 13 лют, 2023 09:22
Додано: Пон 13 лют, 2023 15:44
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
А куда это все пропали?
Мне так нравилось читать за #будетДорожай
Додано: Пон 13 лют, 2023 15:56
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